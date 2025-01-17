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Выставка Конкурса фотожурналистики имени Стенина открылась в Белграде - РИА Новости, 17.01.2025
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21:59 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/konkurs-1994304571.html
Выставка Конкурса фотожурналистики имени Стенина открылась в Белграде
Выставка Конкурса фотожурналистики имени Стенина открылась в Белграде - РИА Новости, 17.01.2025
Выставка Конкурса фотожурналистики имени Стенина открылась в Белграде
Работы победителей юбилейного Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина вновь представлены в столице Сербии. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T21:59:00+03:00
2025-01-17T21:59:00+03:00
россия
китай
белград (город)
андрей стенин
новости агентства
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Белград, 17 янв - РИА Новости. Работы победителей юбилейного Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина вновь представлены в столице Сербии.С 17 января по 4 февраля 2025 года более пятидесяти снимков фотографов из Бангладеш, Великобритании, Индии, Испании, Италии, России, Сирии и ЮАР можно увидеть в Культурном центре Пароброд в рамках фестивальной программы ежегодного Belgrade Photo Month, проходящего в стране с 2016 года.Выставочные работы охватывают множество тем, особое место среди которых занимают проблемы экологии, этнографического и культурного разнообразия мира, а также социальные вопросы.Выступая на церемонии открытия, глава Sputnik Сербия Любинка Милинчич отметила: "Для нас большая радость вновь представить лучшие работы Конкурса Стенина в Белграде. В первый раз в Сербии выставка работ лауреатов конкурса состоялась в 2023 году, и мы увидели неподдельный интерес сербской аудитории к конкурсу, организатором которого выступает наша медиагруппа "Россия сегодня". В сотрудничестве с фотофестивалем Belgrade Photo Month мы вновь реализуем этот большой выставочный проект, целью которого является поддержка высоких стандартов новостной фотожурналистки и продвижение молодых и талантливых фотографов по всему миру".В свою очередь директор фестиваля Дэвид Пуджадо подчеркнул: "Belgrade Photo Month уже второй раз сотрудничает с этим проектом, и, как и в первый раз, мы рады быть его частью. Качество работ, которые мы представляем сегодня в UK Parobrod в Белграде, исключительное. Я надеюсь, что многим понравится выставка и они почувствуют вдохновение, чтобы подать заявку. Помните, что приём заявок еще продолжается, и для меня большая честь быть членом жюри Конкурса 2025 года".В дорожной карте роуд-шоу конкурса 2024 года Белград стал четвертой остановкой: до него работы лучших , по мнению жюри конкурса, молодых фоторепортеров увидели в Москве, Пекине и Дар-эс-Саламе. Выставочное турне продолжится в странах Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.Прием работ на XI Международный фотоконкурс имени Андрея Стенина проходит с 22 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года на сайте конкурса на русском и на английском языке.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: Международное информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
https://ria.ru/20240903/konkurs-1970339594.html
https://ria.ru/20240806/stenin-1964107136.html
россия
китай
белград (город)
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2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
россия, китай, белград (город), андрей стенин, новости агентства
Россия, Китай, Белград (город), Андрей Стенин, Новости агентства
Выставка Конкурса фотожурналистики имени Стенина открылась в Белграде

