https://ria.ru/20250114/patent-1769500711.html

Как ИП перейти на патент: процедура, сколько стоит, какие есть льготы

Патент для ИП 2025 стоимость, получение и виды деятельности

Как ИП перейти на патент: процедура, сколько стоит, какие есть льготы

Патентная система предоставляет определенные льготы на ведение бизнеса. По ней индивидуальный предприниматель освобождается от бухгалтерской отчетности и может... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T18:57:00+03:00

2025-01-14T18:57:00+03:00

2025-01-14T18:57:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Патентная система предоставляет определенные льготы на ведение бизнеса. По ней индивидуальный предприниматель освобождается от бухгалтерской отчетности и может уменьшить налоговую базу на сумму страховых взносов. О стоимости патента для ИП, особенностях оформления и разрешенных для него в 2025 году видах деятельности — в материале РИА Новости.Патент для ИПНа территории России индивидуальные предприниматели (ИП) могут вести бизнес по одной из шести схем:Патент — это фиксированная денежная сумма, которая, по сути, заменяет собой налоги. Ее предприниматель перечисляет в бюджет за предоставление возможности заниматься одним или несколькими видами деятельности (за каждый бизнес нужно платить отдельно).ОсобенностиПСН обеспечивает предпринимателя следующими льготами: ИП освобождается от бухгалтерской отчетности (оборот денежных средств фиксируют только в Книге учета доходов), подачи декларации в налоговую службу, а в большинстве случаев — и от уплаты налогов следующих видов (п. 10, п.11 статьи 346.43 Налогового кодекса РФ):Исключения, при которых ИП платит налоги:Патент можно совмещать с другими схемами: например, с "упрощенкой" или ОСН. Налоговый учет при этом ведется раздельно, в соответствии с каждой системой (ст. 346.53 НК РФ).Еще одна из особенностей ПСН — территориальная принадлежность, говорит бухгалтер Ирина Миронова: "Этот особый налоговый режим для ИП действует на территории того субъекта РФ, где было выдано разрешение на данный вид деятельности. Это значит, что предприниматель, получив патент, например, на оказание ветеринарных услуг в Воронеже, не сможет заниматься этим же бизнесом в Москве, Казани или любом другом регионе".Виды деятельностиДля работы по патенту подходят сферы, связанные преимущественно с оказанием населению услуг, производством товаров, общественным питанием и т.д. Полный список видов деятельности есть на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), он периодически обновляется.Что можно делать на патенте в 2025 году:ОграниченияРаботать по патентной системе могут только ИП со штатом не более 15 человек.Список недопустимых для ПСН видов деятельности меньше, чем разрешенных. Основной запрет касается торговли маркированными (лекарствами, обувью, одеждой из меха) и некоторыми подакцизными товарами. Также режим не доступен для видов деятельности, связанными с:С 2025 года на ПСН разрешается заниматься производством изделий из серебра и торговать ими оптом и в розницу.Помимо этого, есть ограничения:Если бизнесмен не выполнил одно или несколько условий работы, он должен:ИП-нарушителя снимают с учета по патенту, переводят на общую систему налогообложения и пересчитывают налоговую базу.Вернуться на ПСН можно, но не раньше следующего календарного года и при условии, что допущенные ошибки исправлены. С 2025 года вступили в действие поправки. Теперь, если лимит дохода а этом году превышен, предприниматель не сможет оформить патент на следующий год.В отдельно взятом субъекте РФ могут действовать и другие ограничения, которые вправе установить местные власти.СтоимостьСтоимость патента — фиксированная сумма, на размер которой влияют два главных фактора:Обычно это 6 % от потенциальных годовых доходов объекта налогообложения, говорит эксперт Ирина Миронова: "При расчете стоимости патента учитываются не фактическая прибыль по итогам деятельности, а прогнозируемая. 6 % от этой величины и составляют размер патента. Следует учитывать, что стоимость не изменится, даже если реальный доход окажется меньше или больше прогнозируемого. То есть если ИП получил больше, чем планировалось, ему не придется доплачивать, но и разницу ему не вернут, даже если по итогам года прибыль будет значительно меньше, чем ожидалось".Как рассчитатьВычислить стоимость патента можно с помощью специального калькулятора на сайте ФНС. При расчетах важно указать налоговый период, территорию, вид планируемой деятельности и количество наемных работников (либо их отсутствие).При одних и тех же данных сумма может существенно отличаться для разных регионов. Помимо стоимости, калькулятор указывает сроки уплаты взноса.