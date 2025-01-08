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Израиль предупредили о возможной войне с Турцией - РИА Новости, 08.01.2025
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00:51 08.01.2025 (обновлено: 08:22 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/voyna-1992776268.html
Израиль предупредили о возможной войне с Турцией
Израиль предупредили о возможной войне с Турцией - РИА Новости, 08.01.2025
Израиль предупредили о возможной войне с Турцией
Израиль должен быть готов к прямой конфронтации с Турцией на фоне якобы стремления Стамбула восстановить Османскую империю, сообщает издание Jerusalem Post со... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T00:51:00+03:00
2025-01-08T08:22:00+03:00
в мире
израиль
стамбул
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Израиль должен быть готов к прямой конфронтации с Турцией на фоне якобы стремления Стамбула восстановить Османскую империю, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на отчет комитета Нагеля."Оценка комитета прозвучала на фоне все более агрессивной политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в регионе, которую некоторые аналитики считают противоречащей интересам Израиля", — сказано в материале.Согласно документу, который был представлен премьер-министру, министру обороны и министру финансов страны, риск объединения сирийских фракций создаст для Израиля угрозу в сфере безопасности, а поддерживаемые Турцией силы якобы могут выступать в качестве посредников, создавая нестабильность в регионе."Угроза со стороны Сирии может перерасти в нечто еще более опасное, чем иранская угроза", — говорится в докладе.В документе указано, что для возможности своевременного ответа на возникающие в регионе угрозы оборонный бюджет Израиля рекомендуется увеличить до четырех миллиардов долларов ежегодно в течение следующих пяти лет, а также усилить меры безопасности вдоль долины реки Иордан, несмотря на возможную напряженность в отношениях с Иорданией.В конце декабря Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции подтвердила, что отношения между Турцией и Израилем полностью разорваны, Анкара не предпринимала никаких шагов для их улучшения.В заявлении администрации турецкого лидера подчеркивалось, что "в результате геноцида Израиля в Газе" отношения между Турцией и Израилем были полностью разорваны. Кроме того, отмечается, что впоследствии не было предпринято никаких шагов для улучшения отношений.
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в мире, израиль, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Израиль, Стамбул, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Израиль предупредили о возможной войне с Турцией

JP: Израиль должен готовиться к войне с Турцией

© AP Photo / Matias DelacroixИзраильские танки в районе Голанских высот
Израильские танки в районе Голанских высот - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильские танки в районе Голанских высот. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Израиль должен быть готов к прямой конфронтации с Турцией на фоне якобы стремления Стамбула восстановить Османскую империю, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на отчет комитета Нагеля.
«
"Оценка комитета прозвучала на фоне все более агрессивной политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в регионе, которую некоторые аналитики считают противоречащей интересам Израиля", — сказано в материале.
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Согласно документу, который был представлен премьер-министру, министру обороны и министру финансов страны, риск объединения сирийских фракций создаст для Израиля угрозу в сфере безопасности, а поддерживаемые Турцией силы якобы могут выступать в качестве посредников, создавая нестабильность в регионе.
"Угроза со стороны Сирии может перерасти в нечто еще более опасное, чем иранская угроза", — говорится в докладе.
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В документе указано, что для возможности своевременного ответа на возникающие в регионе угрозы оборонный бюджет Израиля рекомендуется увеличить до четырех миллиардов долларов ежегодно в течение следующих пяти лет, а также усилить меры безопасности вдоль долины реки Иордан, несмотря на возможную напряженность в отношениях с Иорданией.
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В конце декабря Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции подтвердила, что отношения между Турцией и Израилем полностью разорваны, Анкара не предпринимала никаких шагов для их улучшения.
В заявлении администрации турецкого лидера подчеркивалось, что "в результате геноцида Израиля в Газе" отношения между Турцией и Израилем были полностью разорваны. Кроме того, отмечается, что впоследствии не было предпринято никаких шагов для улучшения отношений.
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