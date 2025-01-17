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Жителя Петербурга задержали за попытку вступить в РДК* - РИА Новости, 17.01.2025
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12:40 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/rdk-1994170542.html
Жителя Петербурга задержали за попытку вступить в РДК*
Жителя Петербурга задержали за попытку вступить в РДК* - РИА Новости, 17.01.2025
Жителя Петербурга задержали за попытку вступить в РДК*
Уголовное дело возбудили против 24-летнего жителя Санкт-Петербурга, который пытался перейти госграницу в Белгородской области и вступить в украинское... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T12:40:00+03:00
2025-01-17T12:40:00+03:00
россия
санкт-петербург
белгородская область
безопасность
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БЕЛГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против 24-летнего жителя Санкт-Петербурга, который пытался перейти госграницу в Белгородской области и вступить в украинское террористическое объединение, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. "Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации, 2001 г.р., уроженца г. Кириши Ленинградской области, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 275 (покушение на госизмену) и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (подготовка к участию в деятельности организации, запрещенной в России)", - говорится в сообщении. Следствие установило, что фигурант намеревался присоединиться к украинскому военизированному объединению, которое признано террористическим и запрещено в России, чтобы противодействовать ВС РФ на Украине. Для этого он связался с его представителями и предпринял попытку незаконно пересечь российскую границу в обход пунктов пропуска, но его задержали пограничники. Отмечается, что санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, мужчина, проживавший в Санкт-Петербурге, прибыл в Белгород на поезде с целью незаконного перехода государственной границы пешком. Он намеревался вступить в "Русский добровольческий корпус".**Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России
https://ria.ru/20250115/rdk-1993770544.html
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россия, санкт-петербург, белгородская область, безопасность
Россия, Санкт-Петербург, Белгородская область, Безопасность
Жителя Петербурга задержали за попытку вступить в РДК*

Собиравшегося вступить в РДК жителя Петербурга задержали в Белгородской области

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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БЕЛГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против 24-летнего жителя Санкт-Петербурга, который пытался перейти госграницу в Белгородской области и вступить в украинское террористическое объединение, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
"Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации, 2001 г.р., уроженца г. Кириши Ленинградской области, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 275 (покушение на госизмену) и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (подготовка к участию в деятельности организации, запрещенной в России)", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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Следствие установило, что фигурант намеревался присоединиться к украинскому военизированному объединению, которое признано террористическим и запрещено в России, чтобы противодействовать ВС РФ на Украине. Для этого он связался с его представителями и предпринял попытку незаконно пересечь российскую границу в обход пунктов пропуска, но его задержали пограничники.
Отмечается, что санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, мужчина, проживавший в Санкт-Петербурге, прибыл в Белгород на поезде с целью незаконного перехода государственной границы пешком. Он намеревался вступить в "Русский добровольческий корпус".*
*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России
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