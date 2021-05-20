https://ria.ru/20210520/vyplaty-1733163258.html

Выплаты на детей в 2021 году: кому положены и как оформить

Выплаты на детей в 2021: какие детские пособия положены и как их получить

Выплаты на детей в 2021 году: кому положены и как оформить

Выплаты на детей – это поддержка со стороны государства семьям, в которых воспитывается хотя бы один ребенок. Как можно оформить детские пособия в России в 2021 РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T17:50

2021-05-20T17:50

2021-05-20T17:50

россия

социальные выплаты

дети

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733173620_0:134:2970:1805_1920x0_80_0_0_63daf32b7b18dc0692eb64ed615071d0.jpg

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Выплаты на детей – это поддержка со стороны государства семьям, в которых воспитывается хотя бы один ребенок. Как можно оформить детские пособия в России в 2021 году, и какие документы для этого нужны – в материале РИА Новости.Выплаты на детей в 2021 годуВыплаты на детей – это помощь от государства родителям несовершеннолетних детей. Соцподдержка регламентируются федеральным законом № 81 "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Кроме того, регионы имеют право наделять семьи с детьми дополнительными преференциями.Кому положены выплаты на детейБольшая часть пособий полагается матери, отцу или же другому взрослому человеку, ухаживающему за ребенком. При этом почти все выплаты начисляют вне зависимости от того, работает ли получатель или же является безработным. Часть преференций полагается только матерям.Какие детские выплаты положены в РоссииЕдиновременная выплата на детейСемья ребенка имеет право на несколько выплат, которые начисляются единожды. Одно из них – единовременное пособие при рождении малыша, согласно статье 11 закона № 81-ФЗ.- Эти деньги может получить один из родителей независимо от того, кто именно уйдет в отпуск по уходу за ребенком. Также неважно, работает получатель или же является безработным, - рассказала РИА Новости юрист Маргарита Булавина.Полагается женщине с ребенком и пособие по беременности и родам – декретные выплаты. Средства начисляют один раз перед уходом в отпуск по уходу за малышом, чтобы компенсировать потерю зарплаты будущей мамы.Пособие по беременности и родам имеют право получить женщины, если являются:Кроме того, после рождения ребенка выплачивается материнский (семейный) капитал, который можно направить:Еще одна выплата - за раннюю постановку за учет. Она назначается, если беременная женщина встает на учет в женскую консультацию на сроке до 12 недель. В настоящее время средства начисляются единожды, однако госдума приняла поправки в законодательство относительно этих выплат.- С июля 2021 года женщины, вставшие на медицинский учет в ранние сроки беременности, будут получать не единовременное, а ежемесячное пособие. Выплата составит 50% от прожиточного минимума в субъекте РФ. Право на эту выплату будут иметь гражданки, размер среднедушевого дохода семей которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ, - пояснила юрист.Ежемесячные выплаты на детейОсновное ежемесячное пособие на детей в России - это выплаты по уходу за ребенком, которые регламентируются статьей 13 ФЗ № 81. Их могут получать не только матери, но и отцы, а также другие люди, осуществляющие уход за ребенком вместо официальной работы – в декретном отпуске.Выплаты на детей до 1,5 летПо закону, ежемесячное пособие по уходу за малышом выплачиваются родителю до достижения ребенком возраста полутора лет. Средства начисляются как официально трудоустроенным гражданам, так и тем, кто не работал. Трудоустройство влияет только на размер пособия.Выплаты на детей до 3 летДо 2020 года в России родители детей в возрасте от 1,5 до 3 лет получали компенсационную выплату по уходу за ребенком в размере 50 рублей. С 2020-го ее отменили, но не для всех. Средства могут и дальше получать родители малышей, родившихся до 1 января 2020 года.Компенсационное пособие с 2020 года заменили ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка. Раньше такое пособие можно было получать до 1,5 лет, но в настоящее время - до трех. Назначают его при наличии ряда условий.