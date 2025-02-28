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Маск призвал увольнять сотрудников, мешающих реформам в госуправлении - РИА Новости, 28.02.2025
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14:11 28.02.2025 (обновлено: 14:13 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/mask-2002211344.html
Маск призвал увольнять сотрудников, мешающих реформам в госуправлении
Маск призвал увольнять сотрудников, мешающих реформам в госуправлении - РИА Новости, 28.02.2025
Маск призвал увольнять сотрудников, мешающих реформам в госуправлении
Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что для эффективного управления министерством юстиции... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:11:00+03:00
2025-02-28T14:13:00+03:00
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что для эффективного управления министерством юстиции или ФБР необходимо увольнять сотрудников, которые мешают реформам. "Представьте, что вас внезапно назначили генеральным прокурором или главой ФБР. Вы оказались на корабле с враждебно настроенной командой. Пока вы не назначите новых членов экипажа и не разберетесь, как все устроено, управлять судном невозможно. Это буквально невозможно", - написал Маск на своей странице в соцсети X. Так он отреагировал на пост пользователя, призвавшего дать генпрокурору США Пэм Бонди время на реформирование Минюста. В публикации утверждалось, что новый генпрокурор борется с "леволиберальной культурой" в ведомстве, стремится раскрыть информацию по делу американского финансиста и ключевого фигуранта уголовного скандала о торговле несовершеннолетними Джеффри Эпстина и намерена уволить сотрудников, которые препятствуют реформам.
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в мире, технологии, сша, илон маск, фбр, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, Технологии, США, Илон Маск, ФБР, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Маск призвал увольнять сотрудников, мешающих реформам в госуправлении

Маск призвал увольнять сотрудников, мешающих реформам Минюста и ФБР

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что для эффективного управления министерством юстиции или ФБР необходимо увольнять сотрудников, которые мешают реформам.
"Представьте, что вас внезапно назначили генеральным прокурором или главой ФБР. Вы оказались на корабле с враждебно настроенной командой. Пока вы не назначите новых членов экипажа и не разберетесь, как все устроено, управлять судном невозможно. Это буквально невозможно", - написал Маск на своей странице в соцсети X.
Так он отреагировал на пост пользователя, призвавшего дать генпрокурору США Пэм Бонди время на реформирование Минюста. В публикации утверждалось, что новый генпрокурор борется с "леволиберальной культурой" в ведомстве, стремится раскрыть информацию по делу американского финансиста и ключевого фигуранта уголовного скандала о торговле несовершеннолетними Джеффри Эпстина и намерена уволить сотрудников, которые препятствуют реформам.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Минфин США в год тратит $100 миллиардов на выплаты неизвестным, заявил Маск
9 февраля, 01:50
 
В миреТехнологииСШАИлон МаскФБРСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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