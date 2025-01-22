22 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
© Getty Images / Gorica PoturakКакой сегодня праздник 22 января
© Getty Images / Gorica Poturak
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. 22 января 2025 года отмечается сразу несколько праздников: День авиации войск ПВО РФ, День птиц и День дедушек. Какой сегодня праздник в России и в мире по календарю: профессиональный, международный, церковный, что можно делать по народным поверьям, - в материале РИА Новости
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Какой сегодня праздник в России
В России сегодня профессиональный праздник отмечают военнослужащие, отвечающие за противовоздушную оборону страны, у православных христиан 22 января проходит Попразднство Богоявления, а в народе - Филиппов день.
Профессиональный праздник
22 января поздравления принимают военнослужащие Воздушно-космических сил РФ, отвечающие за противовоздушную оборону нашей страны. День авиации войск ПВО установлен приказом главнокомандующего войсками ПВО РФ в 1996 году, когда ПВО были еще самостоятельным видом войск.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИстребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал"
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал"
Церковный праздник сегодня
Православные сегодня отмечают Попразднство Богоявления, основная цель - воспоминание и прославление библейского события явления во плоти Иисуса Христа.
А также поминают:
- Мч. Полие́вкта Мелитинского (259)
- свт. Фили́ппа, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца (1569)
- Прп. Ио́ны (в схиме Петра́) Киевского, чудотворца(1902)
- прор. Саме́я (X в. до Р. Х.)
- свт. Петра, епископа Севастии Армянской (IV)
- прп. Евстра́тия Тарсийского, чудотворца, игумена (IX)
- Сщмч. Павла Никольского, пресвитера (1943)
Народный праздник
В народе сегодня Филиппов день, который считается днем хозяйственных забот. Так как за время праздников накапливалось множество дел, люди старались выполнить их: прибраться в доме, постирать, сходить в баню. Это называлось “смывать Святки”. Подмечали и погоду: если ясно и солнечно - жди хорошего урожая, домашний скот не желает выходить из стойла - будет суровый мороз.
Какой сегодня праздник в мире
В мире сегодня отмечают День рождения воздушной кукурузы (попкорна), в Польше чествуют дедушек, в Великобритании отмечают День птиц. В США на 22 января приходится сразу несколько необычных праздников: Праздник жизни, День острого соуса, День узора в горошек, День южной кухни, День ответов на вопросы вашей кошки.
В Республике Таджикистан проходит профессиональный праздник - День работников таможни.
Памятные даты в истории
1506 - папа Юлий II пригласил на службу в Ватикан швейцарских гвардейцев, которые с тех пор охраняют папскую резиденцию.
1724 - Петр I издал Указ об обязательности знания служащими государственных учреждений Российской империи законов и уставов и о воспрещении оправдываться незнанием законов, под страхом штрафов.
1905 - “Кровавое воскресенье” в Санкт-Петербурге.
1924 - Рамси Макдональд стал первым в истории премьер-министром Великобритании от Лейбористской партии.
1963 - Шарль де Голль и Конрад Аденауэр подписали в Париже Елисейский договор о дружбе между Францией и ФРГ.
1969 - попытка покушения на Леонида Брежнева.
1973 - Верховный суд США легализовал аборты.
2002 - прекратилось вещание ТВ-6.
2006 -Эво Моралес вступил в должность президента Боливии.
Кто родился 22 января из знаменитостей
В этот день родились:
1440 - Иван III Васильевич, великий князь Московский.
1561 - Фрэнсис Бэкон, английский философ, историк.
1788 - лорд Байрон, английский поэт-романтик.
1898 - Сергей Эйзенштейн, советский режиссёр театра и кино.
Режиссер Сергей Эйзенштейн
1904 - Аркадий Гайдар, русский советский детский писатель, сценарист.
1908 - Лев Ландау, советский физик, академик.
1921 - Арно Бабаджанян, композитор, пианист, народный артист СССР.
1928 - Пётр Проскурин, русский советский писатель.
1935 - Валентина Талызина, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
1954 - Леонид Ярмольник, советский и российский актёр театра и кино.
Именины
День ангела сегодня отмечают: Анастасий, Винсент, Виктор, Джозеф, Оронций, Уильям, Антонина, Евстратий, Захария, Никандр, Павел, Пантелеимон, Пахомий, Пётр, Полиевкт, Самей, Филипп.
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