https://ria.ru/20250110/vyplaty-1732999275.html

Выплаты матерям-одиночкам в 2025 году: какие положены и как их получить

Выплаты матерям-одиночкам в 2025 какие пособия положены и как их получить

Выплаты матерям-одиночкам в 2025 году: какие положены и как их получить

Пособия матерям-одиночкам – это выплаты со стороны государства женщинам, которые официально являются единственным родителем своего ребенка. Какие пособия им... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T13:13:00+03:00

2025-01-10T13:13:00+03:00

2025-01-10T13:21:00+03:00

общество

материнский капитал

россия

дети

социальные выплаты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574369782_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f38250c503cd0dc69d9b236e5057fede.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Пособия матерям-одиночкам – это выплаты со стороны государства женщинам, которые официально являются единственным родителем своего ребенка. Какие пособия им положены в 2025 году и как их оформить – в материале РИА Новости. Выплаты матерям-одиночкам в 2025 годуВыплаты матерям-одиночкам регламентируются федеральным законом №81 "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". - Отдельной выплаты матери-одиночке в законодательстве не предусмотрено. Такая женщина вправе получать все выплаты, которые положены матерям детей, официально имеющих отцов, - рассказала РИА Новости юрист Ирина Худякова.Кто является матерью-одиночкойЖенщина, которая может считаться одинокой матерью, должна единолично осуществлять фактический уход за ребенком (то есть без его отца). Мужчина при этом может быть либо умершим или пропавшим без вести, либо утратившим родительские права или недееспособным. Его имя может быть вообще не внесено в свидетельство о рождении малыша либо вписано со слов матери.- Таким образом, матерью-одиночкой считают: женщину, родившую вне брака ребенка, отцовство которого не установлено — решением суда или добровольно; женщину, родившую ребенка в браке или в течение 300 дней после развода, если бывший супруг оспорил свое отцовство в суде; а также женщину, вне брачных отношений усыновившую или удочерившую ребенка, - пояснила юрист.В свою очередь, матерью-одиночкой или единственным родителем не признают:В Москве при соблюдении установленных условий матерям-одиночкам полагаются, в частности, ежемесячные компенсационные выплаты на возмещение роста стоимости продуктов питания и на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни.Какие выплаты положены матерям-одиночкамДополнительных выплат матерям-одиночкам в 2025 году на федеральном уровне не предусмотрено. Они вправе получать выплаты, которые полагаются всем матерям с маленькими детьми.Единовременные выплатыПо закону мать-одиночка имеет право на единовременное пособие при рождении ребенка. Единовременное пособие при рождении ребенка матери-одиночке (единственному родителю) выплачивается в общем порядке.Кроме того, если беременная женщина, которая находится в трудной финансовой ситуации, встанет на учет на сроке до 12 недель, то государство ей выплатит дополнительные средства - за раннюю постановку на учет. Единовременное пособие, по словам Оксаны Васильевой, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, назначается территориальным отделом СФР не позднее 10 рабочих дней с даты приема (регистрации) заявления о назначении пособия, и выплачивается не позднее пяти рабочих дней после дня его назначения.Женщине положен и материнский капитал, который можно направить:Ежемесячные выплатыСогласно статье 13 ФЗ № 81, молодой матери назначаются и ежемесячные выплаты по уходу за ребенком. Средства выплачиваются как официально трудоустроенным женщинам, так и тем, кто не работал. Пособие платят до достижения ребенком 1,5 лет.Оксана Васильева поясняет, что размер пособия составляет 40% среднего заработка получателя, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком. С 1 февраля 2025 года ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям будет варьироваться от 9227,24 руб. до 68 995,48 руб.С 01.01.2024 право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет сохраняется и при досрочном выходе на работу.Выплаты на детей до 3 летДо 2020 года в России родители детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в том числе и матери-одиночки, получали компенсационную выплату по уходу за ребенком в размере 50 рублей. С 2020 ее отменили.Выплаты на детей до 7 летВыплаты на детей до 7 лет в Российской Федерации могут получать, в том числе, и матери-одиночки при соблюдении важного условия. Среднедушевой доход на одного члена семьи не должен превышать однократного размера прожиточного минимума.- В случае с матерью-одиночкой, если она содержит одного ребенка, ее доход не должен превышать двух размеров прожиточного минимума, - отметила эксперт.Выплаты на детей до 16 летС 1 июля 2021 года в России начали назначать новые денежные выплаты родителям-одиночкам. Средства полагаются, если:Выплаты на второго ребенкаПо нормам российского законодательства при рождении второго малыша предусмотрены те же выплаты и пособия, что и при беременности и рождении первого ребенка. Отличаются только размеры выплат. Выплаты работающим матерям-одиночкамЖенщина имеет право получить пособие по беременности и родам, то есть декретные выплаты, если является:С 1 января 2025 года максимальный размер пособия по уходу за ребенком лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию, составляет 68 995 рублей.Выплаты неработающим матерям-одиночкамБывает, что женщина не работает ни до, ни во время беременности. В этом случае ей все выплаты начисляются в минимальном или четко установленном размере.Выплаты малоимущим матерям-одиночкамЕсли из-за низкого дохода мать-одиночка с ребенком попадают в категорию малоимущих семей, она может претендовать еще на некоторые преференции:Выплаты многодетным матерям-одиночкамПомимо основных выплат многодетным матерям-одиночкам полагается компенсация за детский сад в размере половины оплаты. Дети многодетных матерей получают место в дошкольном учреждении без очереди. Также в регионах существует компенсация за непредоставление места в детском саду.