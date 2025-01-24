https://ria.ru/20250124/retkliff-1995288811.html

Биография Джона Рэтклиффа

Биография Джона Рэтклиффа - РИА Новости, 24.01.2025

Биография Джона Рэтклиффа

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф (полное имя Джон Ли Рэтклифф, John Lee Ratcliffe) родился 20 октября 1965 года в пригороде... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T12:03:00+03:00

2025-01-24T12:03:00+03:00

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Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф (полное имя Джон Ли Рэтклифф, John Lee Ratcliffe) родился 20 октября 1965 года в пригороде Чикаго Маунт-Проспекте (штат Иллинойс).В 1987 году получил степень бакалавра в области государственного управления в Университете Нотр-Дама (штат Индиана). В 1989 году получил степень доктора права в Школе права Южного методистского университета в Далласе (штат Техас).После окончания вуза занимался частной адвокатской практикой, преподавательской деятельностью.В 2004 году был избран мэром города Хит (штат Техас), небольшого поселения за пределами Далласа. Занимал этот пост до 2012 года. Одновременно в 2004-2007 годах возглавлял Управление по борьбе с терроризмом в Восточном округе Техаса, в 2007-2008 годах был исполняющим обязанности прокурора этого округа.В 2008-2014 годах – партнер-основатель совместно с бывшим генеральным прокурором США Джоном Эшкрофтом компании Ashcroft Sutton Ratcliffe LLP, предоставляющей юридические консультации по вопросам национальной и международной безопасности.В 2015-2020 годах – член палаты представителей США от 4-го округа штата Техас.Будучи конгрессменом, занимался вопросам национальной безопасности. Был членом комитета по разведке и правосудию, а также возглавлял подкомитет по кибербезопасности при комитете по внутренней безопасности.28 июля 2019 года президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки.2 августа 2019 года Дональд Трамп заявил, что Рэтклифф не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы национальной разведки страны из-за возражений демократов и республиканцев.28 февраля 2020 года Дональд Трамп повторно представил Рэтклиффа на должность главы национальной разведки США. 21 мая 2020 года Сенат утвердил Джона Рэтклиффа директором национальной разведки США. За кандидатуру Рэтклиффа проголосовали 49 сенаторов-республиканцев, 44 демократа были против.26 мая 2020 года Джон Рэтклифф принес присягу и вступил в должность.Покинул пост 20 января 2021 года.Джон Рэтклифф заслужил репутацию одного из самых верных союзников Трампа на Капитолийском холме, защищая президента во время слушаний по делу об импичменте, помогая продвигать расследования в отношении Хантера Байдена. Получил известность за критику в адрес бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера во время слушаний в Конгрессе.13 ноября 2024 года победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп объявил о выдвижении Джона Рэтклиффа на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ).23 января 2025 года большинство членов сената США поддержали предложенную американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру Джона Рэтклиффа на должность главы ЦРУ. За Рэтклиффа отдали свой голос 74 члена верхней палаты конгресса, против – 25, один конгрессмен не голосовал. В тот же день вице-президент США Джей-Ди Вэнс привел к присяге нового директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.Является сопредседателем Центра американской безопасности Института политики America First (AFPI).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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