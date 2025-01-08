Израиль предупредили о возможной войне с Турцией
JP: Израиль должен готовиться к войне с Турцией
© AP Photo / Matias DelacroixИзраильские танки в районе Голанских высот
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильские танки в районе Голанских высот. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Израиль должен быть готов к прямой конфронтации с Турцией на фоне якобы стремления Стамбула восстановить Османскую империю, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на отчет комитета Нагеля.
«
"Оценка комитета прозвучала на фоне все более агрессивной политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в регионе, которую некоторые аналитики считают противоречащей интересам Израиля", — сказано в материале.
Согласно документу, который был представлен премьер-министру, министру обороны и министру финансов страны, риск объединения сирийских фракций создаст для Израиля угрозу в сфере безопасности, а поддерживаемые Турцией силы якобы могут выступать в качестве посредников, создавая нестабильность в регионе.
"Угроза со стороны Сирии может перерасти в нечто еще более опасное, чем иранская угроза", — говорится в докладе.
Израиль пригрозил ХАМАС ударами по Газе
1 января, 19:31
В документе указано, что для возможности своевременного ответа на возникающие в регионе угрозы оборонный бюджет Израиля рекомендуется увеличить до четырех миллиардов долларов ежегодно в течение следующих пяти лет, а также усилить меры безопасности вдоль долины реки Иордан, несмотря на возможную напряженность в отношениях с Иорданией.
В конце декабря Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции подтвердила, что отношения между Турцией и Израилем полностью разорваны, Анкара не предпринимала никаких шагов для их улучшения.
В заявлении администрации турецкого лидера подчеркивалось, что "в результате геноцида Израиля в Газе" отношения между Турцией и Израилем были полностью разорваны. Кроме того, отмечается, что впоследствии не было предпринято никаких шагов для улучшения отношений.