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"Мы не надеялись, что будем жить". Освобождение узников Освенцима
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РИА Новости

"Мы не надеялись, что будем жить". Освобождение узников Освенцима

11:55 27.01.2020 (обновлено: 19:45 27.01.2020)
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Двадцать седьмого января исполняется 75 лет со дня освобождения крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. В этот день весь мир вспоминает жертв Холокоста.
© РИА Новости / Б.Фишман

Немецкие концентрационные лагеря Аушвиц-Биркенау появились в предместье небольшого польского города Освенцима в 1940 году по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

Узники Освенцима перед освобождением лагеря Советской Армией
1 из 12

Немецкие концентрационные лагеря Аушвиц-Биркенау появились в предместье небольшого польского города Освенцима в 1940 году по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

© РИА Новости / Б.Фишман
© РИА Новости / РИА Новости

Комплекс занимал территорию в пять квадратных километров и состоял из большого количества лагерей. Тремя основными из них были Аушвиц-1, Аушвиц-2 и Аушвиц-3.

Бараки концлагеря Освенцим. Январь 1945 года
2 из 12

Комплекс занимал территорию в пять квадратных километров и состоял из большого количества лагерей. Тремя основными из них были Аушвиц-1, Аушвиц-2 и Аушвиц-3.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Б. Борисов

Нацисты окружили лагеря забором с колючей проволокой, через которую пустили ток высокого напряжения. С вышек за заключенными следили эсесовцы. Любые контакты с внешним миром карались смертью.

Заключенные концлагеря Освенцим смотрят в объектив из-за колючей проволоки
3 из 12

Нацисты окружили лагеря забором с колючей проволокой, через которую пустили ток высокого напряжения. С вышек за заключенными следили эсесовцы. Любые контакты с внешним миром карались смертью.

© РИА Новости / Б. Борисов
© РИА Новости / Владимир Юдин

Поначалу Аушвиц использовался как концентрационный лагерь, но вскоре здесь стали массово убивать людей в газовых камерах с помощью пестицида "Циклон Б".

Концентрационный лагерь Освенцим. Чрезвычайная экспертная комиссия осматривает бараки
4 из 12

Поначалу Аушвиц использовался как концентрационный лагерь, но вскоре здесь стали массово убивать людей в газовых камерах с помощью пестицида "Циклон Б".

© РИА Новости / Владимир Юдин
© РИА Новости / РИА Новости

"Мы не надеялись, что мы будем жить, — вспоминает бывший узник концлагеря Евгений Ковалев. — Крематории, шесть штук, день и ночь дымили".

Освенцим. Скамья для экзекуций
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"Мы не надеялись, что мы будем жить, — вспоминает бывший узник концлагеря Евгений Ковалев. — Крематории, шесть штук, день и ночь дымили".

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Б.Фишман

Освенцим был освобожден 27 января 1945 года войсками Первого Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева — это сделали дивизии генерала Красавина, генерала Гришина и генерала Петренко.

Узники Освенцима в первые минуты после освобождением лагеря Советской Армией
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Освенцим был освобожден 27 января 1945 года войсками Первого Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева — это сделали дивизии генерала Красавина, генерала Гришина и генерала Петренко.

© РИА Новости / Б.Фишман
© РИА Новости / Владимир Юдин

Генерал Петренко вспоминал, что за всю войну не испытал большего потрясения. "Еще там, в Освенциме, первой мыслью было: такое никогда не должно повториться", — признавался он.

Концлагерь Освенцим. Бронеколпаки с пулеметными гнездами
7 из 12

Генерал Петренко вспоминал, что за всю войну не испытал большего потрясения. "Еще там, в Освенциме, первой мыслью было: такое никогда не должно повториться", — признавался он.

© РИА Новости / Владимир Юдин
© РИА Новости / Ольга Игнатович

"Русские нас освободили. Я очень хорошо это помню. У нас не было календаря, не помню дня недели. Было холодно, очень холодно. Было очень много снега, и все мы были очень испуганы", — рассказывает бывшая узница Здислава Влодарчик.

Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау - Освенцим (Польша)
8 из 12

"Русские нас освободили. Я очень хорошо это помню. У нас не было календаря, не помню дня недели. Было холодно, очень холодно. Было очень много снега, и все мы были очень испуганы", — рассказывает бывшая узница Здислава Влодарчик.

© РИА Новости / Ольга Игнатович
© РИА Новости / Владимир Юдин

В 1940—1945 годах в Освенциме погибли, по разным оценкам, от полутора до четырех миллионов человек.

На фото — мешки с волосами уничтоженных узников концлагеря.

Мешки с волосами уничтоженных узников концентрационного лагеря Освенцим. Польша
9 из 12

В 1940—1945 годах в Освенциме погибли, по разным оценкам, от полутора до четырех миллионов человек.

На фото — мешки с волосами уничтоженных узников концлагеря.

© РИА Новости / Владимир Юдин
© РИА Новости / РИА Новости

Точное количество жертв неизвестно. Перед наступлением Красной Армии фашисты стали уничтожать следы своих преступлений: жгли документы, разбирали или подрывали постройки.

Концентрационный лагерь Освенцим на территории Польши
10 из 12

Точное количество жертв неизвестно. Перед наступлением Красной Армии фашисты стали уничтожать следы своих преступлений: жгли документы, разбирали или подрывали постройки.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Б.Фишман

Освенцим потряс не только фронтовиков, но и все человечество.

Советские врачи и представители Красного креста среди узников Освенцима в первые часы после освобождения лагеря
11 из 12

Освенцим потряс не только фронтовиков, но и все человечество.

© РИА Новости / Б.Фишман
© РИА Новости / Владимир Юдин

День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.

Похороны погибших узников, освобожденного Красной Армией концентрационного лагеря Освенцим
12 из 12

День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.

© РИА Новости / Владимир Юдин
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Празднование 75-летия освобождения ОсвенцимаАушвиц-Биркенау (концлагерь)Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Фото
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