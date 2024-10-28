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РИА Новости расскажет о российских архитекторах, “обогнавших время” - РИА Новости, 28.10.2024
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18:21 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/arkhitektory-1980557653.html
РИА Новости расскажет о российских архитекторах, “обогнавших время”
РИА Новости расскажет о российских архитекторах, “обогнавших время” - РИА Новости, 28.10.2024
РИА Новости расскажет о российских архитекторах, “обогнавших время”
Сегодня, 28 октября, РИА Новости запустили трансмедийный проект “Обогнавшие время. AR-история российских изобретений и архитектуры”. Проект реализуется при... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T18:21
2024-10-28T18:21
технологии
россия
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
владимир шухов
президентский фонд культурных инициатив
саяно-шушенская гэс
британский музей
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Сегодня, 28 октября, РИА Новости запустили трансмедийный проект “Обогнавшие время. AR-история российских изобретений и архитектуры”. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он посвящен гениям и мастерам русской архитектурной и инженерной традиции и школам, которые опережали свое время и становились эталонным.Главная идея проекта – не только показать достижения и шедевры, но убедительно продемонстрировать уникальность, самоценность и самобытность именно русской архитектурной и инженерной школ, мощнейшего базиса для дальнейшего развития.“Проект масштабный, он связывает прошлые победы российских специалистов с действующими инженерными шедеврами, такими как одна из крупнейших в мире Саяно-Шушенская ГЭС, Северомуйский железнодорожный тоннель и один из архитектурных и инженерных шедевров современности – Крымский мост”, – поделился творческий руководитель проекта Артем Буфтяк.“Обогнавшие время” представляет собой мультимедийные материалы, которые включают подкаст, лонгриды и AR-механики. Каждый материал подробно и наглядно рассказывает о двух объектах, которые по разным признакам можно сопоставить. Отличает их то, что один из архитектурных шедевров – существующий, его можно увидеть, а второй был утрачен. Но это не отменяет его мировой ценности.Проект расскажет об изобретениях, которые появились в России задолго до получения официального патента и распространения технологии в мире. Например, Иван Кулибин изобретает винтовой лифт в Зимнем дворце Санкт-Петербурга, по приказу Акинфия Демидова строится уникальная Невьянская башня с куполом – громоотводом. Сейчас часть таких инженерных памятников утрачена, но новые технологии позволяют вернуться в прошлое и увидеть, например, как работал прототип монорельса в Московской области 19-го века, созданный механиком Иваном Эльмановым.Архитектор Владимир Шухов изобрел новую форму построек и технологию тонких стальных перекрытий-оболочек, которые впоследствии использовали при строительстве оперного театра в Сиднее, Пекинского оперного театра и Британского музея в Лондоне. Первое здание такого типа построили в Нижнем Новгороде в 19-м веке, и благодаря AR-технологиям Шуховская ротонда снова будет доступна к осмотру.
https://ria.ru/20241017/briks-1978445647.html
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россия
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
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технологии, россия, санкт-петербург, московская область (подмосковье), владимир шухов, президентский фонд культурных инициатив, саяно-шушенская гэс, британский музей
Технологии, Россия, Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье), Владимир Шухов, Президентский фонд культурных инициатив, Саяно-Шушенская ГЭС, Британский музей

РИА Новости расскажет о российских архитекторах, “обогнавших время”

© РИА НовостиРИА Новости расскажет о российских архитекторах, “обогнавших время” в новом формате
РИА Новости расскажет о российских архитекторах, “обогнавших время” в новом формате - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости
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Сегодня, 28 октября, РИА Новости запустили трансмедийный проект “Обогнавшие время. AR-история российских изобретений и архитектуры”. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он посвящен гениям и мастерам русской архитектурной и инженерной традиции и школам, которые опережали свое время и становились эталонным.
Главная идея проекта – не только показать достижения и шедевры, но убедительно продемонстрировать уникальность, самоценность и самобытность именно русской архитектурной и инженерной школ, мощнейшего базиса для дальнейшего развития.
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“Проект масштабный, он связывает прошлые победы российских специалистов с действующими инженерными шедеврами, такими как одна из крупнейших в мире Саяно-Шушенская ГЭС, Северомуйский железнодорожный тоннель и один из архитектурных и инженерных шедевров современности – Крымский мост”, – поделился творческий руководитель проекта Артем Буфтяк.
“Обогнавшие время” представляет собой мультимедийные материалы, которые включают подкаст, лонгриды и AR-механики. Каждый материал подробно и наглядно рассказывает о двух объектах, которые по разным признакам можно сопоставить. Отличает их то, что один из архитектурных шедевров – существующий, его можно увидеть, а второй был утрачен. Но это не отменяет его мировой ценности.
Проект расскажет об изобретениях, которые появились в России задолго до получения официального патента и распространения технологии в мире. Например, Иван Кулибин изобретает винтовой лифт в Зимнем дворце Санкт-Петербурга, по приказу Акинфия Демидова строится уникальная Невьянская башня с куполом – громоотводом. Сейчас часть таких инженерных памятников утрачена, но новые технологии позволяют вернуться в прошлое и увидеть, например, как работал прототип монорельса в Московской области 19-го века, созданный механиком Иваном Эльмановым.
Архитектор Владимир Шухов изобрел новую форму построек и технологию тонких стальных перекрытий-оболочек, которые впоследствии использовали при строительстве оперного театра в Сиднее, Пекинского оперного театра и Британского музея в Лондоне. Первое здание такого типа построили в Нижнем Новгороде в 19-м веке, и благодаря AR-технологиям Шуховская ротонда снова будет доступна к осмотру.
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