Валенса призвал Польшу признать правду о том, кто освободил Освенцим

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Экс-президент Польши Экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц ( Освенцим ), связав этот шаг с решением действующего главы государства не ехать на мероприятия в Израиль. Об этом Валенса сказал в интервью Onet

"Поскольку польская сторона не пригласила президента Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим, следовало ожидать, что Дуда не будет иметь права голоса в Израиле. В этой ситуации он не мог лететь туда", - сказал экс-президент.

По словам Валенсы, Путина следовало пригласить на мероприятия в Польшу и подчеркнуть, что именно Красная армия освободили концлагерь. "Это историческая правда, и никто не изменит ее, и если польское правительство хочет создать свой собственный исторический нарратив, это слишком несерьезно. Если мы хотим хороших отношений с Россией, мы должны вести с ней диалог, но это нужно делать определенным способом. Я знаю, что это возможно", - добавил бывший глава государства.

Памятные мероприятия в честь годовщины освобождения Освенцима в Польше должны пройти 27 января. Предполагается, что Путин не будет там присутствовать. При этом в июле 2019 года польские власти заявили о намерении отправить президенту России приглашение.

Всемирный форум памяти Холокоста пройдет 22-23 января в мемориале "Яд Вашем" в Израиле. Запланированный визит Путина, который должен быть "главным гостем форума", по данным, СМИ, стал одной из основных причин отказа Дуды от поездки. Сам президент Польши объяснил свое решение тем, что организаторы мероприятий в Польше решили не предоставлять ему слово.

Освенцим был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибли в Освенциме в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945-го войсками Красной армии.