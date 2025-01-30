https://ria.ru/20250130/vashington-1996406470.html

В Вашингтоне разместили временный морг для тел погибших в авиакатастрофе

В Вашингтоне разместили временный морг для тел погибших в авиакатастрофе - РИА Новости, 30.01.2025

В Вашингтоне разместили временный морг для тел погибших в авиакатастрофе

Временный морг расположили в Вашингтоне для получения тел пассажиров, погибших при столкновении пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T16:39:00+03:00

2025-01-30T16:39:00+03:00

2025-01-30T16:46:00+03:00

в мире

сша

нью-йорк (город)

евгения шишкова

вадим наумов

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Временный морг расположили в Вашингтоне для получения тел пассажиров, погибших при столкновении пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60, сообщает телеканал NBC. "Временный морг был организован в Вашингтоне для получения тел погибших в авиакатастрофе", - говорится на сайте телеканала. По данным NBC, красные палатки, в которых устроили временный морг, расположили на вертолетной площадке у улицы Саут Кэпитол в Вашингтоне. Тела пассажиров привозят в морг на лодках и машинах скорой помощи. Согласно телеканалу, судмедэксперт округа Колумбия назвал проводимые мероприятия крупнейшей операцией подобного рода, организованной в округе Колумбия за последние десятилетия. Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа. Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/vashington-1996327432.html

https://rsport.ria.ru/20250130/naumov-shishkova-chem-izvestny-figuristy-1996389842.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), евгения шишкова, вадим наумов, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном