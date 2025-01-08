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Власти Дагестана оценили ущерб от пожара на птицефабрике - РИА Новости, 08.01.2025
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18:40 08.01.2025 (обновлено: 18:44 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/dagestan-1992839292.html
Власти Дагестана оценили ущерб от пожара на птицефабрике
Власти Дагестана оценили ущерб от пожара на птицефабрике - РИА Новости, 08.01.2025
Власти Дагестана оценили ущерб от пожара на птицефабрике
Пожар на крупнейшем птицеводческом комплексе Дагестана "Батыр-Бройлер" нанес предприятию ущерб в сотни миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T18:40:00+03:00
2025-01-08T18:44:00+03:00
хасавюртовский район
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
республика дагестан
россия
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 8 янв - РИА Новости. Пожар на крупнейшем птицеводческом комплексе Дагестана "Батыр-Бройлер" нанес предприятию ущерб в сотни миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики. В среду премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил птицеводческое предприятие ООО "Батыр-Бройлер" в селе Ботаюрт Хасавюртовского района, где ознакомился с последствиями пожара, произошедшего в понедельник в инкубационном цехе птицефабрики. "По словам представителей предприятия, по предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность проводки… Изучением причин пожара занимаются соответствующие службы. Большая сумма ущерба, на сотни миллионов рублей, связана с тем, что в результате пожара сгорело дорогостоящее оборудование инкубатора, в том числе новая техника, недавно приобретенная предприятием", – говорится в сообщении. В ходе беседы Абдулмуслимов и гендиректор предприятия Аштар Батыров отметили, что на восстановление инкубационного цеха понадобится от шести до 12 месяцев, при этом особого внимания, помимо строительных работ, потребует вопрос приобретения нового оборудования. Премьер республики заверил, что после оценки ущерба правительство Дагестана проанализирует возможность поддержки предприятия для восстановления производства. "Мы изучим вопрос со специалистами, проработаем вопросы поддержки. Процесс инкубации должен в ближайшее время быть восстановлен. Проработаем возможности льготного кредитования предприятия, в ближайшее время обсудим сложившуюся ситуацию и с коллегами из Минсельхоза России", – сказал Абдулмуслимов. Отмечается, что на крупнейшем птицеводческом предприятии Дагестана организован полный цикл высокотехнологичного производства – от выращивания инкубационного яйца до глубокой переработки и производства продукции. Инкубатор, на котором случился пожар, заработал в 2013 году и поэтапно достраивался до 2021 года.
https://ria.ru/20250108/engels-1992834461.html
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хасавюртовский район, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), республика дагестан, россия, происшествия
Хасавюртовский район, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Республика Дагестан, Россия, Происшествия
Власти Дагестана оценили ущерб от пожара на птицефабрике

Пожар на птицефабрике в Дагестане нанес ущерб в сотни миллионов рублей

© Фото : Правительство Дагестана/TelegramПоследствия пожара на птицефабрике в селе Ботаюрт Хасавюртовского района в Дагестане. 8 января 2025
Последствия пожара на птицефабрике в селе Ботаюрт Хасавюртовского района в Дагестане. 8 января 2025 - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Фото : Правительство Дагестана/Telegram
Последствия пожара на птицефабрике в селе Ботаюрт Хасавюртовского района в Дагестане. 8 января 2025
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МАХАЧКАЛА, 8 янв - РИА Новости. Пожар на крупнейшем птицеводческом комплексе Дагестана "Батыр-Бройлер" нанес предприятию ущерб в сотни миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.
В среду премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил птицеводческое предприятие ООО "Батыр-Бройлер" в селе Ботаюрт Хасавюртовского района, где ознакомился с последствиями пожара, произошедшего в понедельник в инкубационном цехе птицефабрики.
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"По словам представителей предприятия, по предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность проводки… Изучением причин пожара занимаются соответствующие службы. Большая сумма ущерба, на сотни миллионов рублей, связана с тем, что в результате пожара сгорело дорогостоящее оборудование инкубатора, в том числе новая техника, недавно приобретенная предприятием", – говорится в сообщении.
В ходе беседы Абдулмуслимов и гендиректор предприятия Аштар Батыров отметили, что на восстановление инкубационного цеха понадобится от шести до 12 месяцев, при этом особого внимания, помимо строительных работ, потребует вопрос приобретения нового оборудования. Премьер республики заверил, что после оценки ущерба правительство Дагестана проанализирует возможность поддержки предприятия для восстановления производства.
"Мы изучим вопрос со специалистами, проработаем вопросы поддержки. Процесс инкубации должен в ближайшее время быть восстановлен. Проработаем возможности льготного кредитования предприятия, в ближайшее время обсудим сложившуюся ситуацию и с коллегами из Минсельхоза России", – сказал Абдулмуслимов.
Отмечается, что на крупнейшем птицеводческом предприятии Дагестана организован полный цикл высокотехнологичного производства – от выращивания инкубационного яйца до глубокой переработки и производства продукции. Инкубатор, на котором случился пожар, заработал в 2013 году и поэтапно достраивался до 2021 года.
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Хасавюртовский районМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Республика ДагестанРоссияПроисшествия
 
 
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