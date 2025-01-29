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Волонтеры из девяти стран приняли участие в подготовке к 80-летию Победы - РИА Новости, 29.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:34 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/pobeda-1996197653.html
Волонтеры из девяти стран приняли участие в подготовке к 80-летию Победы
Волонтеры из девяти стран приняли участие в подготовке к 80-летию Победы - РИА Новости, 29.01.2025
Волонтеры из девяти стран приняли участие в подготовке к 80-летию Победы
Активисты международного клуба дружбы Ленинградской области из девяти стран поучаствовали в мероприятиях по подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы,... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T19:34:00+03:00
2025-01-29T19:34:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ленинградская область
россия
общество
день победы
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Активисты международного клуба дружбы Ленинградской области из девяти стран поучаствовали в мероприятиях по подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы, сообщили в пресс-службе Дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). "С 26 по 28 января в Ленинградской области прошла Межрегиональная конференция волонтёрских организаций, посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие 100 волонтёров Победы региона и активисты Международного клуба дружбы Ленинградской области из девяти стран", - говорится в сообщении. В дни конференции активисты прошли обучение по сопровождению мероприятий к празднования 80-й годовщины Великой Победы. Кроме того, волонтеры встретились с ветеранами и прошли тематический исторический квест. Участники также возложили цветы к мемориальному комплексу "Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны" в Ленинградской области. Заключительный день был посвящен разработке проектов интернациональной команды конференции, направленных на сохранение памяти о войне и укрепление международного сотрудничества. "На Межрегиональной конференции волонтёрских организаций участники Международного клуба дружбы Ленинградской области присоединились к образовательным сессиям, во время которых углубили свои знания о ключевых событиях Великой Отечественной войны. Это позволило им осознать значимость сохранения исторической памяти. Ребята также проявили свои творческие способности, создавая плакаты и эскизы муралов, которые визуализировали память о прошедших событиях для будущих поколений. В последний день конференции они успешно защитили свои проекты", - приводятся в сообщении слова лидера международного клуба дружбы Ленинградской области Юлии Васильевой. В Дирекции ВФМ отметили, что в конференции участвовали представители из Абхазии, Алжира, Белоруссии, Бенина, Болгарии, Испании, Казахстана, Молдавии и Таджикистана.
https://ria.ru/20250129/volontery-1996087303.html
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ленинградская область, россия, общество, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ленинградская область, Россия, Общество, День Победы
Волонтеры из девяти стран приняли участие в подготовке к 80-летию Победы

Активисты клуба дружбы Ленобласти приняли участие в подготовке к 80-летию Победы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Активисты международного клуба дружбы Ленинградской области из девяти стран поучаствовали в мероприятиях по подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы, сообщили в пресс-службе Дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ).
"С 26 по 28 января в Ленинградской области прошла Межрегиональная конференция волонтёрских организаций, посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие 100 волонтёров Победы региона и активисты Международного клуба дружбы Ленинградской области из девяти стран", - говорится в сообщении.
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Около 500 тысяч волонтеров примут участие в мероприятиях к 80-летию Победы
Вчера, 12:36
В дни конференции активисты прошли обучение по сопровождению мероприятий к празднования 80-й годовщины Великой Победы. Кроме того, волонтеры встретились с ветеранами и прошли тематический исторический квест. Участники также возложили цветы к мемориальному комплексу "Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны" в Ленинградской области.
Заключительный день был посвящен разработке проектов интернациональной команды конференции, направленных на сохранение памяти о войне и укрепление международного сотрудничества.
"На Межрегиональной конференции волонтёрских организаций участники Международного клуба дружбы Ленинградской области присоединились к образовательным сессиям, во время которых углубили свои знания о ключевых событиях Великой Отечественной войны. Это позволило им осознать значимость сохранения исторической памяти. Ребята также проявили свои творческие способности, создавая плакаты и эскизы муралов, которые визуализировали память о прошедших событиях для будущих поколений. В последний день конференции они успешно защитили свои проекты", - приводятся в сообщении слова лидера международного клуба дружбы Ленинградской области Юлии Васильевой.
В Дирекции ВФМ отметили, что в конференции участвовали представители из Абхазии, Алжира, Белоруссии, Бенина, Болгарии, Испании, Казахстана, Молдавии и Таджикистана.
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