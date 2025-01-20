https://ria.ru/20250120/podelki-1851322426.html

Из ткани, блинов, бумаги: поделки на Масленицу с детьми своими руками

Поделки на Масленицу своими руками в детский сад и школу

Из ткани, блинов, бумаги: поделки на Масленицу с детьми своими руками

Поделки на Масленицу 2025 своими руками — это отличная возможность для детей и взрослых вместе изготовить символ праздника на конкурс в детский сад и школу... РИА Новости, 20.01.2025

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Поделки на Масленицу 2025 своими руками — это отличная возможность для детей и взрослых вместе изготовить символ праздника на конкурс в детский сад и школу. Кукла, солнышко и другие идеи на праздничную тему из бумаги, ткани, блинов, детские мастер-классы в разных техниках — в материале РИА Новости.Поделки на МасленицуМасленица— веселый народный праздник, который символизирует проводы зимы и наступление весны. Традиции и обычаи празднования масленичной недели передаются из поколения в поколение. А его главными атрибутами являются блины как символ солнца и чучело Масленицы, сжигая которое люди прощаются не только с морозами, но и с плохими мыслями и событиями.Дети очень любят отмечать Масленицу, но подготовка к самому празднику может быть не менее интересна. Как правило, она начинается с поделок для сада или школы. Учебные заведения не ограничивают в выборе материала, иногда задают тематику.Из чего делать"Поделки на Масленицу – это прекрасная возможность вовлечь детей и взрослых в тематические забавы, рассказать о традициях праздника, – говорит Анастасия Муравьева, старший консультант Домашней школы "ИнтернетУрок". – Если вы решили провести время со своими детьми и думаете, какие поделки можно сделать вместе, то тут у вас не возникнет особых проблем. Сегодня в Интернете можно найти массу разнообразных подробных мастер классов. Умельцы создают поделки не только из натуральных материалов, но и из пластиковых бутылок, одноразовой посуды и даже из макарон".Поделки для праздника изготавливают из различных материалов:Анастасия Муравьева советует учитывать возраст детей и навыки, которыми они уже обладают. Для самых маленьких лучше подготовить все детали заранее, например, вырезать круглые заготовки для солнца, заранее нарезать ленты для лучей, чтобы малышам осталось только все собрать или дорисовать детали."При изготовлении поделок из бумаги и картона младшие школьники могут самостоятельно работать с готовыми шаблонами, размножая детали, а также создавать шаблоны сами, используя чертежные инструменты. При работе с картоном использовать “биговку”, продавливание картона краем ножниц или пустым стержнем от ручки по месту сгиба с тыльной стороны, чтобы сгибы получились ровными и аккуратными", – говорит Анастасия Муравьева.Ребятам постарше можно доверить вырезание, различные операции с бумагой (сгибание, скручивание). В качестве материалов для поделок можно использовать цветную бумагу, клей, пластилин, кусочки ткани, нитки. Эксперт поясняет, что поделки из бумаги могут быть плоскими и объемными. Плоским деталям можно задать объем, например, сложив лист гармошкой или закрутив полоску из бумаги краями ножниц.Ученикам начальной школы уже доверяют изготовление соленого теста для лепки. Тесту можно сразу придать цвет натуральными или искусственными красителями, а можно раскрасить готовую, высохшую поделку.Для младших школьников Анастасия Муравьева рекомендует изготовление поделок из текстильных материалов, где ребята могут отработать навыки плетения и завязывания узелков, различные виды ручных стежков, начало и закрепку шва. Примерами таких поделок являются птички-мотанки, куклы-мотанки, куклы из ниток, игрушки из фетра.Школьников средней школы можно активно привлекать к изготовлению большого чучела Масленицы. Мальчикам можно доверить изготовление каркаса из конструкционных материалов, а девочкам подготовку наряда и оформление головы."Педагогам, которые планируют проведение мастер классов с группами детей, стоит учитывать и другие нюансы. Россия – многонациональная страна, и праздник Масленицы сегодня отмечают в разных её уголках. При подготовке к мастер-классу не стоит забывать, что в некоторых семьях не принято делать игрушки из продуктов питания, а значит, вариант с макаронами и соленым тестом будет не самым подходящим. Возможно, в группе окажется ребенок, в традициях семьи которого не принято изображать лица людей и животных. И это тоже стоит учитывать", – подчеркивает Анастасия Муравьева.