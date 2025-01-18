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Какой сегодня праздник: что отмечают 18 января в России и в мире по календарю
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06:00 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/prazdnik-1994192866.html
18 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 18 января в России и в мире по календарю
18 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
18 января 2025 года в России отмечается День Главного командования ВВС РФ, День толкового словаря, День рождения детского телевидения и Винни Пуха, а... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T06:00:00+03:00
2025-01-18T06:00:00+03:00
россия
общество
праздники
религиозные праздники
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. 18 января 2025 года в России отмечается День Главного командования ВВС РФ, День толкового словаря, День рождения детского телевидения и Винни Пуха, а православные верующие празднуют Крещенский сочельник. Какие еще праздники отмечают в этот день – профессиональные, международные, религиозные, значимые исторические события в мире, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России18 января в России отмечается сразу несколько праздников. День рождения детского телевидения. В 1963 году была основана Главная редакция программ для детей Центрального телевидения в СССР и вышло немало успешных проектов: "Ералаш", "В гостях у сказки", "Будильник", "Спокойной ночи, малыши!" "АБВГДейка" и многие другие. В этот день проходит и День толкового словаря. Дата празднования связана с изданием в 1920 году первого советского толкового словаря под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова.Профессиональный праздникГлавное командование Военно-воздушных сил России ежегодно отмечает свой праздник 18 января. Он утвержден приказом министра обороны Российской Федерации в октябре 1999 года, а отсчет начинается с 1915 года. На сегодняшний день Главное командование ВВС является центральным органом военного управления Вооруженных сил РФ и выполняет комплекс задач по защите национальных интересов государства в воздушно-космической сфере.Церковный праздникРусская Православная Церковь отмечает 18 января день Навечерия Богоявления или Крещенский сочельник. В этот день совершается водоосвящение. Происходит оно два раза – в Крещенский сочельник, и в сам праздник Богоявления. Освящение воды проходит одинаковым чином, поэтому вода ничем не отличается. Крещенскую воду верующие могут весь год употреблять натощак в небольших количествах обычно вместе с кусочком просфоры.Народный праздникПо народному календарю 18 января Крещенский сочельник именуют Голодный вечер. Связано это с тем, что люди к празднику постятся, принято есть сочиво или постную кашу, допустимо употреблять в пищу овощные блины и оладьи с медом.В этот день наводят в доме порядок. Еще считалось, что снег, собранный в сочельник, обладает особой силой, его несли в баню, а потом умывались талой водой.Категорически запрещалось бросать что-либо в водоемы, нельзя отказывать просящему попить воды. Перед великим праздником не стоит пребывать в плохом настроении, ссориться и ругаться. Не принято собирать застолья и пить алкогольные напитки. Давать в долг тоже считалось плохой приметой, а вот отказывать в помощи нуждающимся не стоит.Какой сегодня праздник в миреВ мире сегодня отмечается день рождения любимого многими сказочного медвежонка – Винни Пуха. Милый плюшевый медведь – герой произведений английского писателя Алана Милна празднует свой день рождения в дату, когда родился сам автор. Примечательно, что день рождения у героя детской литературы проходит трижды в год. 21 августа, когда Кристоферу Робину, сыну писателя, на его первый день рождения в 1921 году и подарили плюшевого медведя. А еще и 14 октября, в этот день вышла в свет первая книга о Винни Пухе.Памятные даты в историиХроника важных событий, произошедших в мире 18 января в разные годы:1778 – английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова.1825 – торжественно открылось новое здание Большого театра.1908 – завершилась экспедиция Арсеньева 1907 года – вторая Сихотэ-Алиньская экспедиция В. К. Арсеньева.1918 – открылось первое и единственное заседание Всероссийского Учредительного собрания в Петрограде, завершившееся утром следующего дня.1919 – начало Парижской мирной конференции, одобрившей устав Лиги Наций.1925 – вышел первый номер журнала "Новый мир".1926 – в СССР на экраны вышел фильм "Броненосец "Потёмкин".1943 – прорвана блокада Ленинграда.1960 – осуществлён первый беспосадочный перелёт на самолёте Ил-18 Москва – Каир.1963 – основана Главная редакция программ для детей Центрального телевидения (день рождения детского телевидения в России).1974 – в СССР учреждены орден Трудовой Славы и медаль "Ветеран труда".1983 – подписан указ о размещении ракет средней дальности "Першинг" в Западной и Центральной Европе, что привело к новому витку Холодной войны.2012 – Википедия на сутки закрыла доступ к своему англоязычному сайту в знак протеста против обсуждаемого в США законопроекта о борьбе с интернет-пиратством.ИмениныИменины 18 января отмечают: Аполлинария, Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, Матвей, Полина, Роман, Семен, Сергей, Татьяна.
https://ria.ru/20241120/kalendar-1984676783.html
https://ria.ru/20250118/sochelnik-1845191732.html
https://ria.ru/20230825/vinni-1892309970.html
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россия, общество, праздники, религиозные праздники
Россия, Общество, Праздники, Религиозные праздники