В Белграде представили работы победителей Конкурса фотожурналистики им. Стенина

© Фото : Aung Chan Thar, StenincontestВыставка Конкурса фотожурналистики имени Стенина открылась в Белграде
Выставка Конкурса фотожурналистики имени Стенина открылась в Белграде - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фото : Aung Chan Thar, Stenincontest
Выставка Конкурса фотожурналистики имени Стенина открылась в Белграде
Читать ria.ru в
Дзен
Белград, 17 янв - РИА Новости. Работы победителей юбилейного Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина вновь представлены в столице Сербии.
С 17 января по 4 февраля 2025 года более пятидесяти снимков фотографов из Бангладеш, Великобритании, Индии, Испании, Италии, России, Сирии и ЮАР можно увидеть в Культурном центре Пароброд в рамках фестивальной программы ежегодного Belgrade Photo Month, проходящего в стране с 2016 года.
Победители и призеры фотоконкурса имени Андрея Стенина 2024 года в Государственном музее современной истории России в Москве. 3 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Фотографы из 36 стран направили свои работы на конкурс имени Стенина
3 сентября 2024, 18:14
Выставочные работы охватывают множество тем, особое место среди которых занимают проблемы экологии, этнографического и культурного разнообразия мира, а также социальные вопросы.
Выступая на церемонии открытия, глава Sputnik Сербия Любинка Милинчич отметила: "Для нас большая радость вновь представить лучшие работы Конкурса Стенина в Белграде. В первый раз в Сербии выставка работ лауреатов конкурса состоялась в 2023 году, и мы увидели неподдельный интерес сербской аудитории к конкурсу, организатором которого выступает наша медиагруппа "Россия сегодня". В сотрудничестве с фотофестивалем Belgrade Photo Month мы вновь реализуем этот большой выставочный проект, целью которого является поддержка высоких стандартов новостной фотожурналистки и продвижение молодых и талантливых фотографов по всему миру".
В свою очередь директор фестиваля Дэвид Пуджадо подчеркнул: "Belgrade Photo Month уже второй раз сотрудничает с этим проектом, и, как и в первый раз, мы рады быть его частью. Качество работ, которые мы представляем сегодня в UK Parobrod в Белграде, исключительное. Я надеюсь, что многим понравится выставка и они почувствуют вдохновение, чтобы подать заявку. Помните, что приём заявок еще продолжается, и для меня большая честь быть членом жюри Конкурса 2025 года".
В дорожной карте роуд-шоу конкурса 2024 года Белград стал четвертой остановкой: до него работы лучших , по мнению жюри конкурса, молодых фоторепортеров увидели в Москве, Пекине и Дар-эс-Саламе. Выставочное турне продолжится в странах Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
Прием работ на XI Международный фотоконкурс имени Андрея Стенина проходит с 22 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года на сайте конкурса на русском и на английском языке.
Названы победители конкурса фотожурналистики имени Стенина
© Фото : Анна Плюснина, Stenincontest

Фоторабота Анны Плюсниной, получившая Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

Анна Плюснина Посмотреть в глаза человеку . Россия. Портрет. Герой нашего времени. Гран-при

Фоторабота Анны Плюсниной, получившая Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

© Фото : Анна Плюснина, Stenincontest
1 из 15
© Фото : Владислав Некрасов, Stenincontest

В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков получила работа Владислава Некрасова "Его долг".

Владислав Некрасов Его долг. Россия. 1 место. Главные новости. Одиночные

В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков получила работа Владислава Некрасова "Его долг".

© Фото : Владислав Некрасов, Stenincontest
2 из 15
© Фото : Александр Ощепков, Stenincontest

В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из России и Индии. "Детям страшно, а я ведь сам отец" называется работа Александра Ощепкова.

Александр Ощепков Детям страшно, а я ведь сам отец. Россия. 1 место. Портрет. Герой нашего времени, одиночные

В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из России и Индии. "Детям страшно, а я ведь сам отец" называется работа Александра Ощепкова.

© Фото : Александр Ощепков, Stenincontest
3 из 15
© Фото : Мушфикуль Алама, Stenincontest

Особую отметку жюри получила работа Мушфикула Алама "Сточный канал". Бангладеш.

Мушфикул Алам Сточный канал. Бангладеш. Особая отметка жюри. Вид сверху, одиночные

Особую отметку жюри получила работа Мушфикула Алама "Сточный канал". Бангладеш.

© Фото : Мушфикуль Алама, Stenincontest
4 из 15
© Фото : Жианфея Сиэ, Stenincontest

В номинации "Спорт, одиночные" третье место получил Жианфей Сиэ за кадр "Катание на коньках". Китай.

Жианфей Сиэ Катание на коньках. Китай. 3 место. Спорт, одиночные

В номинации "Спорт, одиночные" третье место получил Жианфей Сиэ за кадр "Катание на коньках". Китай.

