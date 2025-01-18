https://ria.ru/20250118/prazdnik-1994192866.html

18 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 18 января в России и в мире по календарю

18 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

18 января 2025 года в России отмечается День Главного командования ВВС РФ, День толкового словаря, День рождения детского телевидения и Винни Пуха, а... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T06:00:00+03:00

2025-01-18T06:00:00+03:00

2025-01-18T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. 18 января 2025 года в России отмечается День Главного командования ВВС РФ, День толкового словаря, День рождения детского телевидения и Винни Пуха, а православные верующие празднуют Крещенский сочельник. Какие еще праздники отмечают в этот день – профессиональные, международные, религиозные, значимые исторические события в мире, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России18 января в России отмечается сразу несколько праздников. День рождения детского телевидения. В 1963 году была основана Главная редакция программ для детей Центрального телевидения в СССР и вышло немало успешных проектов: "Ералаш", "В гостях у сказки", "Будильник", "Спокойной ночи, малыши!" "АБВГДейка" и многие другие. В этот день проходит и День толкового словаря. Дата празднования связана с изданием в 1920 году первого советского толкового словаря под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова.Профессиональный праздникГлавное командование Военно-воздушных сил России ежегодно отмечает свой праздник 18 января. Он утвержден приказом министра обороны Российской Федерации в октябре 1999 года, а отсчет начинается с 1915 года. На сегодняшний день Главное командование ВВС является центральным органом военного управления Вооруженных сил РФ и выполняет комплекс задач по защите национальных интересов государства в воздушно-космической сфере.Церковный праздникРусская Православная Церковь отмечает 18 января день Навечерия Богоявления или Крещенский сочельник. В этот день совершается водоосвящение. Происходит оно два раза – в Крещенский сочельник, и в сам праздник Богоявления. Освящение воды проходит одинаковым чином, поэтому вода ничем не отличается. Крещенскую воду верующие могут весь год употреблять натощак в небольших количествах обычно вместе с кусочком просфоры.Народный праздникПо народному календарю 18 января Крещенский сочельник именуют Голодный вечер. Связано это с тем, что люди к празднику постятся, принято есть сочиво или постную кашу, допустимо употреблять в пищу овощные блины и оладьи с медом.В этот день наводят в доме порядок. Еще считалось, что снег, собранный в сочельник, обладает особой силой, его несли в баню, а потом умывались талой водой.Категорически запрещалось бросать что-либо в водоемы, нельзя отказывать просящему попить воды. Перед великим праздником не стоит пребывать в плохом настроении, ссориться и ругаться. Не принято собирать застолья и пить алкогольные напитки. Давать в долг тоже считалось плохой приметой, а вот отказывать в помощи нуждающимся не стоит.Какой сегодня праздник в миреВ мире сегодня отмечается день рождения любимого многими сказочного медвежонка – Винни Пуха. Милый плюшевый медведь – герой произведений английского писателя Алана Милна празднует свой день рождения в дату, когда родился сам автор. Примечательно, что день рождения у героя детской литературы проходит трижды в год. 21 августа, когда Кристоферу Робину, сыну писателя, на его первый день рождения в 1921 году и подарили плюшевого медведя. А еще и 14 октября, в этот день вышла в свет первая книга о Винни Пухе.Памятные даты в историиХроника важных событий, произошедших в мире 18 января в разные годы:1778 – английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова.1825 – торжественно открылось новое здание Большого театра.1908 – завершилась экспедиция Арсеньева 1907 года – вторая Сихотэ-Алиньская экспедиция В. К. Арсеньева.1918 – открылось первое и единственное заседание Всероссийского Учредительного собрания в Петрограде, завершившееся утром следующего дня.1919 – начало Парижской мирной конференции, одобрившей устав Лиги Наций.1925 – вышел первый номер журнала "Новый мир".1926 – в СССР на экраны вышел фильм "Броненосец "Потёмкин".1943 – прорвана блокада Ленинграда.1960 – осуществлён первый беспосадочный перелёт на самолёте Ил-18 Москва – Каир.1963 – основана Главная редакция программ для детей Центрального телевидения (день рождения детского телевидения в России).1974 – в СССР учреждены орден Трудовой Славы и медаль "Ветеран труда".1983 – подписан указ о размещении ракет средней дальности "Першинг" в Западной и Центральной Европе, что привело к новому витку Холодной войны.2012 – Википедия на сутки закрыла доступ к своему англоязычному сайту в знак протеста против обсуждаемого в США законопроекта о борьбе с интернет-пиратством.ИмениныИменины 18 января отмечают: Аполлинария, Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, Матвей, Полина, Роман, Семен, Сергей, Татьяна.

https://ria.ru/20241120/kalendar-1984676783.html

https://ria.ru/20250118/sochelnik-1845191732.html

https://ria.ru/20230825/vinni-1892309970.html

https://ria.ru/20180118/1512806492.html

https://ria.ru/20250118/kreschenie-1922176486.html

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