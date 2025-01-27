https://ria.ru/20250127/osventsim-1995368483.html

Освобождение советской армией лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)

Освобождение советской армией лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) - РИА Новости, 27.01.2025

Освобождение советской армией лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)

Немецко-фашистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Auschwitz-Birkenau), известный также под названием Освенцим (Oswiecim) во время Второй мировой войны РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T00:31:00+03:00

2025-01-27T00:31:00+03:00

2025-01-27T00:32:00+03:00

справки

освенцим

великая отечественная война (1941-1945)

ссср

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864225319_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_d1455caa46dddcf62c54924c5b36d384.jpg

Немецко-фашистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Auschwitz-Birkenau), известный также под названием Освенцим (Oswiecim) во время Второй мировой войны был самым большим гитлеровским концентрационным лагерем массового уничтожения людей. Он находился в 70 километрах от Кракова, на юге Польши и состоял из трех лагерей: Освенцим I (Auschwitz I; служил также административным центром всего лагерного комплекса), Освенцим II – Биркенау (Auschwitz II – Birkenau), или Бжезинка, и Освенцим III – Моновиц (Auschwitz III – Monowitz). Освенцим I был создан по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера от 27 апреля 1940 года в бывших польских казармах города Освенцим на территории, оккупированной Германией Польши. При устройстве лагеря с прилегающих территорий площадью 40 квадратных километров было выселено польское население. Первые заключенные (728 поляков из города Тарнув) были доставлены в лагерь в июне 1940 года, в дальнейшем количество узников колебалось от 13 до 20 тысяч человек единовременно, большинство из которых составляли поляки и советские военнопленные. В Освенциме I в сентябре 1941 года был проведен первый опыт по умерщвлению людей с помощью газа "Циклон Б". В лагере также осуществлялись в широких масштабах преступные медицинские эксперименты над людьми. В январе-июне 1942 года при крематории, действовавшем в Освенциме I с ноября 1940 года, были сооружены два бункера с шестью газовыми камерами, рассчитанными на уничтожение партий заключенных до двух тысяч человек каждая.Освенцим II – Биркенау создали в октябре 1941 года по распоряжению Гиммлера. Он предназначался в первую очередь для уничтожения европейских евреев в рамках "окончательного решения" европейского вопроса, а также других "неполноценных" народов, советских военнопленных и "отработанного человеческого материала" из других подразделений лагеря. В Освенциме II – Биркенау были построены четыре крематория и 10 газовых камер, предназначенных для уничтожения в течение пяти часов до 10-12 тысяч человек.Освенцим III – Моновиц создали в октябре 1942 года. Он состоял из 47 "внешних лагерей", расположенных главным образом в Силезии. Рабский труд узников этого лагеря использовался на немецких шахтах, металлургических заводах и других предприятиях Верхней Силезии, а также на больших сельскохозяйственных фермах. По различным данным, от 75 до 90% лиц, доставляемых в лагерь, сразу же направлялись на уничтожение (часть из них отбирались лагерными врачами для проведения опытов и впоследствии также умерщвлялись), остальные получали регистрационные номера и использовались в качестве бесплатной рабочей силы, преимущественно в Освенциме III – Моновиц. Всего число узников Освенцима, получивших регистрационные номера, составляет 405 тысяч человек. Труд узников лагеря приносил значительные доходы как германским концернам, так и нацистскому государству. Ежегодно лагерь перечислял в казну около двух миллионов марок.В конце 1944 года в условиях развернувшегося наступления Красной Армии нацистское руководство, пытаясь скрыть следы преступлений, отдало приказ о демонтаже газовых камер, крематориев и полной ликвидации Освенцима. 17 января 1945 года началась эвакуация пешим порядком на территорию Германии около 60 тысяч трудоспособных узников лагеря (в Освенциме остались свыше 7,5 тысяч заключенных, которые не могли выдержать марш и подлежали уничтожению). Однако ликвидировать лагерь и уничтожить оставшихся в нем узников нацисты не успели.