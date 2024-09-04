Названы победители конкурса фотожурналистики имени Стенина

Фоторабота Анны Плюсниной, получившая Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
Фоторабота Анны Плюсниной, получившая Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков получила работа Владислава Некрасова "Его долг".
В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков получила работа Владислава Некрасова "Его долг".
В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из России и Индии. "Детям страшно, а я ведь сам отец" называется работа Александра Ощепкова.
В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из России и Индии. "Детям страшно, а я ведь сам отец" называется работа Александра Ощепкова.
Особую отметку жюри получила работа Мушфикула Алама "Сточный канал". Бангладеш.
Особую отметку жюри получила работа Мушфикула Алама "Сточный канал". Бангладеш.
В номинации "Спорт, одиночные" третье место получил Жианфей Сиэ за кадр "Катание на коньках". Китай.
В номинации "Спорт, одиночные" третье место получил Жианфей Сиэ за кадр "Катание на коньках". Китай.
Люк Дрей "Реальный климат Южного Судана". Великобритания. Получил второе место в "Главные новости, серии"
Люк Дрей "Реальный климат Южного Судана". Великобритания. Получил второе место в "Главные новости, серии"
Ричард Назаретян за фото с названием "Урал". получил второе место в разделе "Моя планета, серии"
Ричард Назаретян за фото с названием "Урал". получил второе место в разделе "Моя планета, серии"
"Спокойным утром жители Вьетнама осторожно очищают цветы лилии водой, подчеркивая их естественную красоту", — так свой снимок описал фотограф из Мьянмы Аунг Чан Тар.
"Спокойным утром жители Вьетнама осторожно очищают цветы лилии водой, подчеркивая их естественную красоту", — так свой снимок описал фотограф из Мьянмы Аунг Чан Тар.
Герман Кабальеро "Отчаяние на грани жизни и смерти". Испания. Занял второе место. в номинации Главные новости, одиночные.
Герман Кабальеро "Отчаяние на грани жизни и смерти". Испания. Занял второе место. в номинации Главные новости, одиночные.
Фото Фредерике Желинас "Время агавы" . Италия. заняло первое место в номинации Главные новости, серии.
Фото Фредерике Желинас "Время агавы" . Италия. заняло первое место в номинации Главные новости, серии.
В спортивной номинации первое место в категории "Одиночная фотография" присуждено работе "Дети Читтагонга играют в грязи" Мохаммада Сумана.
В спортивной номинации первое место в категории "Одиночная фотография" присуждено работе "Дети Читтагонга играют в грязи" Мохаммада Сумана.
Фотограф из Бангладеш Абдул Момин запечатлел, как работницы собирают перцы чили, чтобы высушить их. Работа получила название "От земли к перцу".
Фотограф из Бангладеш Абдул Момин запечатлел, как работницы собирают перцы чили, чтобы высушить их. Работа получила название "От земли к перцу".
В номинации "Моя планета" лучшей одиночной работой стал снимок "Там, где зеленый — не цвет жизни" Паулы Хесус Бриньярделло.
В номинации "Моя планета" лучшей одиночной работой стал снимок "Там, где зеленый — не цвет жизни" Паулы Хесус Бриньярделло.
Первое место в номинации "Герой нашего времени, серии" получило фото из Индии Раджендра Пандей "Вдовы-изгои".
Первое место в номинации "Герой нашего времени, серии" получило фото из Индии Раджендра Пандей "Вдовы-изгои".
Мосфикур Рахман Джохан "Воспоминания о жизни до прогресса". получил первое место в разделе "Моя планета, серии".
Мосфикур Рахман Джохан "Воспоминания о жизни до прогресса". получил первое место в разделе "Моя планета, серии".