https://ria.ru/20250129/dagestan-1996203966.html

Меликов доложил Путину о рекордах по сбору винограда в Дагестане

Меликов доложил Путину о рекордах по сбору винограда в Дагестане - РИА Новости, 29.01.2025

Меликов доложил Путину о рекордах по сбору винограда в Дагестане

Аграрии Дагестана в 2024 году впервые за постсоветский период собрали более 300 тысяч тонн винограда, сообщил глава республики Сергей Меликов президенту России... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T20:32:00+03:00

2025-01-29T20:32:00+03:00

2025-01-29T20:32:00+03:00

экономика

россия

краснодарский край

сергей меликов

владимир путин

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996183732_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_687f4fe7168ea2bb15a3ed61ea58c6c3.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Аграрии Дагестана в 2024 году впервые за постсоветский период собрали более 300 тысяч тонн винограда, сообщил глава республики Сергей Меликов президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле. Ранее в правительства Дагестана сообщали, что в прошлом году в регионе удалось собрать рекордные 301,5 тысячи тонн винограда при средней урожайности 126 центнеров с гектара. Это на 6% или на 19 тысяч тонн больше, чем годом ранее. "Традиционно, Владимир Владимирович, виноградники. Мы в прошлом, 2024 году вышли на показатели сбора урожая, – то есть, мы впервые за постсоветский период достигли количества сбора урожая, как в Советском Союзе, – более 300 тысяч тонн мы собрали", – сказал Меликов. Глава республики отметил, что по производству винограда Дагестан находится на первом месте в стране, по общей площади виноградников – на втором, после Краснодарского края. По его словам, три четверти объемов собранного винограда остается в регионе, в том числе для производства коньяка, вина и другой продукции, а порядка 20% урожая поставляется в другие регионы, что позволяет им также развивать виноградарство и виноделие. "Делаем определенные успехи в рисоводстве, в выращивании других плодовых овощей, безусловно, мясо и шерсти. Традиционной за последние годы для Дагестана была проблема в том, что мы выращиваем, но не производим, а не производим потому, что мы не храним. Исходя из этого, за последние два года сосредоточили усилия на росте мощностей фрукто- и овощехранилищ. В 2022 году 5 тысяч тонн мы хранили, в 2024–2025 годах –25, а к 2030 году планируем выйти на показатели до 50 (тысяч тонн - ред.)", – доложил глава республики.

https://ria.ru/20240923/vinodely-1974160151.html

https://ria.ru/20241008/vinograd-1812455788.html

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, краснодарский край, сергей меликов, владимир путин, республика дагестан