https://ria.ru/20210421/vyplaty-1729316074.html

В Минтруде разъяснили порядок выплат на детей из неполных семей

В Минтруде разъяснили порядок выплат на детей из неполных семей

Заявление на выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно одинокие родители смогут оформить дистанционно на портале "Госуслуги", сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T16:06

2021-04-21T16:06

2021-04-21T17:13

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578464932_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_02a891a458555bcaf41169140863b140.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заявление на выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно одинокие родители смогут оформить дистанционно на портале "Госуслуги", сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.В министерстве уточнили, что выплаты будут назначаться семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Выплаты смогут получать родители, которым в судебном порядке присуждены алименты от второго родителя или единственные родители (когда второй родитель умер, пропал без вести или если он вообще не указан в свидетельстве о рождении ребенка).

https://ria.ru/20210421/posobie-1729300428.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество