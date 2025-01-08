Трамп опубликовал карты США с присоединенной Канадой
Трамп разместил в TRUTH Social две карты США с присоединенной Канадой
Дональд Трамп опубликовал карту США с присоединенной Канадой. Скриншот из соцсети Truth Social
Дональд Трамп опубликовал карту США с присоединенной Канадой. Скриншот из соцсети Truth Social
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ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети TRUTH Social сразу две карты с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом.
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"О, Канада!" — подписал первую карту политик.
На ней территория Канады закрашена вместе с США в цвета американского флага.
На второй карте Канада закрашена тем же цветом, что и Штаты, и нанесена надпись черным цветом "Соединенные Штаты". Соседняя Мексика у Трампа отмечена другим цветом, на изображении видна лишь ее северная часть.
Дональд Трамп опубликовал карту США с присоединенной Канадой. Скриншот из соцсети Truth Social
Дональд Трамп опубликовал карту США с присоединенной Канадой. Скриншот из соцсети Truth Social
Трамп ранее в соцсети TRUTH Social предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в ответ на заявление премьер-министра Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку. Он добавил, что объединение двух стран позволило бы устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность от якобы угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые их, по мнению республиканца, постоянно окружают.
Сам Трюдо заявил, что "черта с два" его страна станет частью США. Он отметил, что работники и сообщества обеих стран выигрывают от взаимного партнерства в торговле и сфере обеспечения безопасности.