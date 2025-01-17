https://ria.ru/20250117/glintveyn-1994106113.html
Назван регион России с наиболее высокой ценой новогоднего глинтвейна
Назван регион России с наиболее высокой ценой новогоднего глинтвейна - РИА Новости, 17.01.2025
Назван регион России с наиболее высокой ценой новогоднего глинтвейна
Горячий напиток с пряностями в Северной Осетии за период новогодних праздников 2025 года подорожал в годовом выражении больше всего - на 21%, а в Челябинской... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T03:25:00+03:00
2025-01-17T03:25:00+03:00
2025-01-17T03:25:00+03:00
челябинская область
свердловская область
пермский край
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Горячий напиток с пряностями в Северной Осетии за период новогодних праздников 2025 года подорожал в годовом выражении больше всего - на 21%, а в Челябинской области цена упала - на 3%, кроме того, средняя цена выросла на 12%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур. Маркета". "Средняя цена напитка в 2025 году составила 349 рублей. Это на 12% больше, чем в 2024 году. Глинтвейн подорожал сильнее всего в Северной Осетии - на 21%, с 268 до 324 рублей... Единственным регионом, где глинтвейн подешевел, стала Челябинская область. Цена снизилась на 3% (до 310 рублей)", - говорится в исследовании, в выборку попали 445 тысяч чеков с 30 декабря по 8 января 2025 года в некоторых регионах России. Отмечается, что в Москве и Московской области напиток подорожал на 14%, до 568 рублей. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области - на 15%, до 446 рублей. Аналитик центра Ксения Корзан рассказала, что спрос на глинтвейн почти не изменился, а вот средняя цена выросла на 12%. Однако, спрос вырос в регионах, которые входят в лидеры по зимнему туризму - Московской (17%) и Ленинградской (25%) областях. Помимо этого, отмечается падение интереса в Свердловской области (24%) и Пермском крае (21%), где стояла теплая погода для зимнего Урала. Несмотря на это, в Пермском крае стоимость выросла на 19%, до 340 рублей и в Свердловской области - на 17%, до 347 рублей.
https://ria.ru/20250115/tseny-1993906539.html
https://ria.ru/20250106/tseny-1991941334.html
челябинская область
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челябинская область, свердловская область, пермский край
Челябинская область, Свердловская область, Пермский край
Назван регион России с наиболее высокой ценой новогоднего глинтвейна
Новогодний глинтвейн сильнее всего подорожал в Северной Осетии