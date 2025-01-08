Чернышенко: 2024 год стал рекордным по числу турпоездок по России
Чернышенко: в 2024 году туристы совершили около 80 млн поездок по России
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Люди в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Россияне и иностранные гости с января по ноябрь 2024 года совершили по России почти 80 миллионов туристических поездок, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, слова которого привели в сообщении его аппарата.
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"За 11 месяцев 2024 года туристы совершили почти 80 миллионов поездок по стране, что показывает высокий интерес к путешествиям по России. Это почти на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. По прогнозу, по итогам прошлого года количество турпоездок составит около 92 миллионов и станет рекордным за всю историю статистических наблюдений данного показателя (за 23 года)", — сказал он.
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В сообщении уточнили, что, по данным Росстата, в прошлом году по России число турпоездок составило 79,2 миллиона. Увеличивается и поток путешественников из-за рубежа.
"Особенно впечатляет динамика на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае число турпоездок иностранных гостей выросло на 204%, в Амурской области — на 142%, а в Приморье — на 112%. Значительная часть из них — путешественники из Китая", — отметили в аппарате.
По абсолютным показателям традиционно лидируют Москва (11,1 миллиона турпоездок), Краснодарский край (9,4 миллиона) и Санкт-Петербург (5,8 миллиона). В десятку регионов-лидеров также входят Московская область, Крым, Татарстан, Свердловская область, Тюменская область, Ростовская область и Ставропольский край.
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"В 2024 году мы отмечаем две важные тенденции в развитии внутреннего туризма: во-первых, это рост новых туристических центров, особенно в Сибири, где мы наблюдаем увеличение турпоездок более чем на 16%. Во-вторых, это значительное усиление интереса к России со стороны иностранных туристов. Мы будем и дальше создавать привлекательные условия для путешествий, чтобы как можно больше людей открывали для себя красоту и разнообразие нашей страны", — сказал министр экономического развития Максим Решетников, слова которого привели в сообщении.
Отмечается, что растущая популярность внутреннего туризма также стимулирует развитие горнолыжных курортов по всей стране. Сейчас в России зимний сезон в самом разгаре. Открылись новые трассы и подъемники в Пермском крае, Самарской области, Тверской области и Хабаровском крае.
Также в этом году ожидается открытие курорта "Мамисон" в Северной Осетии. Кроме того, происходит расширение и реконструкция существующих курортов. Так, по программе льготного кредитования модернизируют семь горнолыжных курортов и построят два новых: "Три вулкана" на Камчатке и "Рай-Из" в Ямало-Ненецком автономном округе.
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