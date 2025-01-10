https://ria.ru/20250110/aviakatastrofa-1993055226.html

В Минздраве рассказали о состоянии россиян, пострадавших при ЧП в Актау

В Минздраве рассказали о состоянии россиян, пострадавших при ЧП в Актау - РИА Новости, 10.01.2025

В Минздраве рассказали о состоянии россиян, пострадавших при ЧП в Актау

Пять россиян, пострадавших в авиакатастрофе под Актау, остаются в больницах, динамика положительная, состояние девочки, которая была в числе эвакуированных в... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T09:29:00+03:00

2025-01-10T09:29:00+03:00

2025-01-10T09:39:00+03:00

актау

москва

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Пять россиян, пострадавших в авиакатастрофе под Актау, остаются в больницах, динамика положительная, состояние девочки, которая была в числе эвакуированных в Москву, улучшилось, её выписали под амбулаторное наблюдение, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."На лечении в стационарах федеральных центров остаются 5 пострадавших, их состояние оценивается как среднетяжелое, динамика положительная", - сказал Кузнецов.Он уточнил, что состояние девочки, пострадавшей в авиакатастрофе, улучшилось, она выписана из больницы под амбулаторное наблюдение врачей.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

актау, москва, крушение рейса баку — грозный, в мире