https://ria.ru/20240905/nalogooblozhenie-1776768883.html

Патентная система налогообложения: плюсы и минусы спецрежима для бизнеса

Патент для ИП: виды деятельности, как перейти на патентную систему налогообложения

Патентная система налогообложения: плюсы и минусы спецрежима для бизнеса

Патентная система налогообложения работает на всей территории России. Что значит патент для ИП, какие виды деятельности помимо розничной торговли разрешены по... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:05

2024-09-05T13:05

2024-09-05T13:05

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

бизнес

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Патентная система налогообложения работает на всей территории России. Что значит патент для ИП, какие виды деятельности помимо розничной торговли разрешены по режиму ПСН, ограничения по уровню дохода и численности сотрудников, как рассчитать сумму налогового патента в 2024 году и нужно ли подавать декларацию на спецрежиме, плюсы и минусы для предпринимателей, — в материале РИА Новости.Патентная система налогообложенияПатент упрощает индивидуальным предпринимателям многие процессы в бизнесе: позволяет отказаться от услуг бухгалтера, заменяет несколько налогов и не требует подачи налоговой декларации. "Патентная система налогообложения представляет собой специальный налоговый режим для индивидуальных предпринимателей, предполагающий уплату единого налога по ставке 6 % от налоговой базы — суммы потенциально возможного дохода", — поясняет Татьяна Селютина, кандидат экономических наук, преподаватель департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант. Значение потенциально возможного дохода для каждого вида деятельности устанавливается законами субъектов РФ.“Патентную систему налогообложения (ПСН) может применять только индивидуальный предприниматель и только по определенным видам деятельности, — говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева. — Среди них — розница, общепит, перевозки. Действуют и другие ограничения: средняя численность работников, а также доходы. ПСН нельзя применять при торговле некоторыми маркированными товарами, при производстве и продаже изделий из драгметаллов”.Зачем оформлять патентПредприниматель платит в бюджет фиксированную сумму вне зависимости от размера фактически полученного дохода, будь он больше или меньше потенциально возможного.По мнению предпринимателя Александра Скрябина, система налогообложения доходов и прав пользования в РФ уже более четырех лет является динамично развивающейся с уклоном на стиль международных систем управления "Embracing Changes", т.е. изменения и нововведения проектируются в течение одного календарного года и внедряются в следующем так, чтобы предложить гражданам или организациям, осуществляющим коммерческую деятельность:Эксперт отметил, что для малого бизнеса и для коммерсантов-одиночек облегчение налоговой нагрузки стало фактическим (налог на профессиональную деятельность, льготная налоговая ставка при первом открытии ИП и пр.)Переход на ПСНВладислав Ким, юрист в области защиты бизнеса, отмечает, что для использования ПСН и дальнейшего применения специального режима налогоплательщик должен соблюсти несколько ключевых условий, а именно:Юрист отмечает, что лимит численности (15 человек) у предпринимателя общий и не зависит от числа полученных патентов (п. 5 ст. 346.43 НК РФ). При совмещении ПСН и других налоговых режимов работники, занятые в таких режимах, учету не подлежат (письмо Минфина России от 13.03.2020 № 03-11-111/19389). Если для работ, которые включаются в ПСН, привлекаются физические лица по гражданско-правовым договорам и они являются самозанятыми (уплачивают налог на профессиональный доход), то учету они не подлежат (письмо Минфина России от 20.04.2021 № 03-11-11/29573).Для соблюдения лимита в 60 млн рублей учитываются все доходы от реализации, которые связаны с деятельностью, облагаемой патентом (пп. 1 п. 6 ст. 346.45 и п. 1 ст. 346.53 НК РФ). При совмещении ПСН и УСН необходимо брать в расчет доходы от деятельности по обоим режимам (п. 6 ст. 346.45 НК РФ). Совмещение ПСН и основной системы налогообложения или ЕСХН при этом не предусматривает учет доходов от деятельности, облагаемой в соответствии с такими режимами (письмо Минфина от 25. 12.2020 № 03-11-11/114302).Как оформить патентПо словам экспертов, для получения патента индивидуальный предприниматель должен подать в налоговый орган заявление по установленной форме, которую можно скачать на сайте ФНС. Заполненный документ можно принести в налоговую лично или через представителя, а также отправить через личный кабинет налогоплательщика на этом же сайте. "Оформить такое заявление необходимо не позднее, чем за 10 дней до начала применения патентной системы. Налоговый орган в течение пяти дней со дня его подачи обязан выдать патент или уведомить ИП об отказе в выдаче", — поясняет Татьяна Селютина.Если бизнесмен только собирается зарегистрироваться в качестве ИП, и хочет сразу начать работать на ПСН, то следует подать заявление на патент одновременно с документами на регистрацию.“Чтобы применять ПСН с 1 января 2024 года, необходимо было подать заявление не позднее 15 декабря 2023 года. ИФНС выдает патент через пять рабочих дней. В нем указаны период действия, стоимость и срок оплаты, — говорит Оксана Васильева.