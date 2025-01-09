https://ria.ru/20250109/polety-1993028243.html

Авиарегулятор ЕС ужесточил рекомендации по полетам над Россией

Авиарегулятор ЕС ужесточил рекомендации по полетам над Россией - РИА Новости, 10.01.2025

Авиарегулятор ЕС ужесточил рекомендации по полетам над Россией

Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) после крушения самолета Azerbaijan Airlines ужесточило рекомендации по использованию воздушного пространства... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-09T23:50:00+03:00

2025-01-09T23:50:00+03:00

2025-01-10T02:22:00+03:00

россия

москва

санкт-петербург

европейское агентство авиационной безопасности (easa)

евросоюз

крушение рейса баку — грозный

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БРЮССЕЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) после крушения самолета Azerbaijan Airlines ужесточило рекомендации по использованию воздушного пространства России для авиакомпаний из ЕС, а также авиаперевозчиков третьих стран, у которых есть европейский сертификат по авиабезопасности, заявили в организации. В частности, авиаперевозчикам посоветовали не использовать российское воздушное пространство "к западу от 60-го меридиана восточной долготы" на всех уровнях полета."Рекомендация распространяется на иностранных авиаперевозчиков, авторизованных Европейским агентством по авиационной безопасности", - говорится в документе. Речь идет о районах полетной информации Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на Дону, Екатеринбурга и Самары. Рекомендации утверждены до 31 июля 2025 года, но могут быть пересмотрены раньше в зависимости от оценки ситуации европейским регулятором. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines разбился 25 декабря возле Актау на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Как заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров, обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.Пресс-служба Кремля сообщала 28 декабря, что по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, стороны подробно обсудили вопросы, связанные с крушением. Путин принес Алиеву извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве России. Как указали в Кремле, в разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный, в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотники, а российские средства ПВО отражали эти нападения. Отмечалось, что профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют на месте авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250103/tokaev-1992371999.html

https://ria.ru/20250109/aktau-1992918717.html

https://ria.ru/20250106/aviakatastrofa-1992656682.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, санкт-петербург, европейское агентство авиационной безопасности (easa), евросоюз, крушение рейса баку — грозный