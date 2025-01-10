https://ria.ru/20250110/sovbez-1993091448.html

Путин обсудил с Совбезом безопасность на мероприятиях к 80-летию Победы

Путин обсудил с Совбезом безопасность на мероприятиях к 80-летию Победы - РИА Новости, 10.01.2025

Путин обсудил с Совбезом безопасность на мероприятиях к 80-летию Победы

Президент Владимир Путин обсудил на совещании с постоянными членами Совбеза России меры по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T12:10:00+03:00

2025-01-10T12:10:00+03:00

2025-01-10T17:05:00+03:00

безопасность

владимир путин

совет безопасности рф

великая отечественная война (1941-1945)

день победы

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил на совещании с постоянными членами Совбеза России меры по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Кремле."Обсуждались дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", — говорится в сообщении Кремля.В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ России Александр Бортников, директор СВР России Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

https://ria.ru/20241225/pobeda-1991246415.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, совет безопасности рф, великая отечественная война (1941-1945), день победы