Уплата налогаВладислав Ким отмечает, что сроки оплаты налога гибкие и зависят от периода, на который плательщик приобретает патент (п. 2 ст. 346.51 НК РФ).Если он составляет до шести месяцев, то перечислить налог необходимо единожды в любое время в течение срока действия патента (пп. 1 п. 2 ст. 346.51 НК РФ).В случае если патент будет использоваться от шести месяцев до года, то плательщик обязан произвести оплату в следующем порядке:Татьяна Селютина поясняет, что ИП-плательщики патента освобождаются от:Учет и отчетность"Налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому на патентной системе, ИП не подает. Но учет доходов ведут в соответствующей книге учета индивидуального предпринимателя", — поясняет Татьяна Селютина. Форму можно скачать на сайте ФНС. Бухгалтерский учет индивидуальные предприниматели могут не вести в соответствии с ФЗ "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 6.12.2011.Территория действияПо словам Татьяны Селютиной, если предприниматель планирует вести деятельность по месту жительства, то заявление подается в местный налоговый орган. Если же он намерен работать в другом муниципальном образовании, городском округе, субъекте РФ, то заявление нужно оформить там. Патент действует только на той территории, которая в нем обозначена."При нескольких видах предпринимательской деятельности ИП нужно приобрести несколько патентов при условии, что они попадают в перечень разрешенных для применения патентной системы налогообложения, — поясняет Татьяна Селютина. — Предприниматель, получивший патент в одном субъекте РФ, имеет право оформить его и в другом регионе, законодательно это не запрещено. Кроме того, патент можно совмещать с другими налоговыми режимами, но придется вести раздельный учет".Сроки действия патентаЭксперты отмечают, что патент выдается по выбору предпринимателя на период от одного до 12 месяцев включительно в пределах одного календарного года, то есть срок его действия не может перейти на следующий год. Для продолжения деятельности в рамках патентной системы предприниматель обязан до 20 декабря подать заявление в территориальный налоговый орган."Если патент выдан на срок от шести месяцев до одного года — 1/3 — не позднее 25 календарных дней после начала действия патента, 2/3 — не позднее 30 календарных дней до дня окончания налогового периода", — говорит Татьяна Селютина.Виды деятельности при ПСНПатентная система применяется не для всех видов деятельности. В 2024 для ПСН доступно 80 видов деятельности — все они отражены в п. 2 ст. 346.43 НК РФ. Среди них:По словам Татьяны Селютиной, субъекты РФ вправе в своих законодательных актах дифференцировать этот перечень в рамках ОКВЭД. Из перечня разрешенных видов деятельности согласно п. 8 ст. 1 Федерального закона от 09.03.2022 № 47-ФЗ убрали производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, а также оптовую и розничную торговлю такими изделиями.Запрещенные виды деятельностиДля применения патентной системы существует и ряд ограничений, которые утверждены статьей 346.43 НК РФ. Владислав Ким выделяет запрещенные для ПСН:Юрист также отмечает:Стоимость патентаБазой для расчета стоимости патента служат не фактические, а потенциально возможные доходы предпринимателя.Пример расчета"Проще всего посчитать стоимость патента с помощью онлайн-калькулятора на сайте ФНС. Для этого необходимо ввести период, вид деятельности, срок патента и УФНС муниципального образования, городского округа, субъекта РФ, города федерального значения, где планируется вести предпринимательскую деятельность", — отмечает Татьяна Селютина.Рассчитать его можно и самостоятельно. Если исходить из того, что срок патента составляет один год, то размер налога будет исчисляться по формуле:Налог к уплате = (Налоговая база/ 12 месяцев * количество месяцев, на которое выдан патент) * 6%“Патент сроком до шести месяцев необходимо оплатить в течение срока его действия. Патент на 6-12 месяцев оплачивается двумя платежами: треть — в течение 90 календарных дней после начала действия патента и оставшиеся 2/3 — в течение срока его действия. Если патент выдан с 1 января по 31 декабря 2024 года, то первый платеж нужно совершить не позднее 1 апреля 2024 года, а второй — до 9 января 2025 года, — говорит Оксана Васильева. — Плату за патент перечисляют платежкой на ЕНП, заполнить ее можно на сайте ФНС. Уведомление об исчисленном налоге подавать не надо”.Например, у предпринимателя есть три наемных работника, в 2023 году он применял "доходную" УСН.“За 2023 год он заработал примерно 3 800 000 рублей, расходы составили 1 850 000 рублей без учета страховых взносов за себя (40 874 рублей в год) и за работников (340 000 рублей в год). Потенциальный доход по патенту — 1 049 000 рублей. Сколько бы бизнесмен заплатил налогов, если бы применил ПСН? Оксана Васильева приводит в пример следующую таблицу:Страховые взносы на патентеПомимо стоимости самого патента, ИП платит фиксированные страховые взносы за себя. В 2024 сумма составляет 49 500 рублей. Также необходимо вносить платежи за сотрудников, как фиксированные, так и дополнительные. Чтобы автоматически оплачивать все необходимые взносы, нужно пополнить единый налоговый счет и списание будет осуществляться автоматически.