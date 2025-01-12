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Президент Южной Кореи не приедет на слушание по импичменту, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.01.2025
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13:48 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/koreya-1993342314.html
Президент Южной Кореи не приедет на слушание по импичменту, сообщили СМИ
Президент Южной Кореи не приедет на слушание по импичменту, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.01.2025
Президент Южной Кореи не приедет на слушание по импичменту, сообщили СМИ
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль не будет присутствовать на первом официальном слушании по делу о своем импичменте на этой неделе из соображений безопасности,... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T13:48:00+03:00
2025-01-12T13:48:00+03:00
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южная корея
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СЕУЛ, 12 янв – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль не будет присутствовать на первом официальном слушании по делу о своем импичменте на этой неделе из соображений безопасности, передает агентство Рёнхап со ссылкой на адвоката президента. Конституционный суд Южной Кореи во вторник проведет первые официальные устные слушания по делу об импичменте президента. Ранее следователи попытались арестовать Юн Сок Ёля, так как тот трижды отказался явиться на допрос по делу о введении 3-4 декабря военного положения в стране. Они были вынуждены сдаться после более пяти часов противостояния с президентской охраной, которая отказалась пускать их в резиденцию для исполнения ордера. Ожидается, что вскоре будет предпринята вторая попытка задержания, так как суд Сеула на прошлой неделе продлил действие ордера. Ранее Западный окружной суд Сеула выдал ордер на его арест и обыск резиденции по запросу следственной группы, состоящей из Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и следственного отдела министерства обороны. Действие ордера закончилось 6 января, но следствие запросило его продление. Новый срок действия ордера пока не сообщается. "Поскольку предпринимаются попытки незаконно оформить незаконный и недействительный ордер на арест, возникают опасения по поводу личной безопасности и несчастных случаев… Для того, чтобы президент мог явиться на судебный процесс, необходимо решить вопрос о личной безопасности", - заявил адвокат президента Юн Гап Кын. Он добавил, что президент готов присутствовать на судебном процессе по его делу, если эта проблема будет решена. Конституционный суд ранее заявил, что начнет устные прения сторон во вторник, и в общей сложности запланировано пять слушаний: 14, 16, 21 и 23 января и 4 февраля. Адвокаты Юн Сок Ёля ранее заявляли, что президент посетит процесс по его импичменту в "подходящее" время, чтобы изложить свою позицию. Если президент не явится на слушание во вторник, суд должен будет завершить заседание и провести повторное заседание уже 16 января, далее процесс может продолжаться даже в отсутствие Юн Сок Ёля. Адвокаты президента посетили офис CIO, чтобы вручить уведомление о своем назначении в качестве его законных представителей. Сообщается, что юристы подчеркнули необходимость переговоров, чтобы предотвратить физическое столкновение между полицией и службой безопасности президента при ожидаемой новой попытке задержать Юн Сок Ёля.
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в мире, южная корея, сеул, юн сок ель, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Сеул, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
Президент Южной Кореи не приедет на слушание по импичменту, сообщили СМИ

Рёнхап: Юн Сок Ёль не будет присутствовать на первом слушании по импичменту

© AP Photo / South Korea Presidential OfficeПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / South Korea Presidential Office
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
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СЕУЛ, 12 янв – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль не будет присутствовать на первом официальном слушании по делу о своем импичменте на этой неделе из соображений безопасности, передает агентство Рёнхап со ссылкой на адвоката президента.
Конституционный суд Южной Кореи во вторник проведет первые официальные устные слушания по делу об импичменте президента. Ранее следователи попытались арестовать Юн Сок Ёля, так как тот трижды отказался явиться на допрос по делу о введении 3-4 декабря военного положения в стране. Они были вынуждены сдаться после более пяти часов противостояния с президентской охраной, которая отказалась пускать их в резиденцию для исполнения ордера. Ожидается, что вскоре будет предпринята вторая попытка задержания, так как суд Сеула на прошлой неделе продлил действие ордера.
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Ранее Западный окружной суд Сеула выдал ордер на его арест и обыск резиденции по запросу следственной группы, состоящей из Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и следственного отдела министерства обороны. Действие ордера закончилось 6 января, но следствие запросило его продление. Новый срок действия ордера пока не сообщается.
"Поскольку предпринимаются попытки незаконно оформить незаконный и недействительный ордер на арест, возникают опасения по поводу личной безопасности и несчастных случаев… Для того, чтобы президент мог явиться на судебный процесс, необходимо решить вопрос о личной безопасности", - заявил адвокат президента Юн Гап Кын.
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Он добавил, что президент готов присутствовать на судебном процессе по его делу, если эта проблема будет решена.
Конституционный суд ранее заявил, что начнет устные прения сторон во вторник, и в общей сложности запланировано пять слушаний: 14, 16, 21 и 23 января и 4 февраля. Адвокаты Юн Сок Ёля ранее заявляли, что президент посетит процесс по его импичменту в "подходящее" время, чтобы изложить свою позицию.
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Если президент не явится на слушание во вторник, суд должен будет завершить заседание и провести повторное заседание уже 16 января, далее процесс может продолжаться даже в отсутствие Юн Сок Ёля.
Адвокаты президента посетили офис CIO, чтобы вручить уведомление о своем назначении в качестве его законных представителей. Сообщается, что юристы подчеркнули необходимость переговоров, чтобы предотвратить физическое столкновение между полицией и службой безопасности президента при ожидаемой новой попытке задержать Юн Сок Ёля.
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