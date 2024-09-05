Патентная система налогообложения: плюсы и минусы спецрежима для бизнеса
© iStock.com / AndreyPopovБухгалтер считает на калькуляторе
© iStock.com / AndreyPopov
Оглавление
- Патентная система налогообложения
- Зачем оформлять патент
- Переход на ПСН
- Как оформить патент
- Уплата налога
- Учет и отчетность
- Территория действия
- Сроки действия патента
- Виды деятельности при ПСН
- Запрещенные виды деятельности
- Стоимость патента
- Пример расчета
- Страховые взносы на патенте
- Когда налоговая может отказать в патенте
- Ограничения для ПСН
- Потеря права на ПСН
- Налоговые каникулы для ПСН
- Налоговый вычет на патенте
- Совмещение ПСН и УСН
- Плюсы и минусы ПСН
- Альтернативные налоговые режимы для ИП
- Советы экспертов
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Патентная система налогообложения работает на всей территории России. Что значит патент для ИП, какие виды деятельности помимо розничной торговли разрешены по режиму ПСН, ограничения по уровню дохода и численности сотрудников, как рассчитать сумму налогового патента в 2024 году и нужно ли подавать декларацию на спецрежиме, плюсы и минусы для предпринимателей, — в материале РИА Новости.
Патентная система налогообложения
Патент упрощает индивидуальным предпринимателям многие процессы в бизнесе: позволяет отказаться от услуг бухгалтера, заменяет несколько налогов и не требует подачи налоговой декларации. "Патентная система налогообложения представляет собой специальный налоговый режим для индивидуальных предпринимателей, предполагающий уплату единого налога по ставке 6 % от налоговой базы — суммы потенциально возможного дохода", — поясняет Татьяна Селютина, кандидат экономических наук, преподаватель департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант. Значение потенциально возможного дохода для каждого вида деятельности устанавливается законами субъектов РФ.
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“Патентную систему налогообложения (ПСН) может применять только индивидуальный предприниматель и только по определенным видам деятельности, — говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева. — Среди них — розница, общепит, перевозки. Действуют и другие ограничения: средняя численность работников, а также доходы. ПСН нельзя применять при торговле некоторыми маркированными товарами, при производстве и продаже изделий из драгметаллов”.
Зачем оформлять патент
Предприниматель платит в бюджет фиксированную сумму вне зависимости от размера фактически полученного дохода, будь он больше или меньше потенциально возможного.
По мнению предпринимателя Александра Скрябина, система налогообложения доходов и прав пользования в РФ уже более четырех лет является динамично развивающейся с уклоном на стиль международных систем управления "Embracing Changes", т.е. изменения и нововведения проектируются в течение одного календарного года и внедряются в следующем так, чтобы предложить гражданам или организациям, осуществляющим коммерческую деятельность:
© iStock.com / NoSystem imagesБухгалтер
© iStock.com / NoSystem images
Бухгалтер
- выбор, что уже немаловажно для бизнеса любого масштаба;
- возможность комбинированного подхода к определению налоговой базы и расчета платежа в пользу бюджета, что подразумевает дополнительные перспективы;
- новый опыт для коммерческого или гражданского сектора.
Эксперт отметил, что для малого бизнеса и для коммерсантов-одиночек облегчение налоговой нагрузки стало фактическим (налог на профессиональную деятельность, льготная налоговая ставка при первом открытии ИП и пр.)
Переход на ПСН
Владислав Ким, юрист в области защиты бизнеса, отмечает, что для использования ПСН и дальнейшего применения специального режима налогоплательщик должен соблюсти несколько ключевых условий, а именно:
- вести деятельность, которая входит в региональный перечень, установленный уполномоченными органами субъектов, которые подпадают под спецрежим;
- средняя численность работников — не более 15 человек;
- доходы от деятельности по ПСН не должны превышать 60 млн рублей за календарный год;
- общее количество транспортных средств для всех видов деятельности, связанных с перевозками, — до 20 шт.;
- площадь магазина или кафе — до 150 кв. м.;
- соблюдать установленные органами субъектов РФ ограничения и не осуществлять деятельность, по которой ПСН не предусматривается.
