Выплаты матерям-одиночкам в 2025 году: какие положены и как их получить
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Оглавление
- Выплаты матерям-одиночкам в 2025 году
- Кто является матерью-одиночкой
- Какие выплаты положены матерям-одиночкам
- Единовременные выплаты
- Ежемесячные выплаты
- Выплаты на детей до 3 лет
- Выплаты на детей до 7 лет
- Выплаты на детей до 16 лет
- Выплаты на второго ребенка
- Выплаты работающим матерям-одиночкам
- Выплаты неработающим матерям-одиночкам
- Выплаты малоимущим матерям-одиночкам
- Выплаты многодетным матерям-одиночкам
- Дополнительные выплаты
- Размер выплат
- Оформление выплат
- Документы
- Региональные выплаты матерям-одиночкам
- Как получить статус матери-одиночки?
- Изменения в 2025 году
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Пособия матерям-одиночкам – это выплаты со стороны государства женщинам, которые официально являются единственным родителем своего ребенка. Какие пособия им положены в 2025 году и как их оформить – в материале РИА Новости.
Выплаты матерям-одиночкам в 2025 году
Выплаты матерям-одиночкам регламентируются федеральным законом №81 "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".
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- Отдельной выплаты матери-одиночке в законодательстве не предусмотрено. Такая женщина вправе получать все выплаты, которые положены матерям детей, официально имеющих отцов, - рассказала РИА Новости юрист Ирина Худякова.
Кто является матерью-одиночкой
Женщина, которая может считаться одинокой матерью, должна единолично осуществлять фактический уход за ребенком (то есть без его отца). Мужчина при этом может быть либо умершим или пропавшим без вести, либо утратившим родительские права или недееспособным. Его имя может быть вообще не внесено в свидетельство о рождении малыша либо вписано со слов матери.
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- Таким образом, матерью-одиночкой считают: женщину, родившую вне брака ребенка, отцовство которого не установлено — решением суда или добровольно; женщину, родившую ребенка в браке или в течение 300 дней после развода, если бывший супруг оспорил свое отцовство в суде; а также женщину, вне брачных отношений усыновившую или удочерившую ребенка, - пояснила юрист.
В свою очередь, матерью-одиночкой или единственным родителем не признают:
- женщину, которая растит ребенка самостоятельно после развода (она может получать или не получать алименты — право на господдержку ей не предоставляется);
- женщину, родившую ребенка в течение 300 дней после того, как брак был расторгнут или признан недействительным (в этом случае мужчину записывают отцом ребенка, даже если между ними нет фактического родства);
- женщину, отцовство ребенка которой установлено судом или добровольно (даже если отец проживает отдельно и не вносит своей лепты в воспитание);
- вдову, с даты смерти мужа которой прошло менее 300 дней (в этом случае покойного супруга записывают в отцы ребенка по умолчанию).
- Социальные выплаты регулируются постановлениями региональных властей. Поэтому требования к матерям-одиночкам могут несколько отличаться в зависимости от территории проживания. Обычно социальные органы руководствуются тем, что отец не должен быть указан в документах в принципе (либо вписан только со слов матери, но юридических прав не имеет), - пояснила эксперт.
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Какие выплаты положены матерям-одиночкам
Дополнительных выплат матерям-одиночкам в 2025 году на федеральном уровне не предусмотрено. Они вправе получать выплаты, которые полагаются всем матерям с маленькими детьми.
Единовременные выплаты
По закону мать-одиночка имеет право на единовременное пособие при рождении ребенка.
Единовременное пособие при рождении ребенка матери-одиночке (единственному родителю) выплачивается в общем порядке.
Кроме того, если беременная женщина, которая находится в трудной финансовой ситуации, встанет на учет на сроке до 12 недель, то государство ей выплатит дополнительные средства - за раннюю постановку на учет.
Единовременное пособие, по словам Оксаны Васильевой, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, назначается территориальным отделом СФР не позднее 10 рабочих дней с даты приема (регистрации) заявления о назначении пособия, и выплачивается не позднее пяти рабочих дней после дня его назначения.
Женщине положен и материнский капитал, который можно направить:
- на улучшение жилищных условий;
- на оплату образовательных услуг для детей;
- на социальную адаптацию детей-инвалидов;
- на накопительную пенсию матери;
- на ежемесячную выплату из средств материнского капитала.
Ежемесячные выплаты
Согласно статье 13 ФЗ № 81, молодой матери назначаются и ежемесячные выплаты по уходу за ребенком. Средства выплачиваются как официально трудоустроенным женщинам, так и тем, кто не работал. Пособие платят до достижения ребенком 1,5 лет.
Оксана Васильева поясняет, что размер пособия составляет 40% среднего заработка получателя, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком. С 1 февраля 2025 года ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям будет варьироваться от 9227,24 руб. до 68 995,48 руб.
С 01.01.2024 право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет сохраняется и при досрочном выходе на работу.
Выплаты на детей до 3 лет
До 2020 года в России родители детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в том числе и матери-одиночки, получали компенсационную выплату по уходу за ребенком в размере 50 рублей. С 2020 ее отменили.