- Кроме того, в субъектах РФ ежемесячно платят пособие на каждого ребенка до 18 лет, а если он проходит очное обучение, то до 23 лет. Местные власти сами регулируют суммы выплат, причем выделяется конкретная сумма сразу на всех детей, - отметила юрист.На федеральном уровне многодетным матерям-одиночкам полагаются:Дополнительные выплатыПомимо материального пособия, матери-одиночки получают расширенные права на оформление различных льгот:Также законодательство предусматривает возможность получения стандартного налогового вычета по НДФЛ в двойном размере по заявлению до тех пор, пока женщина не вступит в брак.“Помимо этого не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или ребенка в возрасте до 14 лет, а также с другим лицом, воспитывающим таких детей без матери”, - поясняет Оксана Васильева.Помимо этого, у такой гражданки имеется право на внеочередное зачисление ребенка в детский садик, питание ребенку в школе будет предоставлено бесплатно.У ребенка матери-одиночки есть приоритетное право на поступление на бюджетные места в средние специальные и высшие учебные заведения.Список льгот разнится от региона к региону.Размер выплатС 1 февраля 2024 года единовременное пособие при рождении ребенка составит 26 400, 41 рублей.Эта сумма одинакова для всех и не зависит от трудоустройства женщины, уровня ее дохода и других факторов.Женщинам, вставшим на учет до 12 недель беременности, единое пособие составит от базового размера в 9 665 тысяч рублей до максимального в сумме 19 329 рублей.Максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2025 году:Размер ежемесячного пособия работающей матери составляет 40% от среднего заработка за предшествующие беременности два года. Если женщина не имеет трудового стажа, либо не отработала двухлетний срок перед рождением ребенка, то выплата составит 5 036 рублей на первого ребенка. С 1 февраля 2025 года размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, рассчитанный из МРОТ, составит 9 900, 83 рублей.С 1 февраля 2025 года размер пособий, соцвыплат и компенсаций увеличен на 7,3%.В 2025 году размер маткапитала на первого ребенка составит 676 398, 58 рублей, на второго - 893 835 рублей.Оформление выплатС 2022 года выплата единовременного пособия при рождении ребенка осуществляется напрямую территориальными органами ФСС РФ в течение 10 календарных дней со дня получения от работодателя (страхователя) данных, которые необходимы для назначения и выплаты соответствующего пособия. Средства приходят на банковский счет застрахованного лица или по почте.За назначением ежемесячного пособия работающим женщинам нужно обратиться к своему работодателю. Оплату в этом случае проводит Фонд социального страхования.Безработным гражданкам данную выплату оформляют и ежемесячно выплачивают после обращения в органы социальной защиты населения по месту проживания.ДокументыТрудовые и налоговые послабления оформляют по месту работы единственного родителя. Иные виды пособий и льгот можно оформить, обратившись в органы соцзащиты. Посещение этой инстанции возможно лично, через представителя (обязательно по доверенности) или посредством обращения в МФЦ или на сайте "Госуслуги".Список необходимых бумаг может немного изменяться в зависимости от требований региональных органов соцзащиты. Чаще всего при обращении потребуются следующие документы:Какие документы подготовить, и по какой форме написать заявление на получение конкретной выплаты, лучше уточнить в организации, куда планируется направить обращение.Региональные выплаты матерям-одиночкамСубъекты РФ могут устанавливать за счет своего бюджета дополнительные выплаты и льготы матерям-одиночкам. Нередко предусматривается дополнительная единовременная выплата. Многие регионы России поощряют рождение двух и более детей, тоже увеличивая размеры пособий.В каждом регионе пакет льгот для матерей-одиночек различен и какие именно действуют в конкретном регионе, необходимо узнавать в органах социальной защиты.Как получить статус матери-одиночки?Документ, подтверждающий, что мать является единственным родителем ребенка, - это справка по форме №2. Она выдается по заявлению родителя (или его представителя) при обращении:Оформляется документ одновременно с выдачей свидетельства о рождении. Ребенку при этом присваивается фамилия матери, а отчество дается, исходя из ее пожеланий.Подать заявление необходимо в срок до 1 месяца с даты появления ребенка на свет.Для получения нужны следующие бумаги:Шаги для получения справки по форме №2 через портал "Госуслуги":1. Войти в свой профиль на сайте Gosuslugi.ru.2. Открыть меню "Каталог услуг".3. Выбрать пункт "Регистрация рождения" в разделе "Семья и дети".4. В меню нажать на ссылку "Регистрация матерью, не состоящей в браке".5. Далее на странице выбрать пункт "Электронная услуга".6. Заполнить заявление по форме, предлагаемой сайтом и получить запись на прием в орган ЗАГС.7. В указанную дату прибыть в учреждение, взяв с собой оригиналы документов и справку №103/у. После подписания бланков получить свидетельство о рождении и справку по форме №2.Изменения в 2025 годуС 1 февраля 2025 года размер пособий, соцвыплат и компенсаций увеличен на 7,3%. Кроме того, увеличился стандартный вычет на детей: на второго ребёнка до 2800 рублей, а на третьего и последующих - до 6000 рублей. Размер годового дохода, в рамках которого положен вычет, с 2025 года вырос до 450 000 рублей.

https://ria.ru/20241219/lgoty-1729542270.html

https://ria.ru/20240905/posobiya-1732699803.html

https://ria.ru/20250109/lgoty-1728217952.html

https://ria.ru/20250109/vyplaty-1733163258.html

https://ria.ru/20240319/roditeli-1761346961.html

https://ria.ru/20240306/kompensatsiya-1765736613.html

https://ria.ru/20240306/semi-1931487153.html

https://ria.ru/20240305/podderzhka-1931266990.html

https://ria.ru/20240305/volontery-1931254373.html

https://ria.ru/20240305/semya-1931185116.html

https://ria.ru/20240304/nalog-1729001126.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, материнский капитал, россия, дети, социальные выплаты