Юрист отмечает, что лимит численности (15 человек) у предпринимателя общий и не зависит от числа полученных патентов (п. 5 ст. 346.43 НК РФ). При совмещении ПСН и других налоговых режимов работники, занятые в таких режимах, учету не подлежат (письмо Минфина России от 13.03.2020 № 03-11-111/19389). Если для работ, которые включаются в ПСН, привлекаются физические лица по гражданско-правовым договорам и они являются самозанятыми (уплачивают налог на профессиональный доход), то учету они не подлежат (письмо Минфина России от 20.04.2021 № 03-11-11/29573).
Для соблюдения лимита в 60 млн рублей учитываются все доходы от реализации, которые связаны с деятельностью, облагаемой патентом (пп. 1 п. 6 ст. 346.45 и п. 1 ст. 346.53 НК РФ). При совмещении ПСН и УСН необходимо брать в расчет доходы от деятельности по обоим режимам (п. 6 ст. 346.45 НК РФ). Совмещение ПСН и основной системы налогообложения или ЕСХН при этом не предусматривает учет доходов от деятельности, облагаемой в соответствии с такими режимами (письмо Минфина от 25. 12.2020 № 03-11-11/114302).
Как оформить патент
По словам экспертов, для получения патента индивидуальный предприниматель должен подать в налоговый орган заявление по установленной форме, которую можно скачать на сайте ФНС. Заполненный документ можно принести в налоговую лично или через представителя, а также отправить через личный кабинет налогоплательщика на этом же сайте. "Оформить такое заявление необходимо не позднее, чем за 10 дней до начала применения патентной системы. Налоговый орган в течение пяти дней со дня его подачи обязан выдать патент или уведомить ИП об отказе в выдаче", — поясняет Татьяна Селютина.
Федеральная налоговая служба
Если бизнесмен только собирается зарегистрироваться в качестве ИП, и хочет сразу начать работать на ПСН, то следует подать заявление на патент одновременно с документами на регистрацию.
“Чтобы применять ПСН с 1 января 2024 года, необходимо было подать заявление не позднее 15 декабря 2023 года. ИФНС выдает патент через пять рабочих дней. В нем указаны период действия, стоимость и срок оплаты, — говорит Оксана Васильева.
Уплата налога
Владислав Ким отмечает, что сроки оплаты налога гибкие и зависят от периода, на который плательщик приобретает патент (п. 2 ст. 346.51 НК РФ).
Если он составляет до шести месяцев, то перечислить налог необходимо единожды в любое время в течение срока действия патента (пп. 1 п. 2 ст. 346.51 НК РФ).
В случае если патент будет использоваться от шести месяцев до года, то плательщик обязан произвести оплату в следующем порядке:
- 1/3 стоимости патента должна быть оплачена в течение 90 дней с момента его использования.
- 2/3 стоимости должны быть внесены в оставшийся срок действия патента вплоть до последней даты его использования.
Татьяна Селютина поясняет, что ИП-плательщики патента освобождаются от:
- НДФЛ по доходам, полученным в рамках патентной деятельности;
- налога на имущество (используемого в предпринимательской деятельности);
- НДС в рамках патентной деятельности (исключение — при ввозе товаров, при осуществлении деятельности по договору простого и инвестиционного товарищества, договору доверительного управления имуществом).
Учет и отчетность
"Налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому на патентной системе, ИП не подает. Но учет доходов ведут в соответствующей книге учета индивидуального предпринимателя", — поясняет Татьяна Селютина. Форму можно скачать на сайте ФНС. Бухгалтерский учет индивидуальные предприниматели могут не вести в соответствии с ФЗ "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 6.12.2011.
Территория действия
По словам Татьяны Селютиной, если предприниматель планирует вести деятельность по месту жительства, то заявление подается в местный налоговый орган. Если же он намерен работать в другом муниципальном образовании, городском округе, субъекте РФ, то заявление нужно оформить там. Патент действует только на той территории, которая в нем обозначена.
© iStock.com / insta_photosПредприниматель
© iStock.com / insta_photos
Предприниматель
"При нескольких видах предпринимательской деятельности ИП нужно приобрести несколько патентов при условии, что они попадают в перечень разрешенных для применения патентной системы налогообложения, — поясняет Татьяна Селютина. — Предприниматель, получивший патент в одном субъекте РФ, имеет право оформить его и в другом регионе, законодательно это не запрещено. Кроме того, патент можно совмещать с другими налоговыми режимами, но придется вести раздельный учет".
