В Ереване почтили память жертв блокады Ленинграда
В Ереване почтили память жертв блокады Ленинграда в годы ВОВ
© SputnikВ Ереване почтили память жертв блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны
© Sputnik
В Ереване почтили память жертв блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны
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ЕРЕВАН, 27 янв - РИА Новости. В Ереване в понедельник почтили память жертв блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Цветы и венки к памятнику детям блокадного Ленинграда возложили представители посольств России, Белоруссии, Казахстана, общественных организаций, мэрии Еревана, сотрудники Россотрудничества, военнослужащие российской военной базы и Погрануправление ФСБ России в Армении, движений "Юнармия" и "Юные друзья пограничников", а также ветераны и члены семей блокадников.
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"Сегодня мы по традиции отмечаем годовщину освобождения Ленинграда от страшной блокады. Здесь говорилось уже о том, что это пример величайшего подвига, величайших страданий, величайшей силы духа, которые помогли ленинградцам, военным, мирным жителям пережить страшные испытания, бомбардировки, страшный голод. И это пример, который вдохновлял, вдохновляет и будет, я абсолютно убежден, вдохновлять нас, следующее поколение, как пример человеческой стойкости, высоты духа и патриотизма", - заявил в ходе мероприятия посол РФ в Армении Сергей Копыркин.
Он отметил, что по традиции церемония проводится у памятника детям блокадного Ленинграда," являющегося ярким олицетворением тех качеств, которые всегда были присущи отношениям между нашими народами".
"Именно братство, взаимопомощь, взаимовыручка, общность духовных, нравственных ценностей – это то, что нас объединяло, это то, что позволило советскому народу, всем народам Советского Союза победить в страшной войне, и то, что сейчас нам всем необходимо для того, чтобы преодолевать те вызовы, испытания, которые приносит нам современный, очень непростой мир", - отметил посол. Он напомнил, что памятник был открыт 10 лет назад мэром Еревана и губернатором Санкт-Петербурга.
"И очень важно, что каждый год мы приходим сюда и отдаем дань памяти тому великому акту гуманизма, милосердия, который проявил армянский народ по отношению к ослабевшим детям блокадного Ленинграда. Я хочу еще раз выразить благодарность армянскому народу от имени России, российского народа за этот великий акт гуманизма. Будьте уверены, мы этого никогда не забудем", - сказал Копыркин.
В свою очередь руководитель представительства Россотрудничества в Армении Вадим Фефилов отметил, что это памятник не только блокадному Ленинграду, но и в первую очередь армянским женщинам, которые помогли эвакуированным в армянский город Санаин ленинградским детям. "Они должны были быть устроены в специально отведенный дом, но жители Санаина, когда пришли к этому поезду, увидели детей, они их всех забрали по домам. Время было непростое, но тем не менее детей забрали, их откармливали, приводили в порядок. Здесь, безусловно, поклон армянскому народу за этот величайший акт гуманизма", - сказал Фефилов.
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