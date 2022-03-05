https://ria.ru/20220305/nalogooblozhenie-1776768883.html

Патентная система налогообложения: плюсы и минусы спецрежима для бизнеса

Патентная система налогообложения для ИП 2022: применение и виды деятельности

Патентная система налогообложения: плюсы и минусы спецрежима для бизнеса

Что такое патентная система налогообложения, какие виды деятельности для ИП разрешены по режиму ПСН и какие ограничения установлены законом, сумма налогового... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:24

2022-03-05T16:24

2022-03-05T20:29

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

бизнес

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Что такое патентная система налогообложения, какие виды деятельности для ИП разрешены по режиму ПСН и какие ограничения установлены законом, сумма налогового патента в 2022 году, плюсы и минусы применения спецрежима для предпринимателей — в материале РИА Новости.Патентная система налогообложения"Патентная система налогообложения представляет собой специальный налоговый режим для индивидуальных предпринимателей, предполагающий уплату единого налога по ставке 6 % от налоговой базы - суммы потенциально возможного дохода", — поясняет Татьяна Селютина, кандидат экономических наук, преподаватель департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант. Значение потенциально возможного дохода для каждого вида деятельности устанавливается законами субъектов РФ.В чем сутьПредприниматель платит в бюджет фиксированную сумму вне зависимости от размера фактически полученного дохода, будь он больше или меньше потенциально возможного.По мнению предпринимателя Александра Скрябина, система налогообложения доходов и прав пользования в РФ уже более четырех лет является динамично развивающейся с уклоном на стиль международных систем управления "Embracing Changes", т.е. изменения и нововведения проектируются в течение одного календарного года и внедряются в следующем так, чтобы предложить гражданам или организациям, осуществляющим коммерческую деятельность:Эксперт отметил, что для малого бизнеса и для коммерсантов–одиночек облегчение налоговой нагрузки стало фактическим (налог на профессиональную деятельность, льготная налоговая ставка при первом открытии ИП и пр.)Переход на ПСН"В отличие от режима ЕНВД, который ФНС упразднила и заменила режимом ПСН, предприниматели имеют право маневрировать в управлении своими проектами, в течение календарного года принимать решение о переходе на новый режим, самостоятельно определять налоговый период: от одного до 12 месяцев", — комментирует Александр Скрябин.Владислав Ким, юрист в области защиты бизнеса, отмечает, что для использования ПСН и дальнейшего применения специального режима налогоплательщик должен соблюсти несколько ключевых условий, а именно:Юрист отмечает, что лимит численности – 15 человек – у предпринимателя общий и не зависит от числа полученных патентов (п. 5 ст. 346.43 НК РФ). При совмещении ПСН и других налоговых режимов работники, занятые в таких режимах, учету не подлежат (письмо Минфина России от 13.03.2020 № 03-11-111/19389). Если для работ, которые включаются в ПСН, привлекаются физические лица по гражданско-правовым договорам и они являются самозанятыми (уплачивают налог на профессиональный доход), то учету они не подлежат (письмо Минфина России от 20.04.2021 № 03-11-11/29573).Для соблюдения лимита в 60 млн рублей учитываются все доходы от реализации, которые связаны с деятельностью, облагаемой патентом (пп. 1 п. 6 ст. 346.45 и п. 1 ст. 346.53 НК РФ). При совмещении ПСН и УСН необходимо брать в расчет доходы от деятельности по обоим режимам (п. 6 ст. 346.45 НК РФ). Совмещение ПСН и основной системы налогообложения или ЕСХН при этом не предусматривает учет доходов от деятельности, облагаемой в соответствии с такими режимами (письмо Минфина от 25. 12.2020 № 03-11-11/114302).ОформлениеПо словам экспертов, для получения патента индивидуальный предприниматель должен подать в налоговый орган заявление по установленной форме, которую можно скачать на сайте ФНС. Заполненный документ можно принести в налоговую лично или через представителя, а также отправить через личный кабинет налогоплательщика на этом же сайте. "Оформить такое заявление необходимо не позднее, чем за 10 дней до начала применения патентной системы. Налоговый орган в течение пяти дней со дня его подачи обязан выдать патент или уведомить ИП об отказе в выдаче", — поясняет Татьяна Селютина.Уплата налогаВладислав Ким отмечает, что сроки оплаты налога - гибкие и зависят от периода, на который плательщик приобретает патент (п. 2 ст. 346.51 НК РФ).Если он составляет до шести месяцев, то перечислить налог необходимо единожды в любое время в течение срока действия патента (пп. 1 п. 2 ст. 346.51 НК РФ).В случае если патент будет использоваться от шести месяцев до года, то плательщик обязан произвести оплату в следующем порядке:Татьяна Селютина поясняет, что ИП — плательщики патента освобождаются от:Учет и отчетность"Налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому на патентной системе, ИП не подает. Но учет доходов ведут в соответствующей книге учета индивидуального предпринимателя", — поясняет Татьяна Селютина. Форму можно скачать на сайте ФНС. Бухгалтерский учет индивидуальные предприниматели могут не вести в соответствии с ФЗ "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 6.12.2011.