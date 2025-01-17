Жителя Петербурга задержали за попытку вступить в РДК*
Собиравшегося вступить в РДК жителя Петербурга задержали в Белгородской области
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против 24-летнего жителя Санкт-Петербурга, который пытался перейти госграницу в Белгородской области и вступить в украинское террористическое объединение, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
"Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации, 2001 г.р., уроженца г. Кириши Ленинградской области, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 275 (покушение на госизмену) и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (подготовка к участию в деятельности организации, запрещенной в России)", - говорится в сообщении.
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Следствие установило, что фигурант намеревался присоединиться к украинскому военизированному объединению, которое признано террористическим и запрещено в России, чтобы противодействовать ВС РФ на Украине. Для этого он связался с его представителями и предпринял попытку незаконно пересечь российскую границу в обход пунктов пропуска, но его задержали пограничники.
Отмечается, что санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, мужчина, проживавший в Санкт-Петербурге, прибыл в Белгород на поезде с целью незаконного перехода государственной границы пешком. Он намеревался вступить в "Русский добровольческий корпус".*
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