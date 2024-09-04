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Названы победители конкурса фотожурналистики имени Стенина - РИА Новости, 04.09.2024
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18:13 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/stenin-1970451717.html
Названы победители конкурса фотожурналистики имени Стенина
Названы победители конкурса фотожурналистики имени Стенина - РИА Новости, 04.09.2024
Названы победители конкурса фотожурналистики имени Стенина
В Москве объявили победителей юбилейного Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Самые яркие фотографии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:13
2024-09-04T18:13
фото
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
россия
в мире
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В Москве объявили победителей юбилейного Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Самые яркие фотографии — в фотоленте Ria.ru.
россия
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РИА Новости
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353
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фото, фото, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, россия, в мире
Фото, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, Россия, В мире

Названы победители конкурса фотожурналистики имени Стенина

Читать ria.ru в
В Москве объявили победителей юбилейного Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Самые яркие фотографии — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Анна Плюснина, Stenincontest

Фоторабота Анны Плюсниной, получившая Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

Анна Плюснина Посмотреть в глаза человеку . Россия. Портрет. Герой нашего времени. Гран-при

Фоторабота Анны Плюсниной, получившая Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

© Фото : Анна Плюснина, Stenincontest
1 из 15
© Фото : Владислав Некрасов, Stenincontest

В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков получила работа Владислава Некрасова "Его долг".

Владислав Некрасов Его долг. Россия. 1 место. Главные новости. Одиночные

В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков получила работа Владислава Некрасова "Его долг".

© Фото : Владислав Некрасов, Stenincontest
2 из 15
© Фото : Александр Ощепков, Stenincontest

В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из России и Индии. "Детям страшно, а я ведь сам отец" называется работа Александра Ощепкова.

Александр Ощепков Детям страшно, а я ведь сам отец. Россия. 1 место. Портрет. Герой нашего времени, одиночные

В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из России и Индии. "Детям страшно, а я ведь сам отец" называется работа Александра Ощепкова.

© Фото : Александр Ощепков, Stenincontest
3 из 15
© Фото : Мушфикуль Алама, Stenincontest

Особую отметку жюри получила работа Мушфикула Алама "Сточный канал". Бангладеш.

Мушфикул Алам Сточный канал. Бангладеш. Особая отметка жюри. Вид сверху, одиночные

Особую отметку жюри получила работа Мушфикула Алама "Сточный канал". Бангладеш.

© Фото : Мушфикуль Алама, Stenincontest
4 из 15
© Фото : Жианфея Сиэ, Stenincontest

В номинации "Спорт, одиночные" третье место получил Жианфей Сиэ за кадр "Катание на коньках". Китай.

Жианфей Сиэ Катание на коньках. Китай. 3 место. Спорт, одиночные

В номинации "Спорт, одиночные" третье место получил Жианфей Сиэ за кадр "Катание на коньках". Китай.

© Фото : Жианфея Сиэ, Stenincontest
5 из 15
© Фото : Люк Дрей, Stenincontest

Люк Дрей "Реальный климат Южного Судана". Великобритания. Получил второе место в "Главные новости, серии"

Люк Дрей Реальный климат Южного Судана. Великобритания. 2 место. Главные новости, серии

Люк Дрей "Реальный климат Южного Судана". Великобритания. Получил второе место в "Главные новости, серии"

© Фото : Люк Дрей, Stenincontest
6 из 15
© Фото : Ричард Назаретян, Stenincontest

Ричард Назаретян за фото с названием "Урал". получил второе место в разделе "Моя планета, серии"

Ричард Назаретян Урал. Россия. 2 место. Моя планета, серии

Ричард Назаретян за фото с названием "Урал". получил второе место в разделе "Моя планета, серии"

© Фото : Ричард Назаретян, Stenincontest
7 из 15
© Фото : Аунг Чан Тар, Stenincontest

"Спокойным утром жители Вьетнама осторожно очищают цветы лилии водой, подчеркивая их естественную красоту", — так свой снимок описал фотограф из Мьянмы Аунг Чан Тар.

