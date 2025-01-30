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В Вашингтоне разместили временный морг для тел погибших в авиакатастрофе - РИА Новости, 30.01.2025
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16:39 30.01.2025 (обновлено: 16:46 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/vashington-1996406470.html
В Вашингтоне разместили временный морг для тел погибших в авиакатастрофе
В Вашингтоне разместили временный морг для тел погибших в авиакатастрофе - РИА Новости, 30.01.2025
В Вашингтоне разместили временный морг для тел погибших в авиакатастрофе
Временный морг расположили в Вашингтоне для получения тел пассажиров, погибших при столкновении пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T16:39:00+03:00
2025-01-30T16:46:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
евгения шишкова
вадим наумов
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Временный морг расположили в Вашингтоне для получения тел пассажиров, погибших при столкновении пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60, сообщает телеканал NBC. "Временный морг был организован в Вашингтоне для получения тел погибших в авиакатастрофе", - говорится на сайте телеканала. По данным NBC, красные палатки, в которых устроили временный морг, расположили на вертолетной площадке у улицы Саут Кэпитол в Вашингтоне. Тела пассажиров привозят в морг на лодках и машинах скорой помощи. Согласно телеканалу, судмедэксперт округа Колумбия назвал проводимые мероприятия крупнейшей операцией подобного рода, организованной в округе Колумбия за последние десятилетия. Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа. Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/vashington-1996327432.html
https://rsport.ria.ru/20250130/naumov-shishkova-chem-izvestny-figuristy-1996389842.html
сша
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в мире, сша, нью-йорк (город), евгения шишкова, вадим наумов, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Нью-Йорк (город), Евгения Шишкова, Вадим Наумов, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
В Вашингтоне разместили временный морг для тел погибших в авиакатастрофе

В Вашингтоне открыли временный морг для получения тел погибших в авиакатастрофе

© Getty Images / Andrew HarnikВертолет в районе крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
Вертолет в районе крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Вертолет в районе крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Временный морг расположили в Вашингтоне для получения тел пассажиров, погибших при столкновении пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60, сообщает телеканал NBC.
"Временный морг был организован в Вашингтоне для получения тел погибших в авиакатастрофе", - говорится на сайте телеканала.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
CBS: тела пассажиров упавшего в США самолета начало прибивать к берегу
12:30
По данным NBC, красные палатки, в которых устроили временный морг, расположили на вертолетной площадке у улицы Саут Кэпитол в Вашингтоне. Тела пассажиров привозят в морг на лодках и машинах скорой помощи. Согласно телеканалу, судмедэксперт округа Колумбия назвал проводимые мероприятия крупнейшей операцией подобного рода, организованной в округе Колумбия за последние десятилетия.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Вадим Наумов и Евгения Шишкова - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Летели в разбившемся самолете: чем известны фигуристы Наумов и Шишкова?
16:30
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
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В миреСШАНью-Йорк (город)Евгения ШишковаВадим НаумовСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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