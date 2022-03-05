16:24 05.03.2022 (обновлено: 20:29 05.03.2022)
Патентная система налогообложения: плюсы и минусы спецрежима для бизнеса
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Что такое патентная система налогообложения, какие виды деятельности для ИП разрешены по режиму ПСН и какие ограничения установлены законом, сумма налогового патента в 2022 году, плюсы и минусы применения спецрежима для предпринимателей — в материале РИА Новости.
Патентная система налогообложения
"Патентная система налогообложения представляет собой специальный налоговый режим для индивидуальных предпринимателей, предполагающий уплату единого налога по ставке 6 % от налоговой базы - суммы потенциально возможного дохода", — поясняет Татьяна Селютина, кандидат экономических наук, преподаватель департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант. Значение потенциально возможного дохода для каждого вида деятельности устанавливается законами субъектов РФ.
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В чем суть
Предприниматель платит в бюджет фиксированную сумму вне зависимости от размера фактически полученного дохода, будь он больше или меньше потенциально возможного.
По мнению предпринимателя Александра Скрябина, система налогообложения доходов и прав пользования в РФ уже более четырех лет является динамично развивающейся с уклоном на стиль международных систем управления "Embracing Changes", т.е. изменения и нововведения проектируются в течение одного календарного года и внедряются в следующем так, чтобы предложить гражданам или организациям, осуществляющим коммерческую деятельность:
- —выбор, что уже немаловажно для бизнеса любого масштаба;
- —возможность комбинированного подхода к определению налоговой базы и расчета платежа в пользу бюджета, что подразумевает дополнительные перспективы;
- —новый опыт для коммерческого или гражданского сектора.
Эксперт отметил, что для малого бизнеса и для коммерсантов–одиночек облегчение налоговой нагрузки стало фактическим (налог на профессиональную деятельность, льготная налоговая ставка при первом открытии ИП и пр.)
Федеральная налоговая служба
Переход на ПСН
"В отличие от режима ЕНВД, который ФНС упразднила и заменила режимом ПСН, предприниматели имеют право маневрировать в управлении своими проектами, в течение календарного года принимать решение о переходе на новый режим, самостоятельно определять налоговый период: от одного до 12 месяцев", — комментирует Александр Скрябин.
Владислав Ким, юрист в области защиты бизнеса, отмечает, что для использования ПСН и дальнейшего применения специального режима налогоплательщик должен соблюсти несколько ключевых условий, а именно:
- —вести деятельность, которая входит в региональный перечень, установленный уполномоченными органами субъектов, которые подпадают под спецрежим;
- —средняя численность работников — не более 15 человек;
- —доходы от деятельности по ПСН не должны превышать 60 млн рублей за календарный год;
- —соблюдать установленные органами субъектов РФ ограничения и не осуществлять деятельность, по которой ПСН не предусматривается.
Юрист отмечает, что лимит численности – 15 человек – у предпринимателя общий и не зависит от числа полученных патентов (п. 5 ст. 346.43 НК РФ). При совмещении ПСН и других налоговых режимов работники, занятые в таких режимах, учету не подлежат (письмо Минфина России от 13.03.2020 № 03-11-111/19389). Если для работ, которые включаются в ПСН, привлекаются физические лица по гражданско-правовым договорам и они являются самозанятыми (уплачивают налог на профессиональный доход), то учету они не подлежат (письмо Минфина России от 20.04.2021 № 03-11-11/29573).
Для соблюдения лимита в 60 млн рублей учитываются все доходы от реализации, которые связаны с деятельностью, облагаемой патентом (пп. 1 п. 6 ст. 346.45 и п. 1 ст. 346.53 НК РФ). При совмещении ПСН и УСН необходимо брать в расчет доходы от деятельности по обоим режимам (п. 6 ст. 346.45 НК РФ). Совмещение ПСН и основной системы налогообложения или ЕСХН при этом не предусматривает учет доходов от деятельности, облагаемой в соответствии с такими режимами (письмо Минфина от 25. 12.2020 № 03-11-11/114302).
Патентная система налогообложения
Оформление
По словам экспертов, для получения патента индивидуальный предприниматель должен подать в налоговый орган заявление по установленной форме, которую можно скачать на сайте ФНС. Заполненный документ можно принести в налоговую лично или через представителя, а также отправить через личный кабинет налогоплательщика на этом же сайте. "Оформить такое заявление необходимо не позднее, чем за 10 дней до начала применения патентной системы. Налоговый орган в течение пяти дней со дня его подачи обязан выдать патент или уведомить ИП об отказе в выдаче", — поясняет Татьяна Селютина.
Уплата налога
Владислав Ким отмечает, что сроки оплаты налога - гибкие и зависят от периода, на который плательщик приобретает патент (п. 2 ст. 346.51 НК РФ).
