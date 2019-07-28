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РИА Новости

Трамп назвал имя кандидата на пост главы нацразведки

Вчера, 23:58
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп садится перед визитом на базу Эндрюс в штате Мэриленд. 17 июля 2019
Президент США Дональд Трамп садится перед визитом на базу Эндрюс в штате Мэриленд. 17 июля 2019
© REUTERS / Kevin Lamarque
ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки, нынешний глава ведомства Дэн Коутс уйдет с поста 15 августа.
"Я рад сообщить, что пользующийся большим уважением конгрессмен Джон Рэтклифф из Техаса будет выдвинут мной на пост директора Национальной разведки… Дэн Коутс, нынешний директор, покинет должность 15 августа", - написал Трамп в воскресенье в своем Twitter.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 22:19
СМИ сообщили о планах Трампа сменить главу нацразведки
По словам Трампа, в ближайшее время будет названо имя временно исполняющего обязанности директора нацразведки. Он поблагодарил Коутса за службу.
Ранее издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что Трамп готовит такую замену. По информации издания, Трамп высказывал мнение, что аппарат директора нацразведки представляет собой ненужную бюрократическую прослойку и что он хочет от этого избавиться. Однако ему якобы разъяснили, что это "политически невозможно", но президент все равно намерен сократить численность этой структуры.
Коутс вызвал недовольство Трампа, когда раскритиковал его отношения с президентом РФ Владимиром Путиным в интервью с ведущей телеканала NBC Андреа Митчелл в июле прошлого года. На прошлой неделе это интервью оказалось в числе претендентов на награду "Эмми".
Кроме того, Коутс заявлял в январе, что КНДР не откажется от своей ядерной программы, что противоречит линии Трампа, отмечает Axios. Последнее время он не был замечен в громких публичных выступлениях.
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