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DOGE разрабатывает ПО для автоматического увольнения госслужащих - РИА Новости, 26.02.2025
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23:39 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/ssha-2001832466.html
DOGE разрабатывает ПО для автоматического увольнения госслужащих
DOGE разрабатывает ПО для автоматического увольнения госслужащих - РИА Новости, 26.02.2025
DOGE разрабатывает ПО для автоматического увольнения госслужащих
Инженеры департамента эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемого миллиардером Илоном Маском, работают над программным обеспечением,... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T23:39:00+03:00
2025-02-26T23:39:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Инженеры департамента эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемого миллиардером Илоном Маском, работают над программным обеспечением, которое может ускорить массовые увольнения федеральных сотрудников, сообщает американский журнал WIRED со ссылкой на источники. "Оперативники DOGE получили доступ к AutoRIF — программному обеспечению, разработанному Министерством обороны более 20 лет назад для оптимизации сокращений персонала, — и, судя по всему, редактируют его код", — говорится в материале. AutoRIF (Automated Reduction in Force) ранее использовался в различных ведомствах для упрощения процесса увольнений. Скриншоты внутренних баз данных, просмотренные журналистами, показывают, что разработчики, связанные с Маском, вносят изменения в программный код. Источники в WIRED сообщают, что файлы AutoRIF были размещены в закрытой системе для хранения служебных документов Управления кадровой службы (OPM) вскоре после прихода Трампа к власти, а правки в коде вносились буквально на этих выходных. До сих пор увольнения в федеральных агентствах проводились вручную — кадровые отделы изучали списки сотрудников и оценивали их статус. Однако с внедрением AutoRIF, а также использованием искусственного интеллекта, процесс может значительно ускориться, отмечается в материале. "Хотя DOGE может использовать AutoRIF в его изначальном виде, некоторые источники в OPM предполагают, что инженеры Маска создают собственное программное обеспечение на его основе", — отмечает журнал. Ранее Маск заявлял, что администрация Трампа проводит сокращения среди государственных служащих, преследуя цель перехода людей в частный сектор экономики. Газета New York Times также сообщала, что Управление кадровой службы (OPM) США поручило федеральным ведомствам страны уволить большинство сотрудников, находящихся на испытательном сроке. Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
https://ria.ru/20250226/mask-2001783054.html
https://ria.ru/20250225/pentagon-2001595268.html
https://ria.ru/20250226/tramp-2001812033.html
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в мире, технологии, сша, илон маск, вивек рамасвами, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Вивек Рамасвами, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
DOGE разрабатывает ПО для автоматического увольнения госслужащих

WIRED: инженеры DOGE могут ускорить массовые увольнения федеральных сотрудников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Инженеры департамента эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемого миллиардером Илоном Маском, работают над программным обеспечением, которое может ускорить массовые увольнения федеральных сотрудников, сообщает американский журнал WIRED со ссылкой на источники.
«
"Оперативники DOGE получили доступ к AutoRIF — программному обеспечению, разработанному Министерством обороны более 20 лет назад для оптимизации сокращений персонала, — и, судя по всему, редактируют его код", — говорится в материале.
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AutoRIF (Automated Reduction in Force) ранее использовался в различных ведомствах для упрощения процесса увольнений. Скриншоты внутренних баз данных, просмотренные журналистами, показывают, что разработчики, связанные с Маском, вносят изменения в программный код.
Источники в WIRED сообщают, что файлы AutoRIF были размещены в закрытой системе для хранения служебных документов Управления кадровой службы (OPM) вскоре после прихода Трампа к власти, а правки в коде вносились буквально на этих выходных.
До сих пор увольнения в федеральных агентствах проводились вручную — кадровые отделы изучали списки сотрудников и оценивали их статус. Однако с внедрением AutoRIF, а также использованием искусственного интеллекта, процесс может значительно ускориться, отмечается в материале.
"Хотя DOGE может использовать AutoRIF в его изначальном виде, некоторые источники в OPM предполагают, что инженеры Маска создают собственное программное обеспечение на его основе", — отмечает журнал.
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Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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