Сроки действия патента
Эксперты отмечают, что патент выдается по выбору предпринимателя на период от одного до 12 месяцев включительно в пределах одного календарного года, то есть срок его действия не может перейти на следующий год. Для продолжения деятельности в рамках патентной системы предприниматель обязан до 20 декабря подать заявление в территориальный налоговый орган.
"Если патент выдан на срок от шести месяцев до одного года — 1/3 — не позднее 25 календарных дней после начала действия патента, 2/3 — не позднее 30 календарных дней до дня окончания налогового периода", — говорит Татьяна Селютина.
Виды деятельности при ПСН
Патентная система применяется не для всех видов деятельности. В 2024 для ПСН доступно 80 видов деятельности — все они отражены в п. 2 ст. 346.43 НК РФ. Среди них:
- экскурсионные услуги;
- грузовые и пассажирские перевозки;
- парикмахерские и косметические услуги
- проведение спортивных занятий;
- ремонт помещений;
- монтажные и электромонтажные работы;
- санитарно-технические работы;
- сварочные работы и изготовление художественных изделий;
- разработка компьютерных программ и баз данных.
По словам Татьяны Селютиной, субъекты РФ вправе в своих законодательных актах дифференцировать этот перечень в рамках ОКВЭД. Из перечня разрешенных видов деятельности согласно п. 8 ст. 1 Федерального закона от 09.03.2022 № 47-ФЗ убрали производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, а также оптовую и розничную торговлю такими изделиями.
© iStock.com / shapechargeПредприниматели
© iStock.com / shapecharge
Предприниматели
Запрещенные виды деятельности
Для применения патентной системы существует и ряд ограничений, которые утверждены статьей 346.43 НК РФ. Владислав Ким выделяет запрещенные для ПСН:
- виды деятельности (например, оптовая торговля или торговля по договорам поставки);
- деятельность по реализации товаров, подлежащих обязательной маркировке (к примеру, в случае реализации лекарственных препаратов);
- деятельность, осуществляемая через интернет-сайты, в частности, в рамках агентского договора.
Юрист также отмечает:
- ограничения по общему количеству транспортных средств у предпринимателя, который такие объекты использует в рамках подпадающих под ПСН видов деятельности;
- установление общей площади помещений, сдаваемых в аренду по виду деятельности, подпадающей под ПСН. Под запретом розничная торговля с площадью торгового зала более 150 квадратных метров и услуги общественного питания с площадью зала обслуживания свыше 150 квадратных метров;
- прочие ограничения согласно п. 8 пп. 2.1 ст. 346.43 НК РФ.
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Стоимость патента
Базой для расчета стоимости патента служат не фактические, а потенциально возможные доходы предпринимателя.
Пример расчета
"Проще всего посчитать стоимость патента с помощью онлайн-калькулятора на сайте ФНС. Для этого необходимо ввести период, вид деятельности, срок патента и УФНС муниципального образования, городского округа, субъекта РФ, города федерального значения, где планируется вести предпринимательскую деятельность", — отмечает Татьяна Селютина.
Рассчитать его можно и самостоятельно. Если исходить из того, что срок патента составляет один год, то размер налога будет исчисляться по формуле:
Налог к уплате = (Налоговая база/ 12 месяцев * количество месяцев, на которое выдан патент) * 6%
“Патент сроком до шести месяцев необходимо оплатить в течение срока его действия. Патент на 6-12 месяцев оплачивается двумя платежами: треть — в течение 90 календарных дней после начала действия патента и оставшиеся 2/3 — в течение срока его действия. Если патент выдан с 1 января по 31 декабря 2024 года, то первый платеж нужно совершить не позднее 1 апреля 2024 года, а второй — до 9 января 2025 года, — говорит Оксана Васильева. — Плату за патент перечисляют платежкой на ЕНП, заполнить ее можно на сайте ФНС. Уведомление об исчисленном налоге подавать не надо”.
© iStock.com / andrei_rМужчина с документами
© iStock.com / andrei_r
Мужчина с документами
Например, у предпринимателя есть три наемных работника, в 2023 году он применял "доходную" УСН.