Когда налоговая может отказать в патентеНалоговая вправе отказать в выдаче патента по следующим основаниям:Патент не выдадут, если предприниматель занимается оптовой торговлей, выпускает подакцизные товары, предлагает финансовые услуги, производит или продает ювелирные изделия.Ограничения для ПСНПомимо запрещенных видов деятельности, закон устанавливает ограничения для ПСН:В налоговом кодексе указан ряд ограничений для розничной торговли или общепита. Площадь торгового зала или общепита не должна превышать 150 м². Кроме того, на патенте нельзя торговать ювелирными изделиями.Потеря права на ПСНПо словам Татьяны Селютиной, утратить право на патент можно при несоблюдении условий по численности сотрудников и по сумме годового дохода: если он превысит 60 млн рублей, а сотрудников окажется более 15 человек. Если предприниматель не уплатил налог в установленные сроки, он также считается утратившим право на ПСН. "Нужно быть внимательным, потому что после утраты права на ПСН предприниматель автоматически считается перешедшим на общий режим налогообложения", — предупреждает эксперт.В случае прекращения предпринимательской деятельности, связанной с патентом, гражданин должен сообщить об этом в налоговую в срок до 10 календарных дней (п. 8 ст. 346.45 НК РФ).Налоговые каникулы для ПСННалогоплательщикам следует уточнять в налоговой, на какие именно виды деятельности действует льгота, т.к. в каждом субъекте РФ правительство имеет право самостоятельно установить в регионе налоговые каникулы для предпринимателей на ПСН (п. 3 ст. 2 ФЗ от 29.12.2014 № 477-ФЗ).Каникулы длятся два срока, т.е. два налоговых периода, на которые приобретен патент. Если региональный закон о каникулах утратил силу, то все равно можно воспользоваться этим правом два года подряд.Предприниматель имеет право на каникулы, если:Налоговый вычет на патентеПредприниматели на ПСН вправе пользоваться налоговым вычетом, но при определенных условиях. Снизить стоимость патента можно за счет страховых взносов за себя и наемных рабочих, взносов на добровольное личное страхование сотрудников, больничных за первые три дня отсутствия персонала.Предприниматели без работников вправе снизить налог до 100 %, работодатели — до 50 %. Важно, чтобы сотрудники были заняты именно в деятельности по патенту.Необходимо направить в налоговую специальное извещение, чтобы уведомить о применении вычета, т.к. ИП не сдают отчетность, а ведут книгу учета доходов.При наличии нескольких патентов неизрасходованный остаток вычета можно зачесть в счет налога по другому патенту, действующему в этом же году. Если оплатить патент без налогового вычета, сумма переплаты будет зачтена в счет будущих платежей.Совмещение ПСН и УСНСреди преимуществ ПСН Александр Скрябин отмечает, что спецрежим возможно использовать совместно с УСН как в варианте "доходы" 6%, так и "доходы-расходы" 15% в случае, если два режима используются для разных видов деятельности, что фиксируется кодом ОКВЭД. "Сейчас предприниматель может вести один вид деятельности по ПСН, например, розничная торговля, а деятельность по оказанию услуг, применяя УСН 6% или 15%", — говорит эксперт. Кроме того, еще один плюс в том, что при досрочном прекращении патента производится перерасчет, сумма налога по ПСН фиксируется в соответствии с фактическим сроком данной деятельности, излишне уплаченные средства засчитываются в счет последующих налоговых обязательств."ПСН, если это единственная система налогообложения в текущем году, дает право на освобождение от торгового сбора (актуально для ЦФО), от уплаты налога на имущество физлиц, на уменьшение суммы налога ПСН на размер уплаченных обязательных страховых платежей (этот принцип вступил в действие только с 01.01.2022)", — отмечает Александр Скрябин.Плюсы и минусы ПСНВ качестве очевидных плюсов применения патентной системы налогообложения Владислав Ким отмечает:Минусы:Альтернативные налоговые режимы для ИППри выборе режима налогообложения предпринимателю стоит оценить, можно ли пользоваться этим режимом и выгодно ли его использование.ИП может применять: упрощенную систему налогооблажения (УСН), для сельхозтоваропроизводителей (ЕСХН) или общую (ОСНО). Кроме того, предпринимателям доступна самозанятость (налог на профессиональный доход). В четырех регионах — Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан в 2024 году доступен и экспериментальный налоговый режим Автоматизированная упрощенная система (АвтоУСН, АУСН).Советы экспертовДля выбора подходящего режима налогообложения можно воспользоваться сервисом на сайте ФНС. ПСН можно совмещать с другими спецрежимами. Например, одновременно работать на патенте в одном виде деятельности, а на УСН — в другом. Нельзя совмещать патент с АУСН и НПД. Если предприниматель хочет перейти на ПСН, нужно подать заявление на получение патента в налоговую за 10 рабочих дней до начала применения этого режима. Например, чтобы применять ПСН с 01.02.2025, подать заявку следует до 17.01.2025. В течение пяти дней налоговая выдаст патент, либо откажет в нем.Время перехода на патент зависит от текущего налогового режима и от того, что ИП открывает: новый вид деятельности или продолжает работу по имеющемуся бизнесу.

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Артем Смирнов

россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), бизнес