Территория действияПо словам Татьяны Селютиной, если предприниматель планирует вести деятельность по месту жительства, то заявление подается в местный налоговый орган. Если же он намерен работать в другом муниципальном образовании, городском округе, субъекте РФ, то заявление нужно оформить там. Патент действует только на той территории, которая в нем обозначена.Сроки действия патентаЭксперты отмечают, что патент выдается по выбору предпринимателя на период от одного до 12 месяцев включительно в пределах одного календарного года, то есть срок его действия не может перейти на следующий год. Для продолжения деятельности в рамках патентной системы предприниматель обязан до 20 декабря подать заявление в территориальный налоговый орган."Если патент выдан на срок от шести месяцев до одного года – 1/3 – не позднее 25 календарных дней после начала действия патента, 2/3 – не позднее 30 календарных дней до дня окончания налогового периода", — говорит Татьяна Селютина.Виды деятельности при ПСНПатентная система применяется не для всех видов деятельности. Ее разрешено использовать в сферах услуг, указанных в п.2 ст. 346.43 НК РФ. Среди них:По словам Татьяны Селютиной, субъекты РФ вправе в своих законодательных актах дифференцировать этот перечень в рамках ОКВЭД.Ограничения для ПСНДля применения патентной системы существует и ряд ограничений, которые утверждены статьей 346.43 НК РФ. Владислав Ким выделяет запрещенные для ПСН:Юрист также отмечает:Стоимость патента"Проще всего посчитать стоимость патента с помощью онлайн-калькулятора на сайте ФНС. Для этого необходимо ввести период, вид деятельности, срок патента и УФНС муниципального образования, городского округа, субъекта РФ, города федерального значения, где планируется вести предпринимательскую деятельность", — отмечает Татьяна Селютина.Рассчитать его можно и самостоятельно. Если исходить из того, что срок патента составляет один год, то размер налога будет исчисляться по формуле:Налог к уплате = (Налоговая база/ 12 месяцев * количество месяцев, на которое выдан патент) * 6%В качестве примера эксперт приводит парикмахерские услуги в Московской области. "Для правильного подсчета обратимся к актуальному закону на 2022 год (закон Московской области от 26.11.2021 № 228/2021-ОЗ). Размер потенциально возможного годового дохода определен законом в размере 952950 рублей, каждый наемный работник добавит к этой сумме еще 45 000 рублей. Если предприниматель работает один, без наемных сотрудников, то сумма налога к уплате будет равна: 952950 * 0,06 = 57177 рублей", — комментирует Татьяна Селютина.В рассмотренном примере для Московской области не применяется коэффициент-дефлятор, но в ряде регионов, где это прописано в местном законе, его также необходимо учесть, например, в Калининградской области, в Красноярском крае.С 1 января 2021 года стоимость патента можно уменьшить на страховые взносы за ИП и сотрудников. Предприниматели без работников вправе снизить налог до 100 %, работодатели — до 50 %. Важно, чтобы сотрудники были заняты именно в деятельности по патенту.Потеря права на ПСНПо словам Татьяны Селютиной, утратить право на патент можно при несоблюдении условий по численности сотрудников и по сумме годового дохода: если он превысит 60 млн рублей, а сотрудников окажется более 15 человек. Если предприниматель не уплатил налог в установленные сроки, он также считается утратившим право на ПСН. "Нужно быть внимательным, потому что после утраты права на ПСН предприниматель автоматически считается перешедшим на общий режим налогообложения", — предупреждает эксперт.Отличия ПСН от ЕНВДОсновное отличие ПСН от ЕНВД заключается в том, что ЕНВД до упразднения этого налогового режима применяли организации, а не только индивидуальные предприниматели. Применение ПСН возможно только ИП. ЕНВД так же как и ПСН не был связан с реальной выручкой от предпринимательской деятельности и рассчитывался на основании физических показателей, связанных с видом деятельности:Кроме того, плательщики ЕНВД обязаны были раз в квартал отчитываться в налоговый орган, ИП на ПСН от такой обязанности освобождены.Ключевым отличием ПСН Александр Скрябин считает право предпринимателя уплатить налог "по патенту" ближе к окончанию налогового периода, зафиксированного патентом.Плюсы и минусы ПСНВ качестве очевидных плюсов применения патентной системы налогообложения Владислав Ким отмечает:Среди преимуществ ПСН Александр Скрябин отмечает, что спецрежим возможно использовать совместно с УСН как в варианте "доходы" 6%, так и "доходы-расходы", 15% в случае, если два режима используются для разных видов деятельности, что фиксируется кодом ОКВЭД. "Сейчас предприниматель может вести один вид деятельности по ПСН, например, розничная торговля, а деятельность по оказанию услуг, применяя УСН 6% или 15%", — говорит эксперт. Кроме того, еще один плюс в том, что при досрочном прекращении патента производится перерасчет, сумма налога по ПСН фиксируется в соответствии с фактическим сроком данной деятельности, излишне уплаченные средства засчитываются в счет последующих налоговых обязательств."ПСН, если это единственная система налогообложения в текущем году, дает право на освобождение от торгового сбора (актуально для ЦФО), от уплаты налога на имущество физлиц, на уменьшение суммы налога ПСН на размер уплаченных обязательных страховых платежей (этот принцип вступил в действие только с 01.01.2022)", — отмечает Александр Скрябин.Минусы:

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https://ria.ru/20220125/patent-1769500711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), бизнес