“За 2023 год он заработал примерно 3 800 000 рублей, расходы составили 1 850 000 рублей без учета страховых взносов за себя (40 874 рублей в год) и за работников (340 000 рублей в год). Потенциальный доход по патенту — 1 049 000 рублей. Сколько бы бизнесмен заплатил налогов, если бы применил ПСН? Оксана Васильева приводит в пример следующую таблицу:
Страховые взносы на патенте
Помимо стоимости самого патента, ИП платит фиксированные страховые взносы за себя. В 2024 сумма составляет 49 500 рублей. Также необходимо вносить платежи за сотрудников, как фиксированные, так и дополнительные. Чтобы автоматически оплачивать все необходимые взносы, нужно пополнить единый налоговый счет и списание будет осуществляться автоматически.
Когда налоговая может отказать в патенте
Налоговая вправе отказать в выдаче патента по следующим основаниям:
- в региональном законе нет выбранного ИП вида деятельности;
- не указаны данные в обязательных полях заявления;
- указан неверный срок действия патента;
- предприниматель работал на патенте в этом виде деятельности, но утратил на него право (при повторной подаче заявления в текущем же году налоговая откажет);
- имеется недоимка за прошлый патент.
Патент не выдадут, если предприниматель занимается оптовой торговлей, выпускает подакцизные товары, предлагает финансовые услуги, производит или продает ювелирные изделия.
Ограничения для ПСН
Помимо запрещенных видов деятельности, закон устанавливает ограничения для ПСН:
- годовой доход предпринимателя не должен превышать 60 млн рублей (при нескольких патентах в расчет берут всю выручку);
- лимит сотрудников — 15 человек по всем патентам (штатные или по гражданско-правовым договорам);
- предприниматель на патенте не вправе привлекать по договору субподряда компании или других ИП для выполнения работ за него.
В налоговом кодексе указан ряд ограничений для розничной торговли или общепита. Площадь торгового зала или общепита не должна превышать 150 м². Кроме того, на патенте нельзя торговать ювелирными изделиями.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска на здании Федеральной налоговой службы
Вывеска на здании Федеральной налоговой службы
Потеря права на ПСН
По словам Татьяны Селютиной, утратить право на патент можно при несоблюдении условий по численности сотрудников и по сумме годового дохода: если он превысит 60 млн рублей, а сотрудников окажется более 15 человек. Если предприниматель не уплатил налог в установленные сроки, он также считается утратившим право на ПСН. "Нужно быть внимательным, потому что после утраты права на ПСН предприниматель автоматически считается перешедшим на общий режим налогообложения", — предупреждает эксперт.
В случае прекращения предпринимательской деятельности, связанной с патентом, гражданин должен сообщить об этом в налоговую в срок до 10 календарных дней (п. 8 ст. 346.45 НК РФ).
Налоговые каникулы для ПСН
Налогоплательщикам следует уточнять в налоговой, на какие именно виды деятельности действует льгота, т.к. в каждом субъекте РФ правительство имеет право самостоятельно установить в регионе налоговые каникулы для предпринимателей на ПСН (п. 3 ст. 2 ФЗ от 29.12.2014 № 477-ФЗ).
Каникулы длятся два срока, т.е. два налоговых периода, на которые приобретен патент. Если региональный закон о каникулах утратил силу, то все равно можно воспользоваться этим правом два года подряд.
Предприниматель имеет право на каникулы, если:
- работает в одной или нескольких льготных сферах — производство, оказание бытовых услуг населению, социальная сфера и другие;
- зарегистрировался впервые или возобновил деятельность в льготной сфере после вступления в силу регионального закона о налоговых каникулах.
Налоговый вычет на патенте
Предприниматели на ПСН вправе пользоваться налоговым вычетом, но при определенных условиях. Снизить стоимость патента можно за счет страховых взносов за себя и наемных рабочих, взносов на добровольное личное страхование сотрудников, больничных за первые три дня отсутствия персонала.
Предприниматели без работников вправе снизить налог до 100 %, работодатели — до 50 %. Важно, чтобы сотрудники были заняты именно в деятельности по патенту.
Необходимо направить в налоговую специальное извещение, чтобы уведомить о применении вычета, т.к. ИП не сдают отчетность, а ведут книгу учета доходов.
