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Трамп назначил главой ЦРУ бывшего директора национальной разведки - РИА Новости, 13.11.2024
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01:49 13.11.2024 (обновлено: 02:00 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/tramp-1983415945.html
Трамп назначил главой ЦРУ бывшего директора национальной разведки
Трамп назначил главой ЦРУ бывшего директора национальной разведки - РИА Новости, 13.11.2024
Трамп назначил главой ЦРУ бывшего директора национальной разведки
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп объявил о назначении главой ЦРУ Джона Рэтклиффа, ранее занимавшего пост главы национальной разведки. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T01:49
2024-11-13T02:00
сша
центральное разведывательное управление (цру)
выборы президента сша — 2024
в мире
дональд трамп
джо байден
хиллари клинтон
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп объявил о назначении главой ЦРУ Джона Рэтклиффа, ранее занимавшего пост главы национальной разведки."Я рад сообщить, что бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф займет пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ)", — говорится в заявлении Трампа.Отмечается, что Рэтклифф подловил предвыборную кампанию Хиллари Клинтон на том, что якобы российский след в кампании Трампа был фейком. Также Рэтклифф якобы отказался врать американскому народу касательно контента на скандальном ноутбуке сына действующего президента США Джо Байдена.Ранее Трамп назначил на должность советника по нацбезопасности конгрессмена от штата Флорида Майка Уолца, который выступал за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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сша, центральное разведывательное управление (цру), выборы президента сша — 2024, в мире, дональд трамп, джо байден, хиллари клинтон, nbc
США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Выборы президента США — 2024, В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, Хиллари Клинтон, NBC
Трамп назначил главой ЦРУ бывшего директора национальной разведки

Трамп назначил Джона Ратклиффа главой ЦРУ

© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп объявил о назначении главой ЦРУ Джона Рэтклиффа, ранее занимавшего пост главы национальной разведки.
«
"Я рад сообщить, что бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф займет пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ)", — говорится в заявлении Трампа.
Отмечается, что Рэтклифф подловил предвыборную кампанию Хиллари Клинтон на том, что якобы российский след в кампании Трампа был фейком. Также Рэтклифф якобы отказался врать американскому народу касательно контента на скандальном ноутбуке сына действующего президента США Джо Байдена.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в Гранд-Рапидс, Мичиган - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Трамп назначил инвестора Уиткоффа спецпосланником США по Ближнему Востоку
01:11
Ранее Трамп назначил на должность советника по нацбезопасности конгрессмена от штата Флорида Майка Уолца, который выступал за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
 
СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Выборы президента США — 2024В миреДональд ТрампДжо БайденХиллари КлинтонNBC
 
 
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