© Фото : Жианфея Сиэ, Stenincontest
5 из 15
© Фото : Люк Дрей, Stenincontest

Люк Дрей "Реальный климат Южного Судана". Великобритания. Получил второе место в номинации "Главные новости, серии".

Люк Дрей Реальный климат Южного Судана. Великобритания. 2 место. Главные новости, серии

Люк Дрей "Реальный климат Южного Судана". Великобритания. Получил второе место в номинации "Главные новости, серии".

© Фото : Люк Дрей, Stenincontest
6 из 15
© Фото : Ричард Назаретян, Stenincontest

Ричард Назаретян за фото с названием "Урал" получил второе место в разделе "Моя планета, серии".

Ричард Назаретян Урал. Россия. 2 место. Моя планета, серии

Ричард Назаретян за фото с названием "Урал" получил второе место в разделе "Моя планета, серии".

© Фото : Ричард Назаретян, Stenincontest
7 из 15
© Фото : Аунг Чан Тар, Stenincontest

"Спокойным утром жители Вьетнама осторожно очищают цветы лилии водой, подчеркивая их естественную красоту" — так свой снимок описал фотограф из Мьянмы Аунг Чан Тар.

Аунг Чан Тар Цветы лилии. Мьянма (Бирма). 1 место. Вид сверху, одиночные

"Спокойным утром жители Вьетнама осторожно очищают цветы лилии водой, подчеркивая их естественную красоту" — так свой снимок описал фотограф из Мьянмы Аунг Чан Тар.

© Фото : Аунг Чан Тар, Stenincontest
8 из 15
© Фото : Херман Кабальеро, Stenincontest

Герман Кабальеро "Отчаяние на грани жизни и смерти". Испания. Занял второе место в номинации "Главные новости, одиночные".

Герман Кабальеро Отчаяние на грани жизни и смерти. Испания. 2 места. Главные новости, одиночные

Герман Кабальеро "Отчаяние на грани жизни и смерти". Испания. Занял второе место в номинации "Главные новости, одиночные".

© Фото : Херман Кабальеро, Stenincontest
9 из 15
© Фото : Фредерике Желинас, Stenincontest

Фото Фредерики Желинас "Время агавы" (Италия) заняло первое место в номинации "Главные новости, серии".

 Фредерике Желинас Время агавы . Италия. 1 место. Главные новости, серии

Фото Фредерики Желинас "Время агавы" (Италия) заняло первое место в номинации "Главные новости, серии".

© Фото : Фредерике Желинас, Stenincontest
10 из 15
© Фото : Мохаммад Суман, Stenincontest

В спортивной номинации первое место в категории "Одиночная фотография" присуждено работе "Дети Читтагонга играют в грязи" Мохаммада Сумана.

Мохаммад Суман Дети Читтагонга играют в грязи. Бангладеш. 1 место. Спорт

В спортивной номинации первое место в категории "Одиночная фотография" присуждено работе "Дети Читтагонга играют в грязи" Мохаммада Сумана.

© Фото : Мохаммад Суман, Stenincontest
11 из 15
© Фото : Абдул Момин, Stenincontest

Фотограф из Бангладеш Абдул Момин запечатлел, как работницы собирают перцы чили, чтобы высушить их. Работа получила название "От земли к перцу".

Абдул Момин От земли к перцу. Бангаладеш. 3 место. Вид сверху, одиночные

Фотограф из Бангладеш Абдул Момин запечатлел, как работницы собирают перцы чили, чтобы высушить их. Работа получила название "От земли к перцу".

© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
12 из 15
© Фото : Паула Хесус Бриньярделло , Stenincontest

В номинации "Моя планета" лучшей одиночной работой стал снимок "Там, где зеленый — не цвет жизни" Паулы Хесус Бриньярделло.

Паула Хесус Бриньярделло Там, где зеленый – не цвет жизни. Италия. 1 место. Моя планета, Одиночные

В номинации "Моя планета" лучшей одиночной работой стал снимок "Там, где зеленый — не цвет жизни" Паулы Хесус Бриньярделло.

© Фото : Паула Хесус Бриньярделло , Stenincontest
13 из 15
© Фото : Раджендра Пандей, Stenincontest

Первое место в номинации "Герой нашего времени, серии" получило фото из Индии Раджендра Пандей "Вдовы-изгои".

