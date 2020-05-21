Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки

Рэтклифф ранее избирался депутатом палаты представителей от Техаса, принадлежал к консервативному крылу республиканцев. Трамп объявил о его выдвижении в июле 2019 года, но Рэтклифф снял свою кандидатуру после того, как его раскритиковали сенаторы. Однако Трамп вновь выдвинул кандидатуру Рэтклиффа в феврале.