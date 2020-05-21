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2020-05-21T20:11
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Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
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РИА Новости

Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки

20:11 21.05.2020
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© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Сенат утвердил Джона Рэтклиффа директором национальной разведки США, свидетельствуют результаты голосования.
За кандидатуру Рэтклиффа проголосовало 49 сенаторов-республиканцев, 44 демократа были против.
Рэтклифф сменит и.о. директора Ричарда Гренелла, который, как писали СМИ, намерен присоединиться к предвыборному штабу Дональда Трампа.
Рэтклифф ранее избирался депутатом палаты представителей от Техаса, принадлежал к консервативному крылу республиканцев. Трамп объявил о его выдвижении в июле 2019 года, но Рэтклифф снял свою кандидатуру после того, как его раскритиковали сенаторы. Однако Трамп вновь выдвинул кандидатуру Рэтклиффа в феврале.
Директор национальной разведки США координирует деятельность 17 американских спецслужб, входящих в разведывательное сообщество, в их числе ЦРУ, АНБ, ФБР (контрразведка), профильные подразделения госдепартамента, Пентагона, минфина, минэнерго, а также другие ведомства.
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