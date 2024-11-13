https://ria.ru/20241113/tramp-1983415945.html

Трамп назначил главой ЦРУ бывшего директора национальной разведки

Трамп назначил главой ЦРУ бывшего директора национальной разведки - РИА Новости, 13.11.2024

Трамп назначил главой ЦРУ бывшего директора национальной разведки

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп объявил о назначении главой ЦРУ Джона Рэтклиффа, ранее занимавшего пост главы национальной разведки. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T01:49

2024-11-13T01:49

2024-11-13T02:00

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центральное разведывательное управление (цру)

выборы президента сша — 2024

в мире

дональд трамп

джо байден

хиллари клинтон

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп объявил о назначении главой ЦРУ Джона Рэтклиффа, ранее занимавшего пост главы национальной разведки."Я рад сообщить, что бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф займет пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ)", — говорится в заявлении Трампа.Отмечается, что Рэтклифф подловил предвыборную кампанию Хиллари Клинтон на том, что якобы российский след в кампании Трампа был фейком. Также Рэтклифф якобы отказался врать американскому народу касательно контента на скандальном ноутбуке сына действующего президента США Джо Байдена.Ранее Трамп назначил на должность советника по нацбезопасности конгрессмена от штата Флорида Майка Уолца, который выступал за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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сша, центральное разведывательное управление (цру), выборы президента сша — 2024, в мире, дональд трамп, джо байден, хиллари клинтон, nbc