При наличии нескольких патентов неизрасходованный остаток вычета можно зачесть в счет налога по другому патенту, действующему в этом же году. Если оплатить патент без налогового вычета, сумма переплаты будет зачтена в счет будущих платежей.
© iStock.com / fizkesЖенщина-предприниматель
© iStock.com / fizkes
Женщина-предприниматель
Совмещение ПСН и УСН
Среди преимуществ ПСН Александр Скрябин отмечает, что спецрежим возможно использовать совместно с УСН как в варианте "доходы" 6%, так и "доходы-расходы" 15% в случае, если два режима используются для разных видов деятельности, что фиксируется кодом ОКВЭД. "Сейчас предприниматель может вести один вид деятельности по ПСН, например, розничная торговля, а деятельность по оказанию услуг, применяя УСН 6% или 15%", — говорит эксперт. Кроме того, еще один плюс в том, что при досрочном прекращении патента производится перерасчет, сумма налога по ПСН фиксируется в соответствии с фактическим сроком данной деятельности, излишне уплаченные средства засчитываются в счет последующих налоговых обязательств.
"ПСН, если это единственная система налогообложения в текущем году, дает право на освобождение от торгового сбора (актуально для ЦФО), от уплаты налога на имущество физлиц, на уменьшение суммы налога ПСН на размер уплаченных обязательных страховых платежей (этот принцип вступил в действие только с 01.01.2022)", — отмечает Александр Скрябин.
Плюсы и минусы ПСН
В качестве очевидных плюсов применения патентной системы налогообложения Владислав Ким отмечает:
- размер уплачиваемого налога не зависит от фактического дохода, то есть если налогоплательщик зарабатывает больше, стоимость приобретаемого патента остается неизменной;
- сдача декларации по ПСН не нужна, а потому применение такого режима "смягчает" его использование;
- оплата патента может быть предусмотрена не сразу (это можно сделать и в ходе его применения). Кроме того, налогоплательщик сам выбирает, на какой срок он будет применять специальный налоговый режим;
- применение патентной системы налогообложения предусматривает большой перечень видов предпринимательской деятельности.
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Минусы:
- ПСН не могут применять организации и это главный минус этого режима, не позволивший ему стать полноценной заменой отмененному в 2021 году ЕНВД;
- ведение раздельного учета при совмещении ПСН с другими режимами;
- оплата ПСН не связана с доходами предпринимателя, но и его убыточную деятельность режим учитывать не будет — то есть патент оплачивать все равно необходимо, если предприниматель ведет деятельность "в минус";
- режим ограничивает деятельность плательщика в количестве работников и его доходах, учет которых необходимо вести.
Альтернативные налоговые режимы для ИП
При выборе режима налогообложения предпринимателю стоит оценить, можно ли пользоваться этим режимом и выгодно ли его использование.
ИП может применять: упрощенную систему налогооблажения (УСН), для сельхозтоваропроизводителей (ЕСХН) или общую (ОСНО). Кроме того, предпринимателям доступна самозанятость (налог на профессиональный доход). В четырех регионах — Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан в 2024 году доступен и экспериментальный налоговый режим Автоматизированная упрощенная система (АвтоУСН, АУСН).
Советы экспертов
Для выбора подходящего режима налогообложения можно воспользоваться сервисом на сайте ФНС. ПСН можно совмещать с другими спецрежимами. Например, одновременно работать на патенте в одном виде деятельности, а на УСН — в другом. Нельзя совмещать патент с АУСН и НПД.
Если предприниматель хочет перейти на ПСН, нужно подать заявление на получение патента в налоговую за 10 рабочих дней до начала применения этого режима. Например, чтобы применять ПСН с 01.02.2025, подать заявку следует до 17.01.2025. В течение пяти дней налоговая выдаст патент, либо откажет в нем.
Время перехода на патент зависит от текущего налогового режима и от того, что ИП открывает: новый вид деятельности или продолжает работу по имеющемуся бизнесу.
Текущий налоговый режим
Когда можно перейти на ПСН
ОСН, УСН или АУСН, патент покупается на новый вид деятельности
В любое время
УСН или АУСН, патент покупается на тот же вид деятельности
Со следующего года
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