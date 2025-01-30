В Вашингтоне разместили временный морг для тел погибших в авиакатастрофе
В Вашингтоне открыли временный морг для получения тел погибших в авиакатастрофе
© Getty Images / Andrew HarnikВертолет в районе крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
© Getty Images / Andrew Harnik
Вертолет в районе крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Временный морг расположили в Вашингтоне для получения тел пассажиров, погибших при столкновении пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60, сообщает телеканал NBC.
"Временный морг был организован в Вашингтоне для получения тел погибших в авиакатастрофе", - говорится на сайте телеканала.
По данным NBC, красные палатки, в которых устроили временный морг, расположили на вертолетной площадке у улицы Саут Кэпитол в Вашингтоне. Тела пассажиров привозят в морг на лодках и машинах скорой помощи. Согласно телеканалу, судмедэксперт округа Колумбия назвал проводимые мероприятия крупнейшей операцией подобного рода, организованной в округе Колумбия за последние десятилетия.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
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