Поделки в детский сад и школуВ 2025 году встречают Масленицу с 24 февраля. В этот день принято готовить куклу Масленицы, которую дети могут смастерить практически из любого материала: из бумаги и картона, из пластилина или солёного теста, из ниток или соломы.В детских садах и школах, как правило, организуют специальный выставочный уголок и фотозону на Масленицу. Поделки вместе с детьми на конкурс можно делать в различных техниках: квиллинга (“бумагокручения”), аппликации, объемные или плоские, куклы, солнышки, праздничные и банные веники из соломы или прутьев, а также открытки, игрушки, сувениры и магниты в народном стиле.Кукла МасленицаПо словам Анастасии Муравьевой, кроме чучела для сожжения на праздник делают маленькую домашнюю Масленицу. Эта кукла-оберег хранится дома и олицетворяет достаток, мир и процветание рода. Её изготавливают из натуральных материалов: соломы, льняных и хлопчатобумажных кусочков ткани, шерстяных и льняных ниток. В конце года её сжигают вместе с большим чучелом и создают новую куклу. У домашней Масленицы никогда не делают лицо (чтобы не вселить в нее злого духа).Кукла из нитокВариант изготовления куклы из ниток:Инструменты и материалы:Процесс изготовления:Поставить куколку можно на подоконник или повесить около окна, чтобы она привлекала в дом солнечное тепло, а с ним счастье и радость.Кукла-оберег АнгелЕще один вариант поделки на Масленицу – кукла-ангел.Материалы и инструменты:Процесс изготовления:Съедобная куклаМожно сделать съедобную куклу Масленицу из блинов: к концу праздника от неё точно не останется и следа.Материалы и инструменты:Процесс изготовления:СолнышкоЕсли солнышко на небе в Масленичную неделю так и не появилось, то можно сделать его самостоятельно, используя старые газеты, цветную бумагу или солому.Материалы и инструменты:Процесс изготовления:Птица счастьяМасленица связана с надеждами на лучшее. В праздничную неделю принято устраивать гуляния с песнями, плясками, играми. В этот период также старались укрепить семейные связи: в разные дни родственники, друзья, молодые ходили друг к другу в гости – свататься, выказывать почтение старшим, общаться. Можно изготовить птицу счастья. По поверьям, она приносит в дом благополучие и оберегает домашний очаг.Материалы и инструменты:Процесс изготовления:Бусы из макаронЧучело Масленицы обычно делают взрослые из веток и соломы. А вот наряд для героини недели могут придумать и смастерить дети. Например, украсить Масленицу вышитым нитками передником и украшенным бусами, бисером, пайетками, кокошником. На шею можно повесить ожерелье из шишек или макарон.Материалы и инструменты:Процесс изготовления:Съедобные поделкиВажной частью праздника являются блины. Из них получаются прекрасные поделки. Некоторые хозяйки превращают блинные блюда в настоящие шедевры. Это не так сложно, можно попробовать повторить дома.Чтобы сделать бабочку из блинов понадобятся:Процесс изготовления:Необычные идеи поделокДля изготовления сувениров и поделок на Масленицу в ход можно пустить самые разнообразные материалы, главное фантазия. Масленица – символ пробуждения природы. Сжигание чучела Масленицы символизирует не только проводы зимы, но и избавление от всего старого, прошлогоднего, чтобы освободить место для нового. Можно дать вторую жизнь ненужным вещам. Изготовить с детьми символы начала жизни, например, курочку, петушка, цыплёнка из бросовых материалов: коробок, банок, фантиков и бутылок.Шкатулка "Цыплёнок"Материалы и инструменты:Процесс изготовления:Солнышко из одноразовой тарелкиЭто доступный по цене подручный материал, который легко найти. Процесс создания поделки под силу даже маленьким детям. Но работа с иглой должна проводиться только взрослыми.Материалы и инструменты:Процесс изготовления:Анастасия Муравьева отмечает, что и сегодня, в век информационных технологий всегда есть место для творчества и работы руками. И от нас, взрослых, зависит, какие навыки мы передадим нашим детям.

https://ria.ru/20240304/bliny-1806052939.html

https://ria.ru/20250120/maslenitsa-1848807705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия, масленица, празднование масленицы, праздники, праздник, религиозные праздники