18 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© Getty Images / Brenda Sangi ArrudaКакой сегодня праздник 18 января
Какой сегодня праздник 18 января - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Getty Images / Brenda Sangi Arruda
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. 18 января 2025 года в России отмечается День Главного командования ВВС РФ, День толкового словаря, День рождения детского телевидения и Винни Пуха, а православные верующие празднуют Крещенский сочельник. Какие еще праздники отмечают в этот день – профессиональные, международные, религиозные, значимые исторические события в мире, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Церковный календарь на 2025. Праздники и посты
20 ноября 2024, 15:09

Какой сегодня праздник в России

18 января в России отмечается сразу несколько праздников. День рождения детского телевидения. В 1963 году была основана Главная редакция программ для детей Центрального телевидения в СССР и вышло немало успешных проектов: "Ералаш", "В гостях у сказки", "Будильник", "Спокойной ночи, малыши!" "АБВГДейка" и многие другие. В этот день проходит и День толкового словаря. Дата празднования связана с изданием в 1920 году первого советского толкового словаря под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова.

Профессиональный праздник

Главное командование Военно-воздушных сил России ежегодно отмечает свой праздник 18 января. Он утвержден приказом министра обороны Российской Федерации в октябре 1999 года, а отсчет начинается с 1915 года. На сегодняшний день Главное командование ВВС является центральным органом военного управления Вооруженных сил РФ и выполняет комплекс задач по защите национальных интересов государства в воздушно-космической сфере.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолеты Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи"
Самолеты Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолеты Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи"

Церковный праздник

Русская Православная Церковь отмечает 18 января день Навечерия Богоявления или Крещенский сочельник. В этот день совершается водоосвящение. Происходит оно два раза – в Крещенский сочельник, и в сам праздник Богоявления. Освящение воды проходит одинаковым чином, поэтому вода ничем не отличается. Крещенскую воду верующие могут весь год употреблять натощак в небольших количествах обычно вместе с кусочком просфоры.
В кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Крещенский сочельник (Навечерие) по православному календарю
14:12

Народный праздник

По народному календарю 18 января Крещенский сочельник именуют Голодный вечер. Связано это с тем, что люди к празднику постятся, принято есть сочиво или постную кашу, допустимо употреблять в пищу овощные блины и оладьи с медом.
В этот день наводят в доме порядок. Еще считалось, что снег, собранный в сочельник, обладает особой силой, его несли в баню, а потом умывались талой водой.
Категорически запрещалось бросать что-либо в водоемы, нельзя отказывать просящему попить воды. Перед великим праздником не стоит пребывать в плохом настроении, ссориться и ругаться. Не принято собирать застолья и пить алкогольные напитки. Давать в долг тоже считалось плохой приметой, а вот отказывать в помощи нуждающимся не стоит.

Какой сегодня праздник в мире

В мире сегодня отмечается день рождения любимого многими сказочного медвежонка – Винни Пуха. Милый плюшевый медведь – герой произведений английского писателя Алана Милна празднует свой день рождения в дату, когда родился сам автор. Примечательно, что день рождения у героя детской литературы проходит трижды в год. 21 августа, когда Кристоферу Робину, сыну писателя, на его первый день рождения в 1921 году и подарили плюшевого медведя. А еще и 14 октября, в этот день вышла в свет первая книга о Винни Пухе.
Оригинальный эскиз английского книжного иллюстратора Эрнеста Шепарда к детской повести Алана Милна Винни-Пух - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
В Великобритании нашли оригинальный эскиз к "Винни-Пуху"
25 августа 2023, 19:19

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 18 января в разные годы:
1778 – английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова.
1825 – торжественно открылось новое здание Большого театра.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Большого театра и новогодние уличные украшения в Москве
Здание Большого театра и новогодние уличные украшения в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Здание Большого театра и новогодние уличные украшения в Москве
1908 – завершилась экспедиция Арсеньева 1907 года – вторая Сихотэ-Алиньская экспедиция В. К. Арсеньева.
1918 – открылось первое и единственное заседание Всероссийского Учредительного собрания в Петрограде, завершившееся утром следующего дня.
1919 – начало Парижской мирной конференции, одобрившей устав Лиги Наций.
1925 – вышел первый номер журнала "Новый мир".
1926 – в СССР на экраны вышел фильм "Броненосец "Потёмкин".
1943 – прорвана блокада Ленинграда.
Жители Ленинграда разбирают завалы, тушат пожары после налетов гитлеровской авиации. Ленинград в дни блокады - РИА Новости, 1920, 18.01.2018
Операция "Искра": как прорывали блокаду Ленинграда
18 января 2018, 08:00
1960 – осуществлён первый беспосадочный перелёт на самолёте Ил-18 МоскваКаир.
1963 – основана Главная редакция программ для детей Центрального телевидения (день рождения детского телевидения в России).
1974 – в СССР учреждены орден Трудовой Славы и медаль "Ветеран труда".
1983 – подписан указ о размещении ракет средней дальности "Першинг" в Западной и Центральной Европе, что привело к новому витку Холодной войны.
2012 – Википедия на сутки закрыла доступ к своему англоязычному сайту в знак протеста против обсуждаемого в США законопроекта о борьбе с интернет-пиратством.

Именины

Именины 18 января отмечают: Аполлинария, Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, Матвей, Полина, Роман, Семен, Сергей, Татьяна.
Крещение - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Крещение Господне в 2025 году
14:17
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