Аунг Чан Тар Цветы лилии. Мьянма (Бирма). 1 место. Вид сверху, одиночные

"Спокойным утром жители Вьетнама осторожно очищают цветы лилии водой, подчеркивая их естественную красоту", — так свой снимок описал фотограф из Мьянмы Аунг Чан Тар.

© Фото : Аунг Чан Тар, Stenincontest
8 из 15
© Фото : Херман Кабальеро, Stenincontest

Герман Кабальеро "Отчаяние на грани жизни и смерти". Испания. Занял второе место. в номинации Главные новости, одиночные.

Герман Кабальеро Отчаяние на грани жизни и смерти. Испания. 2 места. Главные новости, одиночные

Герман Кабальеро "Отчаяние на грани жизни и смерти". Испания. Занял второе место. в номинации Главные новости, одиночные.

© Фото : Херман Кабальеро, Stenincontest
9 из 15
© Фото : Фредерике Желинас, Stenincontest

Фото Фредерике Желинас "Время агавы" . Италия. заняло первое место в номинации Главные новости, серии.

 Фредерике Желинас Время агавы . Италия. 1 место. Главные новости, серии

Фото Фредерике Желинас "Время агавы" . Италия. заняло первое место в номинации Главные новости, серии.

© Фото : Фредерике Желинас, Stenincontest
10 из 15
© Фото : Мохаммад Суман, Stenincontest

В спортивной номинации первое место в категории "Одиночная фотография" присуждено работе "Дети Читтагонга играют в грязи" Мохаммада Сумана.

Мохаммад Суман Дети Читтагонга играют в грязи. Бангладеш. 1 место. Спорт

В спортивной номинации первое место в категории "Одиночная фотография" присуждено работе "Дети Читтагонга играют в грязи" Мохаммада Сумана.

© Фото : Мохаммад Суман, Stenincontest
11 из 15
© Фото : Абдул Момин, Stenincontest

Фотограф из Бангладеш Абдул Момин запечатлел, как работницы собирают перцы чили, чтобы высушить их. Работа получила название "От земли к перцу".

Абдул Момин От земли к перцу. Бангаладеш. 3 место. Вид сверху, одиночные

Фотограф из Бангладеш Абдул Момин запечатлел, как работницы собирают перцы чили, чтобы высушить их. Работа получила название "От земли к перцу".

© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
12 из 15
© Фото : Паула Хесус Бриньярделло , Stenincontest

В номинации "Моя планета" лучшей одиночной работой стал снимок "Там, где зеленый — не цвет жизни" Паулы Хесус Бриньярделло.

Паула Хесус Бриньярделло Там, где зеленый – не цвет жизни. Италия. 1 место. Моя планета, Одиночные

В номинации "Моя планета" лучшей одиночной работой стал снимок "Там, где зеленый — не цвет жизни" Паулы Хесус Бриньярделло.

© Фото : Паула Хесус Бриньярделло , Stenincontest
13 из 15
© Фото : Раджендра Пандей, Stenincontest

Первое место в номинации "Герой нашего времени, серии" получило фото из Индии Раджендра Пандей "Вдовы-изгои".

Раджендра Пандей Вдовы-изгои. Индия. 1 место. Герой нашего времени, серии

Первое место в номинации "Герой нашего времени, серии" получило фото из Индии Раджендра Пандей "Вдовы-изгои".

© Фото : Раджендра Пандей, Stenincontest
14 из 15
© Фото : Мосфикур Рахман Джохана, Stenincontest

Мосфикур Рахман Джохан "Воспоминания о жизни до прогресса". получил первое место в разделе "Моя планета, серии".

Мосфикур Рахман Джохан Воспоминания о жизни до прогресса. Бангладеш. 1 место. Моя планета, серии

Мосфикур Рахман Джохан "Воспоминания о жизни до прогресса". получил первое место в разделе "Моя планета, серии".

© Фото : Мосфикур Рахман Джохана, Stenincontest
15 из 15
 
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