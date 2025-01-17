https://ria.ru/20250117/putin-1994146278.html
Восемь из десяти россиян доверяют Путину, показал опрос
Восемь из десяти россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 17.01.2025
Восемь из десяти россиян доверяют Путину, показал опрос
Восемь из десяти (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 79% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T11:08:00+03:00
2025-01-17T11:08:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Восемь из десяти (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 79% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. Большинство (80%) респондентов ответили, что глава государства скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. На вопрос о доверии президенту 79% опрошенных сказали, что скорее доверяют ему, 11% россиян скорее не доверяют Путину. По мнению 53% россиян, российское правительство работает скорее хорошо, 26% опрошенных скорее плохо оценили работу кабмина. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (44%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 7% - за КПРФ, 3% проголосовали бы за партию "Новые люди", 4% - за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 10-12 января среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20241227/opros-1991643406.html
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россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество
Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия, Общество
Восемь из десяти россиян доверяют Путину, показал опрос
ФОМ: 89% россиян скорее хорошо оценивают работу Путина, 79% доверяют ему