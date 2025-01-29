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Азербайджан одобрил создание совета ШОС по устойчивому развитию - РИА Новости, 29.01.2025
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12:40 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/azerbajdzhan-1996088276.html
Азербайджан одобрил создание совета ШОС по устойчивому развитию
Азербайджан одобрил создание совета ШОС по устойчивому развитию - РИА Новости, 29.01.2025
Азербайджан одобрил создание совета ШОС по устойчивому развитию
Представители правительства Азербайджана одобрили инициативу создания совета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по достижению целей устойчивого... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:40:00+03:00
2025-01-29T12:40:00+03:00
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БАКУ, 29 янв - РИА Новости. Представители правительства Азербайджана одобрили инициативу создания совета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по достижению целей устойчивого развития и пообещали дать официальный ответ в ближайшее время, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов по итогам встреч с вице-премьером Азербайджана Самиром Шарифовым и заместителем министра иностранных дел республики Ялчином Рафиевым. "Представители правительства Азербайджана в свою очередь одобрили инициативу создания совета ШОС по устойчивому развитию и пообещали дать официальный ответ в ближайшее время", - заявил Титов. Во время встречи Титов, как сообщила его пресс-служба, напомнил о том, что через пять лет настанет пора подводить итоги реализации целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, принятых в 2015 году. "Однако анализ показывает, что на текущий момент динамику их достижения никак нельзя оценить как положительную", - заметил он. "Поэтому жизнь подсказывает нам, что надо искать иные механизмы, помимо ООН. На наш взгляд, ЦУР нужно рассматривать в таких сообществах государств, которые менее фрагментированы, менее разобщены в своих подходах. Отличным примером такого сообщества является ШОС, страны-участницы которой могли бы выступить со своими инициативами по достижению ЦУР", - подчеркнул специальный представитель президента РФ. Азербайджан с 2015 года имеет статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества. Россия инициировала создание совета по устойчивому развитию в рамках Шанхайской организации сотрудничества, который, как отмечал ранее в январе Титов, должен стать экспертной структурой, призванной формировать консенсусную платформу по вопросам устойчивого развития и выносить ее на утверждение коллегиальными органами ШОС. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры, помимо Азербайджана, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250104/shos-1992462134.html
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в мире, азербайджан, россия, индия, борис титов, самир шарифов, шос, оон
В мире, Азербайджан, Россия, Индия, Борис Титов, Самир Шарифов, ШОС, ООН
Азербайджан одобрил создание совета ШОС по устойчивому развитию

Титов: Азербайджан поддержал идею создания совета ШОС по устойчивому развитию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Борис Титов . Архивное фото
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БАКУ, 29 янв - РИА Новости. Представители правительства Азербайджана одобрили инициативу создания совета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по достижению целей устойчивого развития и пообещали дать официальный ответ в ближайшее время, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов по итогам встреч с вице-премьером Азербайджана Самиром Шарифовым и заместителем министра иностранных дел республики Ялчином Рафиевым.
"Представители правительства Азербайджана в свою очередь одобрили инициативу создания совета ШОС по устойчивому развитию и пообещали дать официальный ответ в ближайшее время", - заявил Титов.
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Во время встречи Титов, как сообщила его пресс-служба, напомнил о том, что через пять лет настанет пора подводить итоги реализации целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, принятых в 2015 году. "Однако анализ показывает, что на текущий момент динамику их достижения никак нельзя оценить как положительную", - заметил он.
"Поэтому жизнь подсказывает нам, что надо искать иные механизмы, помимо ООН. На наш взгляд, ЦУР нужно рассматривать в таких сообществах государств, которые менее фрагментированы, менее разобщены в своих подходах. Отличным примером такого сообщества является ШОС, страны-участницы которой могли бы выступить со своими инициативами по достижению ЦУР", - подчеркнул специальный представитель президента РФ.
Азербайджан с 2015 года имеет статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества.
Россия инициировала создание совета по устойчивому развитию в рамках Шанхайской организации сотрудничества, который, как отмечал ранее в январе Титов, должен стать экспертной структурой, призванной формировать консенсусную платформу по вопросам устойчивого развития и выносить ее на утверждение коллегиальными органами ШОС.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры, помимо Азербайджана, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
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