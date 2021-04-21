В Минтруде разъяснили порядок выплат на детей из неполных семей
16:06 21.04.2021 (обновлено: 17:13 21.04.2021)
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заявление на выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно одинокие родители смогут оформить дистанционно на портале "Госуслуги", сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
"Размер пособия в среднем по стране будет составлять порядка 5650 рублей на ребенка ежемесячно – это половина регионального прожиточного минимума на детей. Оформить его можно будет дистанционно – на портале Госуслуги. Минтруд в короткие сроки подготовит все необходимые документы для начала перечисления выплат и откроет возможность для подачи заявлений", - отметил глава Минтруда России Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба.
В министерстве уточнили, что выплаты будут назначаться семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Выплаты смогут получать родители, которым в судебном порядке присуждены алименты от второго родителя или единственные родители (когда второй родитель умер, пропал без вести или если он вообще не указан в свидетельстве о рождении ребенка).