Раджендра Пандей Вдовы-изгои. Индия. 1 место. Герой нашего времени, серии

Первое место в номинации "Герой нашего времени, серии" получило фото из Индии Раджендра Пандей "Вдовы-изгои".

© Фото : Раджендра Пандей, Stenincontest
14 из 15
© Фото : Мосфикур Рахман Джохана, Stenincontest

Мосфикур Рахман Джохан за фото "Воспоминания о жизни до прогресса" получил первое место в разделе "Моя планета, серии".

Мосфикур Рахман Джохан Воспоминания о жизни до прогресса. Бангладеш. 1 место. Моя планета, серии

Мосфикур Рахман Джохан за фото "Воспоминания о жизни до прогресса" получил первое место в разделе "Моя планета, серии".

© Фото : Мосфикур Рахман Джохана, Stenincontest
15 из 15

Фоторабота Анны Плюсниной, получившая Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

© Фото : Анна Плюснина, Stenincontest
1 из 15

В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков получила работа Владислава Некрасова "Его долг".

© Фото : Владислав Некрасов, Stenincontest
2 из 15

В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из России и Индии. "Детям страшно, а я ведь сам отец" называется работа Александра Ощепкова.

© Фото : Александр Ощепков, Stenincontest
3 из 15

Особую отметку жюри получила работа Мушфикула Алама "Сточный канал". Бангладеш.

© Фото : Мушфикуль Алама, Stenincontest
4 из 15

В номинации "Спорт, одиночные" третье место получил Жианфей Сиэ за кадр "Катание на коньках". Китай.

© Фото : Жианфея Сиэ, Stenincontest
5 из 15

Люк Дрей "Реальный климат Южного Судана". Великобритания. Получил второе место в номинации "Главные новости, серии".

© Фото : Люк Дрей, Stenincontest
6 из 15

Ричард Назаретян за фото с названием "Урал" получил второе место в разделе "Моя планета, серии".

© Фото : Ричард Назаретян, Stenincontest
7 из 15

"Спокойным утром жители Вьетнама осторожно очищают цветы лилии водой, подчеркивая их естественную красоту" — так свой снимок описал фотограф из Мьянмы Аунг Чан Тар.

© Фото : Аунг Чан Тар, Stenincontest
8 из 15

Герман Кабальеро "Отчаяние на грани жизни и смерти". Испания. Занял второе место в номинации "Главные новости, одиночные".

© Фото : Херман Кабальеро, Stenincontest
9 из 15

Фото Фредерики Желинас "Время агавы" (Италия) заняло первое место в номинации "Главные новости, серии".

© Фото : Фредерике Желинас, Stenincontest
10 из 15

В спортивной номинации первое место в категории "Одиночная фотография" присуждено работе "Дети Читтагонга играют в грязи" Мохаммада Сумана.

© Фото : Мохаммад Суман, Stenincontest
11 из 15

Фотограф из Бангладеш Абдул Момин запечатлел, как работницы собирают перцы чили, чтобы высушить их. Работа получила название "От земли к перцу".

© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
12 из 15

В номинации "Моя планета" лучшей одиночной работой стал снимок "Там, где зеленый — не цвет жизни" Паулы Хесус Бриньярделло.

© Фото : Паула Хесус Бриньярделло , Stenincontest
13 из 15

Первое место в номинации "Герой нашего времени, серии" получило фото из Индии Раджендра Пандей "Вдовы-изгои".

© Фото : Раджендра Пандей, Stenincontest
14 из 15

Мосфикур Рахман Джохан за фото "Воспоминания о жизни до прогресса" получил первое место в разделе "Моя планета, серии".

© Фото : Мосфикур Рахман Джохана, Stenincontest
15 из 15

О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: Международное информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
Фотокорреспондент Андрей Стенин на улице Каира. Фото из архива - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Биография Андрея Стенина
6 августа 2024, 03:32
 
РоссияКитайБелград (город)Андрей СтенинНовости агентства
 
 
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