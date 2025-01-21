https://ria.ru/20250121/xr-1994879228.html

XR проекты РИА Новости покажут на выставке-форуме "Уникальная Россия"

XR проекты РИА Новости покажут на выставке-форуме "Уникальная Россия" - РИА Новости, 21.01.2025

XR проекты РИА Новости покажут на выставке-форуме "Уникальная Россия"

Лучшие проекты РИА Новости в формате виртуальной и дополненной реальности будут представлены на 5-ой юбилейной Художественно-промышленной выставке "Уникальная... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T19:08:00+03:00

2025-01-21T19:08:00+03:00

2025-01-21T19:08:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Лучшие проекты РИА Новости в формате виртуальной и дополненной реальности будут представлены на 5-ой юбилейной Художественно-промышленной выставке "Уникальная Россия", которая будет проводится в столице с 23 января по 9 февраля. С ними можно будет ознакомиться на стенде РИА Новости, развернутом в московском Гостином Дворе.На выставке РИА Новости презентует полную версию просветительского проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов". Он создан совместно с Ассоциацией организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников "Наследие и традиции" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Сюжет и современные VR-механики позволяют в жанре публицистической игры узнать историю промыслов и декоративного искусства, а также создать свои варианты применения традиционных узоров в современных интерьерах и предметах.Кроме того, посетители выставки смогут погрузиться в самые популярные документальные VR-квесты РИА Новости – "Крузенштерн. Кругосветка “Надежды"" и "VR-археология: тайны Куликова поля".Квест "Крузенштерн. Кругосветка “Надежды"" создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при экспертном участии учёных Государственного исторического музея. Проект посвящен великой кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна, рассказывает о плавании, которое открыло новую эпоху в истории российского флота. "VR-археология: тайны Куликова поля" – уникальный симулятор археологической экспедиции, подготовленный специально для Государственного музея-заповедника "Куликово поле". Пользователь квеста может примерить на себя роль современного археолога, реставратора и реконструктора, отточить мастерство стрельбы из боевого лука по разным видам мишеней.Помимо проектов в виртуальной реальности РИА Новости впервые представит мобильное приложение “Обогнавшие время. AR-шедевры”, реализованное в рамках проекта “Обогнавшие время. AR-история российских изобретений и архитектуры” при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Приложение дает уникальную возможность в деталях изучить не сохранившиеся до наших дней уникальные сооружения русских архитекторов и инженеров.В приложении пользователей ждут гиперболоидные конструкции гениального русского инженера Владимира Шухова, получивший Гран-при Всемирной выставки в Париже Красноярский мост,” небоскреб” времен Петра I, карельский шедевр русских зодчих и другие удивительные памятники архитектуры.“Точки интереса” позволят узнать об архитектурном стиле и инженерных решениях. Почему ротонде Шухова была не страшна непогода, как работал лифт Кулибина в Зимнем дворце, чему в Сухаревской башне учили студентов и как были устроены передвижные акустические перегородки спорткомплекса “Олимпийский”? Ответы на эти вопросы можно будет узнать на стенде РИА Новости на выставке-форуме "Уникальная Россия", стенд Е375-я Художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия" — одно из крупнейших мероприятий, направленных на сохранение и распространение информации о великих достижениях и уникальных культурных особенностях нашей страны. Оно пройдет в Москве в Гостином дворе с 23 января по 9 февраля.На выставке будут представлены культура и искусство России: ювелирное и декоративно-прикладное искусство, народные художественные промыслы, живопись, историко-музейная экспозиция, православное искусство, скульптура, архитектура, антиквариат, кукольное искусство и др. Помимо этого гостей ожидают деловые конференции, интерактивные инсталляции, мастер-классы и культурная программа. Посетить ее и ознакомиться с проектами РИА Новости возможно по входному билету.

https://ria.ru/20240110/vystavka-forum-1920464604.html

https://ria.ru/20250120/vystavka-1994621796.html

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