Ежемесячную выплату может получать гражданин РФ, у которого первый или второй ребенок родился или усыновлен с 1 января 2018 года. При этом доход получателя не может быть больше двух региональных прожиточных минимумов на каждого члена семьи. Также заявитель должен постоянно проживать на территории страны а его ребенок - иметь аналогичное гражданство.Выплаты на детей до 7 летВыплаты на детей до 7 лет могут получать все семьи при соблюдении одного условия - среднедушевой доход на члена семьи не должен превышать однократного размера прожиточного минимума.Выплаты на детей до 16 летНовые выплаты на детей ввели в России с 1 июля 2021 года. Это ежемесячное пособие на детей с 8 до 16 лет включительно. Его будут выплачивать неполным семьям с доходом ниже прожиточного минимума по региону. Размер выплаты составит 50% от прожиточного минимума для детей в субъекте РФ, соответственно выплата будет расти.Единственным родителем, имеющим право получить пособие, признается тот, кто указан в свидетельстве о рождении малыша, при условии, что документе отсутствуют данные о втором родителе или сведения об отце внесены по заявлению матери ребенка, либо в случае, если второй родитель умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим.Если в семье несколько детей в возрасте от 8 до 16 лет, пособие выплачивается на каждого ребенка с единственным родителем или на каждого ребенка, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов.Выплаты на детей до 18 летРазмер детского пособия до 18 лет, порядок его начисления и перечень предоставляемых документов - это вопросы, решаемые региональными властями.Информацию о порядке получения дополнительных выплат и необходимых для этого документах можно узнать в местных органах соцзащиты.Выплаты на первого, второго и третьего ребенкаПо нормам российского законодательства при рождении второго, третьего и последующих детей предусмотрены те же выплаты и пособия, что и при беременности и рождении первого ребенка. Отличаются только размеры выплат.При этом на третьего ребенка и последующих детей нельзя получить материнский (семейный) капитал, если данную выплату семья уже ранее получала на предыдущих детей.Пособие на детей малоимущим семьямМалоимущая семья может получать единовременные и ежемесячные денежные выплаты, установленные в субъектах страны, а также натуральную помощь — топливом, продуктами, одеждой, обувью, лекарствами или путевками.Пособие на детей из неполных семейМатери-одиночки или одинокие отцы, помимо денежных выплат, которые установлены и для полных семей, получают расширенные права на оформление различных региональных льгот:Также одинокому родителю предоставляется двойной налоговый вычет; его нельзя уволить по сокращению штатов; невозможно, без его согласия, отправить в командировку. Список льгот разнится от региона к региону.Также в России появится новая выплата на детей в возрасте от восьми до 16 лет, растущих в неполных семьях. Пособие будет назначаться родителю, доход которого меньше двукратного прожиточного минимума.Выплаты на детей в Москве и регионахВласти регионов имеют право самостоятельно устанавливать дополнительные выплаты для семей с детьми.Например, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре при регистрации рождения ребенка в загсе ХМАО регион выплачивает 20 000 рублей. В Санкт-Петербурге - выдается специальная детская карта, на которую за рождение первого ребенка начисляют 33 439 рублей. Этой картой можно оплатить покупку детских товаров в большинстве крупных магазинов города. Кроме того, в северной столице выделяется материнский капитал при рождении третьего ребенка. Эти деньги можно тратить на жилье, покупку участка или автомобиля.В Москве существует единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка. Ее может оформить один из родителей, усыновителей, опекун. При этом он может быть как россиянином, так и иностранцем, но должен иметь московскую прописку. За первого ребенка выплатят 6023 рубля, за второго и следующих — по 15 879 рублей.Если обоим родителям на момент рождения ребенка не исполнилось 30 лет, столица доплатит еще 90 145 рублей за первого ребенка, за второго - 126 203 рубля, за третьего и последующих - 180 290 рублей.