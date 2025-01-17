https://ria.ru/20250117/glintveyn-1994106113.html

Назван регион России с наиболее высокой ценой новогоднего глинтвейна

Назван регион России с наиболее высокой ценой новогоднего глинтвейна - РИА Новости, 17.01.2025

Назван регион России с наиболее высокой ценой новогоднего глинтвейна

Горячий напиток с пряностями в Северной Осетии за период новогодних праздников 2025 года подорожал в годовом выражении больше всего - на 21%, а в Челябинской... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T03:25:00+03:00

2025-01-17T03:25:00+03:00

2025-01-17T03:25:00+03:00

челябинская область

свердловская область

пермский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836957324_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_76c7f8032097aee9a4fefdf1345292de.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Горячий напиток с пряностями в Северной Осетии за период новогодних праздников 2025 года подорожал в годовом выражении больше всего - на 21%, а в Челябинской области цена упала - на 3%, кроме того, средняя цена выросла на 12%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур. Маркета". "Средняя цена напитка в 2025 году составила 349 рублей. Это на 12% больше, чем в 2024 году. Глинтвейн подорожал сильнее всего в Северной Осетии - на 21%, с 268 до 324 рублей... Единственным регионом, где глинтвейн подешевел, стала Челябинская область. Цена снизилась на 3% (до 310 рублей)", - говорится в исследовании, в выборку попали 445 тысяч чеков с 30 декабря по 8 января 2025 года в некоторых регионах России. Отмечается, что в Москве и Московской области напиток подорожал на 14%, до 568 рублей. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области - на 15%, до 446 рублей. Аналитик центра Ксения Корзан рассказала, что спрос на глинтвейн почти не изменился, а вот средняя цена выросла на 12%. Однако, спрос вырос в регионах, которые входят в лидеры по зимнему туризму - Московской (17%) и Ленинградской (25%) областях. Помимо этого, отмечается падение интереса в Свердловской области (24%) и Пермском крае (21%), где стояла теплая погода для зимнего Урала. Несмотря на это, в Пермском крае стоимость выросла на 19%, до 340 рублей и в Свердловской области - на 17%, до 347 рублей.

https://ria.ru/20250115/tseny-1993906539.html

https://ria.ru/20250106/tseny-1991941334.html

челябинская область

свердловская область

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

челябинская область, свердловская область, пермский край