Оплата за патент в общем случае равна 6% от потенциально возможного годового дохода. Порядок расчета потенциального дохода зависит от вида деятельности. Например, для услуг это может быть доход на одного сотрудника, для торговли — на 1 кв. м площади магазина, для перевозок — на один автомобиль.Страховые взносыСтраховые взносы предпринимателя за штат наемных сотрудников — дополнительная фиксированная статья расходов. В 2025 году эта сумма составляет 53 658 рублей.В случаях, если совокупный размер годовых доходов превышает 300 тысяч рублей, предприниматель платит дополнительный пенсионный взнос в размере 1 %. Итоговая сумма зависит от стоимости патента и рассчитывается по формуле:1% × (Стоимость патента / 0,06 — 300000),где 0,06 — это 6 %, то есть налоговая ставка. Ее величина может меняться в зависимости от того, применяет ли субъект РФ дополнительные территориальные коэффициенты. Если годовая прибыль не превышает 300 тысяч рублей, платить нужно не позднее 31 декабря текущего года, если доход выходит больше — по 1 июля следующего за отчетным года включительно.Если запуск бизнеса и его закрытие не совпадают с началом или концом календарного года, размер взносов рассчитывается пропорционально отработанным дням по формуле:Общая сумма взносов/число календарных дней*количество дней деятельности ИП.Когда предприниматель прекращает деятельность, оплатить страховые взносы и пособия за наемных работников нужно в течение 15 дней с момента снятия с налогового учета.Уменьшение стоимостиС 2021 года работающие на ПСН вправе снизить размер налога на полный или частичный размер уплаченных страховых взносов и пособий:В случае, если предприниматель ведет бизнес по нескольким патентам, сумма страховых выплат может превысить стоимость одного их них. Остаток разрешено засчитать по другому патенту при условии, что все операции приходятся на один и тот же календарный год.Кроме того, бизнесмен на ПСН вправе вернуть часть налога за траты на покупку онлайн-кассы (письмо Минфина от 13.03.2018 № 03-11-09/15275). Важное условие — аппарат должен быть внесен в Реестр контрольно-кассовой техники (ККТ) и зарегистрирован в ФНС.Для вновь зарегистрированных ИП, которые работают в производственной, социальной или научной сфере, а также оказывают бытовые услуги населению, доступна специальная льгота — налоговые каникулы. Это значит, что такой ИП может в течение первых двух налоговых периодов работы в пределах двух календарных лет использовать ставку 0%, то есть, не платить за патенты по льготным видам деятельности. Виды деятельности и условия применения каникул устанавливаются региональными законами (п. 3 ст. 346.50 НК РФ).Срок действияПатент можно купить на любой удобный срок, начиная с минимального в 30 дней и заканчивая максимальным в 12 месяцев. Главное — соблюдать рамки одного календарного года.Если бизнес сезонный, удобно брать краткосрочные патенты на период с одного месяца до полугода. При постоянном деле удобнее годовой вариант, который переоформляют по истечении срока действия.Отчетность на патентеПСН хоть и считается льготной схемой, но все же подразумевает ведение минимальной отчетности."Важно понимать, что предприниматель, покупая патент, уже работает на определенном налоговом режиме. Это может быть общая или упрощенная система, являющаяся базовой. ПСН в данном случае выступает дополнением. Когда у предпринимателя появляется доход, не попадающий под патент, налоговая отчетность идет по базовой системе. Помимо этого, необходимо предоставлять данные за работников в налоговую инспекцию, Фонд социального страхования", — объясняет бухгалтер Ирина Миронова.Книга учета доходовИндивидуальные предприниматели на патенте могут не вести бухгалтерский учет, но обязаны отражать финансовые операции в книге учета доходов (КУД), этого требует налоговое законодательство (ст. 346.53 НК РФ)."КУД отражает все поступления на счет. Данный документ позволяет отследить, не превышен ли финансовый лимит. Для 2025 года это показатель в 60 миллионов рублей. Если ИП вышел за установленные рамки, он автоматически окажется на базовой, то есть основной системе налогообложения. Самостоятельно сдавать книгу в налоговую службу не нужно, а вот по первому требованию необходимо предъявить, иначе грозят штрафы", — поясняет эксперт.За отсутствие КУД с предпринимателя могут взыскать:Физически книга доходов состоит из титульного листа и таблицы с информацией о поступлениях. Титульный лист обязательно включает в себя анкетные данные предпринимателя (Ф. И. О., ИНН, адрес регистрации, дату заполнения, год оформления документа), срок действия и регион распространения патента, расчетные банковские счета, присвоенные коды (ОКПО и ОКАТО).