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Выплаты на детей до 7 лет
Выплаты на детей до 7 лет в Российской Федерации могут получать, в том числе, и матери-одиночки при соблюдении важного условия. Среднедушевой доход на одного члена семьи не должен превышать однократного размера прожиточного минимума.
- В случае с матерью-одиночкой, если она содержит одного ребенка, ее доход не должен превышать двух размеров прожиточного минимума, - отметила эксперт.
Выплаты на детей до 16 лет
С 1 июля 2021 года в России начали назначать новые денежные выплаты родителям-одиночкам. Средства полагаются, если:
- в свидетельстве о рождении не указан один из родителей или родители разведены (и один из них имеет право на алименты);
- возраст ребенка от 8 до 16 лет включительно;
- доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума в регионе (точный размер можно уточнить в органах соцзащиты).
© Getty Images / ljubaphotoПодросток общается со взрослым
© Getty Images / ljubaphoto
Подросток общается со взрослым
Выплаты на второго ребенка
По нормам российского законодательства при рождении второго малыша предусмотрены те же выплаты и пособия, что и при беременности и рождении первого ребенка. Отличаются только размеры выплат.
Выплаты работающим матерям-одиночкам
Женщина имеет право получить пособие по беременности и родам, то есть декретные выплаты, если является:
- студенткой очной формы обучения;
- официально трудоустроенной;
- военнослужащей;
- безработной, уволенной при ликвидации фирмы;
- ИП, адвокатом, нотариусом, которые добровольно платят взносы на обязательное социальное страхование.
- После наступления 30 недель беременности в женской консультации выдают листок нетрудоспособности, после чего работающая будущая роженица получает выплаты в размере среднемесячного заработка, - пояснила юрист.
С 1 января 2025 года максимальный размер пособия по уходу за ребенком лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию, составляет 68 995 рублей.
Выплаты неработающим матерям-одиночкам
Бывает, что женщина не работает ни до, ни во время беременности. В этом случае ей все выплаты начисляются в минимальном или четко установленном размере.
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Выплаты малоимущим матерям-одиночкам
Если из-за низкого дохода мать-одиночка с ребенком попадают в категорию малоимущих семей, она может претендовать еще на некоторые преференции:
- субсидию на коммунальные услуги (если тратит на “коммуналку” сумму сверх норматива, которые определяются по регионам; стандартный лимит по затратам на коммуналку – 22% от месячного семейного бюджета);
- бесплатную молочную кухню (семья, признанная нуждающейся, получает спецпитание).
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Выплаты многодетным матерям-одиночкам
Помимо основных выплат многодетным матерям-одиночкам полагается компенсация за детский сад в размере половины оплаты. Дети многодетных матерей получают место в дошкольном учреждении без очереди. Также в регионах существует компенсация за непредоставление места в детском саду.
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- Кроме того, в субъектах РФ ежемесячно платят пособие на каждого ребенка до 18 лет, а если он проходит очное обучение, то до 23 лет. Местные власти сами регулируют суммы выплат, причем выделяется конкретная сумма сразу на всех детей, - отметила юрист.
На федеральном уровне многодетным матерям-одиночкам полагаются:
- скидка на оплату услуг ЖКХ. Ее процент зависит от количества детей: семьям с 3 детьми сумма в жировке снижается на 30%, с 4 - на 50%, а с 7 и более - ее полностью возмещают;
- бесплатное питание (речь о комплексных завтраках и обедах, которые в школе могут получать дети из многодетной семьи);
- бесплатный проезд (действует для всех детей и мать-одиночку на все виды общественного транспорта).
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Дополнительные выплаты
Помимо материального пособия, матери-одиночки получают расширенные права на оформление различных льгот:
- компенсирование расходов на детское питание до достижения ребенком трехлетнего возраста;
- получение натуральной помощи (конверты для новорожденных, комплекты белья и одежды на малышей, молочные кухни и так далее);
- предоставление скидок на оплату ЖКУ;
- ежегодное лечение (при необходимости) ребенка в санатории.
Также законодательство предусматривает возможность получения стандартного налогового вычета по НДФЛ в двойном размере по заявлению до тех пор, пока женщина не вступит в брак.
“Помимо этого не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или ребенка в возрасте до 14 лет, а также с другим лицом, воспитывающим таких детей без матери”, - поясняет Оксана Васильева.
Помимо этого, у такой гражданки имеется право на внеочередное зачисление ребенка в детский садик, питание ребенку в школе будет предоставлено бесплатно.
У ребенка матери-одиночки есть приоритетное право на поступление на бюджетные места в средние специальные и высшие учебные заведения.
Список льгот разнится от региона к региону.
Размер выплат
С 1 февраля 2024 года единовременное пособие при рождении ребенка составит 26 400, 41 рублей.
Эта сумма одинакова для всех и не зависит от трудоустройства женщины, уровня ее дохода и других факторов.
Женщинам, вставшим на учет до 12 недель беременности, единое пособие составит от базового размера в 9 665 тысяч рублей до максимального в сумме 19 329 рублей.
