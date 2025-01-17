https://ria.ru/20250117/konkurs-1994304571.html

Выставка Конкурса фотожурналистики имени Стенина открылась в Белграде

Выставка Конкурса фотожурналистики имени Стенина открылась в Белграде - РИА Новости, 17.01.2025

Выставка Конкурса фотожурналистики имени Стенина открылась в Белграде

Работы победителей юбилейного Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина вновь представлены в столице Сербии. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T21:59:00+03:00

2025-01-17T21:59:00+03:00

2025-01-17T21:59:00+03:00

россия

китай

белград (город)

андрей стенин

новости агентства

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Белград, 17 янв - РИА Новости. Работы победителей юбилейного Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина вновь представлены в столице Сербии.С 17 января по 4 февраля 2025 года более пятидесяти снимков фотографов из Бангладеш, Великобритании, Индии, Испании, Италии, России, Сирии и ЮАР можно увидеть в Культурном центре Пароброд в рамках фестивальной программы ежегодного Belgrade Photo Month, проходящего в стране с 2016 года.Выставочные работы охватывают множество тем, особое место среди которых занимают проблемы экологии, этнографического и культурного разнообразия мира, а также социальные вопросы.Выступая на церемонии открытия, глава Sputnik Сербия Любинка Милинчич отметила: "Для нас большая радость вновь представить лучшие работы Конкурса Стенина в Белграде. В первый раз в Сербии выставка работ лауреатов конкурса состоялась в 2023 году, и мы увидели неподдельный интерес сербской аудитории к конкурсу, организатором которого выступает наша медиагруппа "Россия сегодня". В сотрудничестве с фотофестивалем Belgrade Photo Month мы вновь реализуем этот большой выставочный проект, целью которого является поддержка высоких стандартов новостной фотожурналистки и продвижение молодых и талантливых фотографов по всему миру".В свою очередь директор фестиваля Дэвид Пуджадо подчеркнул: "Belgrade Photo Month уже второй раз сотрудничает с этим проектом, и, как и в первый раз, мы рады быть его частью. Качество работ, которые мы представляем сегодня в UK Parobrod в Белграде, исключительное. Я надеюсь, что многим понравится выставка и они почувствуют вдохновение, чтобы подать заявку. Помните, что приём заявок еще продолжается, и для меня большая честь быть членом жюри Конкурса 2025 года".В дорожной карте роуд-шоу конкурса 2024 года Белград стал четвертой остановкой: до него работы лучших , по мнению жюри конкурса, молодых фоторепортеров увидели в Москве, Пекине и Дар-эс-Саламе. Выставочное турне продолжится в странах Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.Прием работ на XI Международный фотоконкурс имени Андрея Стенина проходит с 22 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года на сайте конкурса на русском и на английском языке.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: Международное информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

https://ria.ru/20240903/konkurs-1970339594.html

https://ria.ru/20240806/stenin-1964107136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, белград (город), андрей стенин, новости агентства