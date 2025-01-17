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Боец из Дагестана 21 день в одиночку оборонял блиндаж в 200 метрах от ВСУ - РИА Новости, 18.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:06 17.01.2025 (обновлено: 00:34 18.01.2025)
https://ria.ru/20250117/dagestan-1994305182.html
Боец из Дагестана 21 день в одиночку оборонял блиндаж в 200 метрах от ВСУ
Боец из Дагестана 21 день в одиночку оборонял блиндаж в 200 метрах от ВСУ - РИА Новости, 18.01.2025
Боец из Дагестана 21 день в одиночку оборонял блиндаж в 200 метрах от ВСУ
Боец из Буйнакского района Дагестана Магомед Абдулаев в зоне спецоперации 29 дней держал оборону в блиндаже, в том числе три недели — в одиночку, с минимальным... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-17T22:06:00+03:00
2025-01-18T00:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
буйнакский район
вооруженные силы украины
россия
украина
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 17 янв — РИА Новости. Боец из Буйнакского района Дагестана Магомед Абдулаев в зоне спецоперации 29 дней держал оборону в блиндаже, в том числе три недели — в одиночку, с минимальным запасом еды и воды, сообщили в администрации района.Как отмечается, видео с бойцом, оборонявшимся в блиндаже восемь дней с товарищем и 21 день в одиночку, появилось недавно в интернете."Нам удалось найти этого героя — им оказался гвардии младший сержант Магомед Абдурахманович Абдулаев из села Каранай Буйнакского района, боец штурмовой роты 136-й бригады", — говорится в сообщении.Видео, о котором идет речь, было снято за 2,5 часа до Нового года. Боец поздравлял родных и близких с праздником и желал им счастья и мирного неба над головой. В администрации района рассказали, что Абдулаев (позывной Судья) находился на передовой, в 200 метрах от противника, докладывая о передвижениях и применении тяжелого вооружения ВСУ. Отмечается, что благодаря его координатам была уничтожена целая вражеская рота. После смены, преодолев десять километров с обмороженными ногами, Магомед помог эвакуировать товарища. Сейчас он находится в госпитале в Москве, где лечится от последствий обморожения.В ноябре глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что уроженец республики Закарья Алиев три недели в одиночку отражал атаки противника на одном из направлений Запорожского фронта. У него было ни еды, ни воды. Он ел лишь найденный лук. ВСУ обстреливали его почти каждый день, но Алиев не только оборонялся, но и атаковал противника.После нескольких таких недель боец привлек внимание российских военнослужащих. Они не могли подойти, но сбрасывали ему провизию и отгоняли вражеские дроны. Следуя за беспилотниками, Закарья прошел через минное поле и вернулся к своим.
https://ria.ru/20250116/bespilotniki-1993943094.html
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Боец из Дагестана, который 21 день в одиночку оборонял блиндаж в 200 метрах от врага
"Нам удалось найти этого героя - им оказался гвардии младший сержант Магомед Абдурахманович Абдулаев из села Каранай Буйнакского района", - сообщили в администрации района. Там добавили, что Абдулаев докладывал о передвижениях и применении тяжелого вооружения ВСУ, благодаря его координатам была уничтожена целая вражеская рота. Видео, которое разошлось в сети, было снято за 2,5 часа до Нового года. Боец поздравлял родных и близких с праздником и желал им счастья и мирного неба над головой.
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буйнакский район, вооруженные силы украины, россия, украина, республика дагестан
Специальная военная операция на Украине, Буйнакский район, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Республика Дагестан
Боец из Дагестана 21 день в одиночку оборонял блиндаж в 200 метрах от ВСУ

Боец из Дагестана Алиев 21 день в одиночку оборонял блиндаж в 200 метрах от ВСУ

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МАХАЧКАЛА, 17 янв — РИА Новости. Боец из Буйнакского района Дагестана Магомед Абдулаев в зоне спецоперации 29 дней держал оборону в блиндаже, в том числе три недели — в одиночку, с минимальным запасом еды и воды, сообщили в администрации района.
Как отмечается, видео с бойцом, оборонявшимся в блиндаже восемь дней с товарищем и 21 день в одиночку, появилось недавно в интернете.
«
"Нам удалось найти этого героя — им оказался гвардии младший сержант Магомед Абдурахманович Абдулаев из села Каранай Буйнакского района, боец штурмовой роты 136-й бригады", — говорится в сообщении.
Видео, о котором идет речь, было снято за 2,5 часа до Нового года. Боец поздравлял родных и близких с праздником и желал им счастья и мирного неба над головой.
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В администрации района рассказали, что Абдулаев (позывной Судья) находился на передовой, в 200 метрах от противника, докладывая о передвижениях и применении тяжелого вооружения ВСУ. Отмечается, что благодаря его координатам была уничтожена целая вражеская рота.
После смены, преодолев десять километров с обмороженными ногами, Магомед помог эвакуировать товарища. Сейчас он находится в госпитале в Москве, где лечится от последствий обморожения.
В ноябре глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что уроженец республики Закарья Алиев три недели в одиночку отражал атаки противника на одном из направлений Запорожского фронта. У него было ни еды, ни воды. Он ел лишь найденный лук. ВСУ обстреливали его почти каждый день, но Алиев не только оборонялся, но и атаковал противника.
После нескольких таких недель боец привлек внимание российских военнослужащих. Они не могли подойти, но сбрасывали ему провизию и отгоняли вражеские дроны. Следуя за беспилотниками, Закарья прошел через минное поле и вернулся к своим.
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