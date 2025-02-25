https://ria.ru/20250225/ssha-2001475328.html

Сотрудники налогового управления США нахамили Илону Маску

Сотрудники налогового управления США нахамили Илону Маску - РИА Новости, 25.02.2025

Сотрудники налогового управления США нахамили Илону Маску

Сотрудники налогового управления США в ответ на требование главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска к чиновникам предоставить отчет о РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T12:26:00+03:00

2025-02-25T12:26:00+03:00

2025-02-25T12:34:00+03:00

в мире

технологии

сша

илон маск

дональд трамп

министерство обороны сша

фбр

агентство национальной безопасности сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af4f4659db74dc1a6ad0877f1cf23ab6.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сотрудники налогового управления США в ответ на требование главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска к чиновникам предоставить отчет о достижениях за неделю составили язвительный ответ, где значился пункт "удерживали сотрудников, чтобы они не побили своих начальников", сообщает телеканал CNN. Ранее Маск сообщил о направленном всем федеральным сотрудникам США электронном письме с просьбой отчитаться о том, что они сделали за прошлую неделю. Глава DOGE писал в соцсети X, что невыполнение этого требования будет расценено как подача заявления об увольнении. Позднее телеканал CBS сообщал, что Офис по персоналу США (OPM) разрешил ведомствам отвечать на директиву по собственному усмотрению. "Сотрудники налогового управления составили шутливый ответ на электронное письмо Маска. В список вошли пункты "боролись с бредом, который вы начали, удерживали сотрудников, чтобы они не побили своих начальников, содержали ваше оборудование в рабочем состоянии и не швыряли его о чертову стену", - приводит телеканал текст письма. В своем ответе сотрудники налогового управления также посетовали на то, что требование Маска привело к переполоху в сезон подачи налоговых деклараций, только прибавив чиновникам работы. Кроме того, по данным CNN, ряд крупнейших федеральных ведомств - госдепартамент США, министерство внутренней безопасности и министерство энергетики - прямо указали своим сотрудникам не отвечать на требование главы DOGE о предоставлении отчета. Ранее агентство Блумберг передавало, что Пентагон и министерство юстиции США порекомендовали своим сотрудникам приостановить ответы на электронные письма администрации президента США Дональда Трампа, объяснив это возможными юридическими последствиями и необходимостью соблюдения независимости агентств. Как сообщал CNN, ФБР и АНБ также попросили своих сотрудников не отчитываться властям о проделанной работе.

https://ria.ru/20250204/minfin-1997247557.html

https://ria.ru/20250206/minfin-1997667218.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, министерство обороны сша, фбр, агентство национальной безопасности сша, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, налоговое управление сша