Требования к книге учета доходов:Как перейти на патентную системуПерейти на патентную систему можно:1. При смене режима налогообложения.Заявление подают за 10 дней до желаемого перехода. Время зависит от вида деятельности и налоговой системы, действующей до патента:2. При регистрации ИП.Заявление на получение патента необходимо подавать вместе с документами на регистрацию индивидуального предпринимателя. Если не указать желаемый режим налогообложения, ИП по умолчанию переведут на общую систему.Подать документы в ФНС можно любым удобным способом:Решение налоговая служба принимает в течение пяти дней.УсловияОтказать в патенте могут, если не выполнены условия, необходимые для льготного налогового режима: малочисленный штат (не более 15 человек), лимит по годовому обороту, соответствия по установленному метражу, когда речь идет о кафе, ресторанах и магазинах.Помимо этого, есть следующие требования: ОформлениеЗаявление на патент можно оформить любым удобным способом: заполнив электронный бланк или бумажный. Типовая форма включает пять страниц, из них первые две обязательны, остальные потребуются по необходимости.Что заполняют при оформлении патента:При оформлении заявления потребуется следующая информация:Обязательна ли онлайн-кассаЗадача онлайн-кассы – оперативно передавать в налоговый орган информацию о совершенных финансовых операциях. Нужен аппарат и бизнесменам на патенте, несмотря на особый налоговый режим, наличие или отсутствие наемных сотрудников.Исключение составляют ИП, занимающиеся остеклением балконов, передержкой и уходом за домашними животными, ремонтом спортинвентаря, помолом зерна, оказанием услуг дошкольникам и их родителям и пр. Полный список видов деятельности, не требующих обязательной установки ККТ, есть в Федеральном законе "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" (п.2. ст.54)."Индивидуальный предприниматель может работать без онлайн-кассы, если это разрешено законодательно, но обязан предоставлять клиентам товарный чек — документ, подтверждающий денежный расчет за оказанную услугу. В нем должны быть прописаны порядковый номер и реквизиты", — отмечает бухгалтер Ирина Миронова.Как вернуть деньги за неиспользованный патентСергей Гебель, генеральный директор консалтинговой группы "Гебель и партнеры", отмечает, что пока патент не начал действовать, отказаться от него можно в любой момент путем уведомления налоговой инспекции в свободной форме. Иначе, в соответствии с действующими нормами НК РФ, до истечения срока действия патента применение ПСН может быть прекращено только в 2 случаях:Иных оснований для прекращения применения ПСН до истечения срока действия патента не предусмотрено.При досрочном завершении "патентной" деятельности предприниматель должен в течение 10 дней подать в налоговую инспекцию соответствующее заявление по форме № 26.5-3 или № 26.5-4.В таком случае стоимость патента пересчитают и нужно будет заплатить исключительно за фактический период ведения ПСН-деятельности. При перерасчете налоговая инспекция учтет только дни, когда предприниматель работал на патенте, а за остальные вернет деньги. Сумма, которую необходимо заплатить за отработанные дни, рассчитывается по следующей формуле:Сумма к оплате = Стоимость патента / Количество оформленных дней х Количество использованных днейНапример, предприниматель оформил патент стоимостью 40 тысяч рублей на 200 дней, но проработал только 50. Сумма к оплате составит 10 тысяч рублей (40000 / 200 х 50). После перерасчета ИП вернут 30 тысяч рублей (40000 - 10000).Важно помнить, что по прекращенному виду деятельности перейти на патент можно будет только со следующего года.Изменения в 2025 годуС 2025 года изменились последствия превышения лимита доходов: если ранее предприниматель на ПСН превышал лимит, он мог оформить патент в следующем году. Теперь лимит дохода будет распространяться и на предыдущий год.Изменены сроки оплаты патента: если он оформлен на один год, то рассчитаться с государством необходимо до 28 декабря, а не 31-го, как было ранее.ИП из новых регионов могут получить налоговый вычет на ККТ, если касса была зарегистрирована по адресу установки до конца 2025 года. Размер преференции - до 28 000 руб.Теперь гражданам на ПСН разрешено оказывать услуги по принятию и выдаче наличных физлицам, если они ведут свою деятельность в сельской местности. Но введен запрет на майнинг цифровой валюты.Налоговые каникулы, которые действовали до конца 2024 года, продлены еще на два года.

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бизнес, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство финансов рф (минфин россии), малый бизнес, россия