Если он составляет до шести месяцев, то перечислить налог необходимо единожды в любое время в течение срока действия патента (пп. 1 п. 2 ст. 346.51 НК РФ).
© РИА Новости / пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкВ здании Федеральной налоговой службы
В здании Федеральной налоговой службы
В случае если патент будет использоваться от шести месяцев до года, то плательщик обязан произвести оплату в следующем порядке:
- —1/3 стоимости патента должна быть оплачена в течение 90 дней с момента его использования.
- —2/3 стоимости должны быть внесены в оставшийся срок действия патента вплоть до последней даты его использования.
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Татьяна Селютина поясняет, что ИП — плательщики патента освобождаются от:
- —НДФЛ по доходам, полученным в рамках патентной деятельности;
- —налога на имущество (используемого в предпринимательской деятельности);
- —НДС в рамках патентной деятельности (исключение - при ввозе товаров, при осуществлении деятельности по договору простого и инвестиционного товарищества, договору доверительного управления имуществом).
Учет и отчетность
"Налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому на патентной системе, ИП не подает. Но учет доходов ведут в соответствующей книге учета индивидуального предпринимателя", — поясняет Татьяна Селютина. Форму можно скачать на сайте ФНС. Бухгалтерский учет индивидуальные предприниматели могут не вести в соответствии с ФЗ "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 6.12.2011.
Папки с документами
Территория действия
По словам Татьяны Селютиной, если предприниматель планирует вести деятельность по месту жительства, то заявление подается в местный налоговый орган. Если же он намерен работать в другом муниципальном образовании, городском округе, субъекте РФ, то заявление нужно оформить там. Патент действует только на той территории, которая в нем обозначена.
"При нескольких видах предпринимательской деятельности ИП нужно приобрести несколько патентов при условии, что они попадают в перечень разрешенных для применения патентной системы налогообложения, — поясняет Татьяна Селютина. — Предприниматель, получивший патент в одном субъекте РФ, имеет право оформить его и в другом регионе, законодательно это не запрещено. Кроме того, патент можно совмещать с другими налоговыми режимами, но придется вести раздельный учет".
Сроки действия патента
Эксперты отмечают, что патент выдается по выбору предпринимателя на период от одного до 12 месяцев включительно в пределах одного календарного года, то есть срок его действия не может перейти на следующий год. Для продолжения деятельности в рамках патентной системы предприниматель обязан до 20 декабря подать заявление в территориальный налоговый орган.
"Если патент выдан на срок от шести месяцев до одного года – 1/3 – не позднее 25 календарных дней после начала действия патента, 2/3 – не позднее 30 календарных дней до дня окончания налогового периода", — говорит Татьяна Селютина.
Виды деятельности при ПСН
Патентная система применяется не для всех видов деятельности. Ее разрешено использовать в сферах услуг, указанных в п.2 ст. 346.43 НК РФ. Среди них:
- —экскурсии;
- —грузовые и пассажирские перевозки;
- —парикмахерские и косметические услуги;
- —проведение спортивных занятий;
- —ремонт помещений;
- —сварочные работы;
- —изготовление художественных изделий;
- —монтажные и электромонтажные работы;
- —санитарно-технические услуги;
- —чеканка и гравировка ювелирных изделий;
- —сделки с ценными бумагами;
- —кредитные и финансовые услуги;
- —производство подакцизных товаров;
- —оптовая торговля и торговля по договорам поставки;
- —разработка компьютерных программ и баз данных.
По словам Татьяны Селютиной, субъекты РФ вправе в своих законодательных актах дифференцировать этот перечень в рамках ОКВЭД.
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Ограничения для ПСН
Для применения патентной системы существует и ряд ограничений, которые утверждены статьей 346.43 НК РФ. Владислав Ким выделяет запрещенные для ПСН:
- —виды деятельности (например, оптовая торговля или торговля по договорам поставки);
- —деятельность по реализации товаров, подлежащих обязательной маркировке (к примеру, в случае реализации лекарственных препаратов);
- —деятельность, осуществляемая через интернет-сайты, в частности, в рамках агентского договора.
Юрист также отмечает:
- —ограничения по общему количеству транспортных средств у предпринимателя, который такие объекты использует в рамках подпадающих под ПСН видов деятельности;
- —установление общей площади помещений, сдаваемых в аренду по виду деятельности, подпадающей под ПСН. Под запретом розничная торговля с площадью торгового зала более 150 квадратных метров и услуги общественного питания с площадью зала обслуживания свыше 150 квадратных метров;
- —прочие ограничения согласно п. 8 пп. 2.1 ст. 346.43 НК РФ.
Стоимость патента
"Проще всего посчитать стоимость патента с помощью онлайн-калькулятора на сайте ФНС. Для этого необходимо ввести период, вид деятельности, срок патента и УФНС муниципального образования, городского округа, субъекта РФ, города федерального значения, где планируется вести предпринимательскую деятельность", — отмечает Татьяна Селютина.
