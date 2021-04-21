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В Минтруде разъяснили порядок выплат на детей из неполных семей
В Минтруде разъяснили порядок выплат на детей из неполных семей
Заявление на выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно одинокие родители смогут оформить дистанционно на портале "Госуслуги", сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T16:06
2021-04-21T17:13
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заявление на выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно одинокие родители смогут оформить дистанционно на портале "Госуслуги", сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.В министерстве уточнили, что выплаты будут назначаться семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Выплаты смогут получать родители, которым в судебном порядке присуждены алименты от второго родителя или единственные родители (когда второй родитель умер, пропал без вести или если он вообще не указан в свидетельстве о рождении ребенка).
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

В Минтруде разъяснили порядок выплат на детей из неполных семей

16:06 21.04.2021 (обновлено: 17:13 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваРодители с детьми на улице в Москве
Родители с детьми на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заявление на выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно одинокие родители смогут оформить дистанционно на портале "Госуслуги", сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
"Размер пособия в среднем по стране будет составлять порядка 5650 рублей на ребенка ежемесячно – это половина регионального прожиточного минимума на детей. Оформить его можно будет дистанционно – на портале Госуслуги. Минтруд в короткие сроки подготовит все необходимые документы для начала перечисления выплат и откроет возможность для подачи заявлений", - отметил глава Минтруда России Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба.
В министерстве уточнили, что выплаты будут назначаться семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Выплаты смогут получать родители, которым в судебном порядке присуждены алименты от второго родителя или единственные родители (когда второй родитель умер, пропал без вести или если он вообще не указан в свидетельстве о рождении ребенка).
Перед выступлением президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
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РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
 
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