https://ria.ru/20250129/putin-1996195508.html
Путин и Меликов вспомнили встречу президента со школьницей из Дербента
Путин и Меликов вспомнили встречу президента со школьницей из Дербента - РИА Новости, 29.01.2025
Путин и Меликов вспомнили встречу президента со школьницей из Дербента
Президент России Владимир Путин и глава Дагестана Сергей Меликов вспомнили поездку главы государства в республику летом 2023 года и встречу со школьницей из... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T19:11:00+03:00
2025-01-29T19:11:00+03:00
2025-01-29T19:11:00+03:00
дербент
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владимир путин
сергей меликов
республика дагестан
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Дагестана Сергей Меликов вспомнили поездку главы государства в республику летом 2023 года и встречу со школьницей из Дербента. В среду Путин провел в Кремле рабочую встречу с Меликовым. В начале разговора глава Дагестана поблагодарил президента за возможность лично доложить о вопросах, которые сегодня решаются в республике. "Мы последний раз встречались - спасибо большое за Вашу поездку - в Дербенте. Очень много эмоций было после встречи с девочкой нашей дербентской", - сказал Меликов, отметив, что та встреча прошла на позитивной ноте. "Семья очень красивая, хорошая семья", - сказал президент. Путин 28 июня 2023 года посетил Дербент, в том числе пообщался с жителями. Но 8-летней Раисат Акиповой не удалось увидеть президента из-за окруживших его людей, и девочка сильно расстроилась. Позже Путин рассказал, что ему показали фотографию, на которой она плачет. После этого глава государства пригласил девочку с родителями в Кремль. В ходе встречи Раисат подарила президенту подкову на счастье от кубачинских мастеров.
https://ria.ru/20250129/svo-1996184861.html
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дербент, россия, владимир путин, сергей меликов, республика дагестан
Дербент, Россия, Владимир Путин, Сергей Меликов, Республика Дагестан
Путин и Меликов вспомнили встречу президента со школьницей из Дербента
Путин и Меликов вспомнили поездку главы государства в Дагестан летом 2023 года