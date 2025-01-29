Меликов доложил Путину о рекордах по сбору винограда в Дагестане
Меликов: аграрии Дагестана в 2024 году собрали более 300 тысяч тонн винограда
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время встречи
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Аграрии Дагестана в 2024 году впервые за постсоветский период собрали более 300 тысяч тонн винограда, сообщил глава республики Сергей Меликов президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле.
Ранее в правительства Дагестана сообщали, что в прошлом году в регионе удалось собрать рекордные 301,5 тысячи тонн винограда при средней урожайности 126 центнеров с гектара. Это на 6% или на 19 тысяч тонн больше, чем годом ранее.
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"Традиционно, Владимир Владимирович, виноградники. Мы в прошлом, 2024 году вышли на показатели сбора урожая, – то есть, мы впервые за постсоветский период достигли количества сбора урожая, как в Советском Союзе, – более 300 тысяч тонн мы собрали", – сказал Меликов.
Глава республики отметил, что по производству винограда Дагестан находится на первом месте в стране, по общей площади виноградников – на втором, после Краснодарского края. По его словам, три четверти объемов собранного винограда остается в регионе, в том числе для производства коньяка, вина и другой продукции, а порядка 20% урожая поставляется в другие регионы, что позволяет им также развивать виноградарство и виноделие.
"Делаем определенные успехи в рисоводстве, в выращивании других плодовых овощей, безусловно, мясо и шерсти. Традиционной за последние годы для Дагестана была проблема в том, что мы выращиваем, но не производим, а не производим потому, что мы не храним. Исходя из этого, за последние два года сосредоточили усилия на росте мощностей фрукто- и овощехранилищ. В 2022 году 5 тысяч тонн мы хранили, в 2024–2025 годах –25, а к 2030 году планируем выйти на показатели до 50 (тысяч тонн - ред.)", – доложил глава республики.
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