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Максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2025 году:
- 140 дней отпуска – 794 355,8 руб. (5 673,97 руб. х 140 дн.)
- 156 дней при осложненных родах – 885 139,32 руб. (5 673,97 руб. х 156 дн.)
- 194 дней при многоплодной беременности – 1 100 750,18 руб. (5 673,97 руб. х 194 дн.)
Размер ежемесячного пособия работающей матери составляет 40% от среднего заработка за предшествующие беременности два года. Если женщина не имеет трудового стажа, либо не отработала двухлетний срок перед рождением ребенка, то выплата составит 5 036 рублей на первого ребенка.
С 1 февраля 2025 года размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, рассчитанный из МРОТ, составит 9 900, 83 рублей.
С 1 февраля 2025 года размер пособий, соцвыплат и компенсаций увеличен на 7,3%.
В 2025 году размер маткапитала на первого ребенка составит 676 398, 58 рублей, на второго - 893 835 рублей.
Оформление выплат
С 2022 года выплата единовременного пособия при рождении ребенка осуществляется напрямую территориальными органами ФСС РФ в течение 10 календарных дней со дня получения от работодателя (страхователя) данных, которые необходимы для назначения и выплаты соответствующего пособия. Средства приходят на банковский счет застрахованного лица или по почте.
За назначением ежемесячного пособия работающим женщинам нужно обратиться к своему работодателю. Оплату в этом случае проводит Фонд социального страхования.
Безработным гражданкам данную выплату оформляют и ежемесячно выплачивают после обращения в органы социальной защиты населения по месту проживания.
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Документы
Трудовые и налоговые послабления оформляют по месту работы единственного родителя. Иные виды пособий и льгот можно оформить, обратившись в органы соцзащиты. Посещение этой инстанции возможно лично, через представителя (обязательно по доверенности) или посредством обращения в МФЦ или на сайте "Госуслуги".
Список необходимых бумаг может немного изменяться в зависимости от требований региональных органов соцзащиты. Чаще всего при обращении потребуются следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка (решение об усыновлении);
- паспорт матери;
- справка по форме №2;
- выписка, подтверждающая факт совместного проживания.
- свидетельство о расторжении брака или смерти второго родителя до рождения малыша;
- заявление;
- копия трудовой книжки (при наличии);
- справки: о доходах; условиях проживания; отсутствии долга по коммунальным платежам (в некоторых случаях).
Какие документы подготовить, и по какой форме написать заявление на получение конкретной выплаты, лучше уточнить в организации, куда планируется направить обращение.
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Региональные выплаты матерям-одиночкам
Субъекты РФ могут устанавливать за счет своего бюджета дополнительные выплаты и льготы матерям-одиночкам. Нередко предусматривается дополнительная единовременная выплата. Многие регионы России поощряют рождение двух и более детей, тоже увеличивая размеры пособий.
В каждом регионе пакет льгот для матерей-одиночек различен и какие именно действуют в конкретном регионе, необходимо узнавать в органах социальной защиты.
Как получить статус матери-одиночки?
Документ, подтверждающий, что мать является единственным родителем ребенка, - это справка по форме №2. Она выдается по заявлению родителя (или его представителя) при обращении:
- в орган ЗАГС по месту проживания матери, либо территории рождения (для иногородних возможен только второй вариант);
- в многофункциональном центре (МФЦ);
- через сайт "Госуслуги".
Оформляется документ одновременно с выдачей свидетельства о рождении. Ребенку при этом присваивается фамилия матери, а отчество дается, исходя из ее пожеланий.
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Подать заявление необходимо в срок до 1 месяца с даты появления ребенка на свет.
Для получения нужны следующие бумаги:
- паспорт матери;
- заявление по установленной форме;
- документ из медучреждения, подтверждающий факт рождения малыша (либо решение суда, заявление свидетеля и т.п., доказывающие это событие);
- свидетельство о расторжении брака, если женщина состояла в нем;
- акт, подтверждающий смерть супруга (при наличии события);
- заявление матери о внесении сведений об отце.
Шаги для получения справки по форме №2 через портал "Госуслуги":
1. Войти в свой профиль на сайте Gosuslugi.ru.
2. Открыть меню "Каталог услуг".
3. Выбрать пункт "Регистрация рождения" в разделе "Семья и дети".
4. В меню нажать на ссылку "Регистрация матерью, не состоящей в браке".
5. Далее на странице выбрать пункт "Электронная услуга".
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкКомпьютер в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
Компьютер в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
6. Заполнить заявление по форме, предлагаемой сайтом и получить запись на прием в орган ЗАГС.
7. В указанную дату прибыть в учреждение, взяв с собой оригиналы документов и справку №103/у. После подписания бланков получить свидетельство о рождении и справку по форме №2.
Изменения в 2025 году
С 1 февраля 2025 года размер пособий, соцвыплат и компенсаций увеличен на 7,3%. Кроме того, увеличился стандартный вычет на детей: на второго ребёнка до 2800 рублей, а на третьего и последующих - до 6000 рублей. Размер годового дохода, в рамках которого положен вычет, с 2025 года вырос до 450 000 рублей.