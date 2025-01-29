https://ria.ru/20250129/putin-1996195508.html

Путин и Меликов вспомнили встречу президента со школьницей из Дербента

Путин и Меликов вспомнили встречу президента со школьницей из Дербента - РИА Новости, 29.01.2025

Путин и Меликов вспомнили встречу президента со школьницей из Дербента

Президент России Владимир Путин и глава Дагестана Сергей Меликов вспомнили поездку главы государства в республику летом 2023 года и встречу со школьницей из... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T19:11:00+03:00

2025-01-29T19:11:00+03:00

2025-01-29T19:11:00+03:00

дербент

россия

владимир путин

сергей меликов

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996183732_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_687f4fe7168ea2bb15a3ed61ea58c6c3.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Дагестана Сергей Меликов вспомнили поездку главы государства в республику летом 2023 года и встречу со школьницей из Дербента. В среду Путин провел в Кремле рабочую встречу с Меликовым. В начале разговора глава Дагестана поблагодарил президента за возможность лично доложить о вопросах, которые сегодня решаются в республике. "Мы последний раз встречались - спасибо большое за Вашу поездку - в Дербенте. Очень много эмоций было после встречи с девочкой нашей дербентской", - сказал Меликов, отметив, что та встреча прошла на позитивной ноте. "Семья очень красивая, хорошая семья", - сказал президент. Путин 28 июня 2023 года посетил Дербент, в том числе пообщался с жителями. Но 8-летней Раисат Акиповой не удалось увидеть президента из-за окруживших его людей, и девочка сильно расстроилась. Позже Путин рассказал, что ему показали фотографию, на которой она плачет. После этого глава государства пригласил девочку с родителями в Кремль. В ходе встречи Раисат подарила президенту подкову на счастье от кубачинских мастеров.

https://ria.ru/20250129/svo-1996184861.html

https://ria.ru/20250129/melikov-1996191510.html

дербент

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дербент, россия, владимир путин, сергей меликов, республика дагестан