Освенцим был освобожден Красной Армией в ходе Висло-Одерской наступательной операции, проведенной 12 января – 3 февраля 1945 года с целью завершения освобождения Польши. В рамках нее войска 1-го Украинского фронта, получившего это название 16 октября 1943 года накануне начала Киевской наступательной операции (до этого носившего наименование Воронежский, а еще ранее – Брянский), проводили Сандомирско-Силезскую наступательную операцию. В ходе этой операции армии левого крыла фронта 59-я и 60-я 19 января во время стремительного наступления, освободили город Краков. Отводя свои войска по обоим берегам Вислы на запад, немецкое командование стремилось остатками армий организовать оборону Силезского промышленного района. Советским командованием было принято решение глубоко обходить Силезский промышленный район танковыми соединениями, а затем во взаимодействии с общевойсковыми армиями, наступающими на Силезию с севера, востока и юга, заставить гитлеровцев под угрозой окружения выйти в открытое поле и там разгромить их, сохранив в целости промышленность Силезии. С юга, где находился Освенцим, обходили силезскую группировку противника правофланговые соединения 60-й армии. 25 января части 60-й армии 1-го Украинского фронта вышли на реку Пшемша – государственную границу Польши с Германией. На следующий день они продвинулись на шесть километров, правым флангом форсировав эту реку. 100-я стрелковая дивизия 60-й армии, продолжая бои, к ночи вышла на северо-восточную окраину Освенцима. 25-26 января войска этой армии вели бои за Моновиц. В результате его освобождения были получены первые сведения о комплексе лагерей Аушвица. Командир 28-го стрелкового корпуса 60-й армии доложил, что в районе Освенцима и Моновица его части освободили из немецкого лагеря свыше трех тысяч рабочих, вывезенных немцами на подневольные работы из бывших под немецкой оккупацией советских областей, и военнопленных союзных войск. 27 января части 60-й армии продвинулись на 4-10 километров, освободив 30 населенных пунктов, в том числе Освенцим и концлагерь Освенцим I. В тот же день еще один филиал Освенцима – Явожно был освобожден бойцами 59-й армии 1-го Украинского фронта. На следующий день части 107-й стрелковой дивизии 60-й армии освободили Биркенау. По словам командира этой дивизии, бои за освобождение Аушвица-Биркенау были ожесточенными, и он потерял около 180 человек. Всего советские войска при освобождении Освенцима и основных лагерей, по неуточненным данным, потеряли 231 человек.Согласно донесению о списочной численности военнослужащих по социально-демографическим признакам 60-й армии 1-го Украинского фронта, участвовали в освобождении заключенных концлагеря, военные "в общей сложности 39 национальностей – русские, украинцы, белорусы, армяне, осетины, грузины и многие другие". Советские войска освободили около семи тысяч узников лагеря, большинство из них были больны и очень сильно физически истощены. Первоначально медицинскую помощь бывшим узникам оказывали медики частей и инфекционного госпиталя 60-й армии. Позднее на территории работали советский терапевтический госпиталь и медики Польского Красного Креста.Комиссия по расследованию злодеяний в Аушвице начала работать уже в феврале 1945 года.Точные данные о числе узников и жертв Освенцима отсутствуют, поскольку регистрация лиц, направлявшихся на уничтожение, не велась. По окончании Второй мировой войны называлась цифра четыре миллиона человек. Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, погибли 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи. В последующем число жертв стали оценивать в 1,5 миллиона человек, из них 1,1 миллиона евреев, 140 тысяч поляков, 20 тысяч цыган. Согласно последним оценкам историков катастрофы, общее число погибших в Освенциме составило около 1,5 миллиона человек, из них 85% евреев (1,275 миллиона). Однако эти данные часто оспариваются на основании вещественных доказательств: при освобождении Освенцима только на шести уцелевших складах было обнаружено свыше 348,8 тысячи комплектов нижней и верхней мужской одежды, свыше 836,2 тысячи комплектов женской и огромное количество детской одежды. 29 других складов нацисты успели сжечь.В 1947 году на территории концлагеря был создан музей Освенцим-Бжезинка, который в 1999 году был переименован в Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Территория бывшего лагеря в 1979 году по предложению Польши была включена в список мирового наследия ЮНЕСКО.День освобождения лагеря – 27 января – в 2005 году по решению Генеральной ассамблеи ООН был объявлен международным днем памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Инициаторами принятия документа выступили Австралия, Израиль, Канада, Россия и США, а их соавторами – еще более 90 государств. Холокост в современной научной литературе и публицистике обозначает геноцид евреев в Германии и на оккупированных нацистскими войсками территориях в 1933-1945 годах. В широком смысле понятие "холокост" употребляется для обозначения массовых репрессий нацистской Германии также в отношении советских военнопленных и представителей различных меньшинств и этнических групп. Освенцим был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

освенцим

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, освенцим, великая отечественная война (1941-1945), ссср