Рассчитать его можно и самостоятельно. Если исходить из того, что срок патента составляет один год, то размер налога будет исчисляться по формуле:
Налог к уплате = (Налоговая база/ 12 месяцев * количество месяцев, на которое выдан патент) * 6%
В качестве примера эксперт приводит парикмахерские услуги в Московской области. "Для правильного подсчета обратимся к актуальному закону на 2022 год (закон Московской области от 26.11.2021 № 228/2021-ОЗ). Размер потенциально возможного годового дохода определен законом в размере 952950 рублей, каждый наемный работник добавит к этой сумме еще 45 000 рублей. Если предприниматель работает один, без наемных сотрудников, то сумма налога к уплате будет равна: 952950 * 0,06 = 57177 рублей", — комментирует Татьяна Селютина.
В рассмотренном примере для Московской области не применяется коэффициент-дефлятор, но в ряде регионов, где это прописано в местном законе, его также необходимо учесть, например, в Калининградской области, в Красноярском крае.
С 1 января 2021 года стоимость патента можно уменьшить на страховые взносы за ИП и сотрудников. Предприниматели без работников вправе снизить налог до 100 %, работодатели — до 50 %. Важно, чтобы сотрудники были заняты именно в деятельности по патенту.
Потеря права на ПСН
По словам Татьяны Селютиной, утратить право на патент можно при несоблюдении условий по численности сотрудников и по сумме годового дохода: если он превысит 60 млн рублей, а сотрудников окажется более 15 человек. Если предприниматель не уплатил налог в установленные сроки, он также считается утратившим право на ПСН. "Нужно быть внимательным, потому что после утраты права на ПСН предприниматель автоматически считается перешедшим на общий режим налогообложения", — предупреждает эксперт.
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Отличия ПСН от ЕНВД
Основное отличие ПСН от ЕНВД заключается в том, что ЕНВД до упразднения этого налогового режима применяли организации, а не только индивидуальные предприниматели. Применение ПСН возможно только ИП. ЕНВД так же как и ПСН не был связан с реальной выручкой от предпринимательской деятельности и рассчитывался на основании физических показателей, связанных с видом деятельности:
- —площадь стоянки,
- —площадь торгового зала,
- —количество посадочных мест.
Кроме того, плательщики ЕНВД обязаны были раз в квартал отчитываться в налоговый орган, ИП на ПСН от такой обязанности освобождены.
Ключевым отличием ПСН Александр Скрябин считает право предпринимателя уплатить налог "по патенту" ближе к окончанию налогового периода, зафиксированного патентом.
Плюсы и минусы ПСН
В качестве очевидных плюсов применения патентной системы налогообложения Владислав Ким отмечает:
- —размер уплачиваемого налога не зависит от фактического дохода, то есть если налогоплательщик зарабатывает больше, стоимость приобретаемого патента остается неизменной;
- —сдача декларации по ПСН не нужна, а потому применение такого режима "смягчает" его использование;
- —оплата патента может быть предусмотрена не сразу (это можно сделать и в ходе его применения). Кроме того, налогоплательщик сам выбирает, на какой срок он будет применять специальный налоговый режим;
- —применение патентной системы налогообложения предусматривает большой перечень видов предпринимательской деятельности.
Среди преимуществ ПСН Александр Скрябин отмечает, что спецрежим возможно использовать совместно с УСН как в варианте "доходы" 6%, так и "доходы-расходы", 15% в случае, если два режима используются для разных видов деятельности, что фиксируется кодом ОКВЭД. "Сейчас предприниматель может вести один вид деятельности по ПСН, например, розничная торговля, а деятельность по оказанию услуг, применяя УСН 6% или 15%", — говорит эксперт. Кроме того, еще один плюс в том, что при досрочном прекращении патента производится перерасчет, сумма налога по ПСН фиксируется в соответствии с фактическим сроком данной деятельности, излишне уплаченные средства засчитываются в счет последующих налоговых обязательств.
"ПСН, если это единственная система налогообложения в текущем году, дает право на освобождение от торгового сбора (актуально для ЦФО), от уплаты налога на имущество физлиц, на уменьшение суммы налога ПСН на размер уплаченных обязательных страховых платежей (этот принцип вступил в действие только с 01.01.2022)", — отмечает Александр Скрябин.
Минусы:
- —ПСН не могут применять организации и это главный минус этого режима, не позволивший ему стать полноценной заменой отмененному в 2021 году ЕНВД;
- —ведение раздельного учета при совмещении ПСН с другими режимами;
- —оплата ПСН не связана с доходами предпринимателя, но и его убыточную деятельность режим учитывать не будет – то есть патент оплачивать все равно необходимо, если предприниматель ведет деятельность "в минус";
- —режим ограничивает деятельность плательщика в количестве работников и его доходах, учет которых необходимо вести.
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