Кроме того, московским родителям полагается коробка для новорожденных. Это подарочный набор, который выдают при выписке из роддома. В состав коробки входят: детское белье, одежда, аксессуары для кормления, пеленания и купания, пустышки, погремушки, салфетки, мази, присыпки и другие. Всего в нее включены 44 предмета.Набор дают всем родителям, независимо от их места жительства, но при соблюдении двух условий:С 18 февраля 2020 года вместо коробки родители имеют право получить компенсацию на сумму 20 000 рублей. Деньги выплачиваются на каждого рожденного ребенка.Размеры выплат на детейС 1 февраля 2021 года единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается в размере 18 886,32 рубля.Максимальный размер пособия по беременности и родам (декретных выплат) в 2021 году – 322 190 рублей, минимальное пособие - 55 830 рублей.Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель), - 708,23 рубля в 2021 году.Размер ежемесячного пособия по уходу на ребенком составляет 40% от среднего заработка за предыдущие два года, но не более 27 984,66 рубля. Если родитель не имеет трудового стажа, либо не отработал двухлетний срок перед рождением ребенка, то выплата составит 5 036 рублей за первого ребенка. За второго и последующих - 6 803,90 рубля.Размер выплат на детей с 8 до 16 лет в среднем по стране - 5650 рублей на каждого ребенка ежемесячно.Материнский капитал в 2021 году выплачивается в следующих размерах:Данная выплата ежегодно индексируется с учетом инфляции в соответствии с частью 2 статьи 6 закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ.Как оформитьС 2021 года выплата единовременного пособия при рождении ребенка осуществляется напрямую территориальными органами ФСС РФ в течение 10 календарных дней со дня получения от работодателя (страхователя) данных, которые необходимы для назначения и выплаты соответствующего пособия. Средства приходят на банковский счет застрахованного лица или по почте.За назначением ежемесячного пособия работающим гражданам нужно обратиться к своему работодателю. Оплату в этом случае проводит Фонд социального страхования. Безработным данную выплату оформляют и ежемесячно выплачивают после обращения в органы социальной защиты населения по месту проживания.Также на ряд пособий можно подать документы через МФЦ или Госуслуги. На материнский капитал – в том числе и через Пенсионный фонд России.Обратиться в органы можно как лично, так и через представителя (обязательно по доверенности).ЗаявлениеЗаявление на предоставление выплат на детей составляется согласно шаблонам, которые имеются в соответствующих органах – в отделах соцзащиты населения, МФЦ, ПФР. В случае подачи документов через работодателя можно уточнить форму заявления в бухгалтерии, в отделе кадров или у руководства.ДокументыВ основной пакет документов, который понадобится, чтобы оформить любую выплату, входят свидетельство о рождении ребенка и справка о том, что второй родитель такую выплату не получал. Ее выдают в бухгалтерии, если родитель работает. Если безработный – то в органе соцзащиты. Если родитель единственный, то такая справка не нужна.Также может понадобится паспорт заявителя; справки о составе семьи, доходах, условиях проживания и другие; выписка, подтверждающая факт совместного проживания.Список необходимых бумаг может изменяться в зависимости от требований региональных органов соцзащиты.СрокиДокументы на назначение ежемесячного или единовременного пособий на ребенка уполномоченный орган рассматривает в течение 10 дней со дня их принятия и принимает мотивированное решение о назначении либо об отказе в назначении выплаты.

https://ria.ru/20210517/posobiya-1732699803.html

https://ria.ru/20210519/vyplaty-1732999275.html

https://ria.ru/20210517/uvolnenie-1732702258.html

https://ria.ru/20210422/lgoty-1729542270.html

https://ria.ru/20210519/matkapital-1733022511.html

https://ria.ru/20210505/pomosch-1731178072.html

https://ria.ru/20210406/matkapital-1604399973.html

https://ria.ru/20210217/postuplenie-1597848180.html

https://ria.ru/20210511/lgoty-1731709266.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210329/posobiya-1603269908.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/egisso-1731711187.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, социальные выплаты, дети, общество