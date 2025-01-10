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В Минздраве рассказали о состоянии россиян, пострадавших при ЧП в Актау - РИА Новости, 10.01.2025
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09:29 10.01.2025 (обновлено: 09:39 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/aviakatastrofa-1993055226.html
В Минздраве рассказали о состоянии россиян, пострадавших при ЧП в Актау
В Минздраве рассказали о состоянии россиян, пострадавших при ЧП в Актау - РИА Новости, 10.01.2025
В Минздраве рассказали о состоянии россиян, пострадавших при ЧП в Актау
Пять россиян, пострадавших в авиакатастрофе под Актау, остаются в больницах, динамика положительная, состояние девочки, которая была в числе эвакуированных в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T09:29:00+03:00
2025-01-10T09:39:00+03:00
актау
москва
крушение рейса баку — грозный
в мире
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Пять россиян, пострадавших в авиакатастрофе под Актау, остаются в больницах, динамика положительная, состояние девочки, которая была в числе эвакуированных в Москву, улучшилось, её выписали под амбулаторное наблюдение, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."На лечении в стационарах федеральных центров остаются 5 пострадавших, их состояние оценивается как среднетяжелое, динамика положительная", - сказал Кузнецов.Он уточнил, что состояние девочки, пострадавшей в авиакатастрофе, улучшилось, она выписана из больницы под амбулаторное наблюдение врачей.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
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актау, москва, крушение рейса баку — грозный, в мире
Актау, Москва, Крушение рейса Баку — Грозный, В мире
В Минздраве рассказали о состоянии россиян, пострадавших при ЧП в Актау

Кузнецов: 5 пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян остаются в больницах

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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Крушение самолета в Актау
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Пять россиян, пострадавших в авиакатастрофе под Актау, остаются в больницах, динамика положительная, состояние девочки, которая была в числе эвакуированных в Москву, улучшилось, её выписали под амбулаторное наблюдение, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«
"На лечении в стационарах федеральных центров остаются 5 пострадавших, их состояние оценивается как среднетяжелое, динамика положительная", - сказал Кузнецов.
Он уточнил, что состояние девочки, пострадавшей в авиакатастрофе, улучшилось, она выписана из больницы под амбулаторное наблюдение врачей.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
1 из 8
© Sputnik

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

© Sputnik
2 из 8
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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3 из 8
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
4 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
5 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
6 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
7 из 8
© Sputnik Казахстан

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

Обстановка у здания областной больницы в Актау, куда поступают пострадавшие в крушении самолета

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

© Sputnik Казахстан
8 из 8

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
1 из 8

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

© Sputnik
2 из 8

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
3 из 8

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
4 из 8

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
5 из 8

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
6 из 8

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
7 из 8

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

© Sputnik Казахстан
8 из 8
 
АктауМоскваКрушение рейса Баку — ГрозныйВ мире
 
 
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