https://ria.ru/20250108/tramp-1992784716.html

Трамп опубликовал карты США с присоединенной Канадой

Трамп опубликовал карты США с присоединенной Канадой - РИА Новости, 08.01.2025

Трамп опубликовал карты США с присоединенной Канадой

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети TRUTH Social сразу две карты с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T06:25:00+03:00

2025-01-08T06:25:00+03:00

2025-01-08T15:23:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети TRUTH Social сразу две карты с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом."О, Канада!" — подписал первую карту политик.На ней территория Канады закрашена вместе с США в цвета американского флага.На второй карте Канада закрашена тем же цветом, что и Штаты, и нанесена надпись черным цветом "Соединенные Штаты". Соседняя Мексика у Трампа отмечена другим цветом, на изображении видна лишь ее северная часть.Трамп ранее в соцсети TRUTH Social предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в ответ на заявление премьер-министра Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку. Он добавил, что объединение двух стран позволило бы устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность от якобы угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые их, по мнению республиканца, постоянно окружают.Сам Трюдо заявил, что "черта с два" его страна станет частью США. Он отметил, что работники и сообщества обеих стран выигрывают от взаимного партнерства в торговле и сфере обеспечения безопасности.

https://ria.ru/20250108/tryudo-1992777083.html

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в мире, сша, канада, мексика, дональд трамп, джастин трюдо