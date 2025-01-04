Страны ШОС изучают возможность либерализации визового режима
Генсек ШОС Ермекбаев: страны изучают возможность либерализации визового режима
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 янв - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) изучают возможности либерализации визового режима между государствами-членами, заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев.
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Он рассказал, что руководители туристских администраций ежегодно встречаются, предыдущее их совещание на министерском уровне прошло в Алма-Ате в мае 2024 года.
"Во время этого заседания принят план совместных действий в сфере туризма на 2024-2025 годы и как раз одним из пунктов этого плана является изучение государствами-членами ШОС возможности либерализации визового режима. То есть пока речь идет не о введении безвизового режима для всех государств-членов ШОС, а о его либерализации, поскольку в основном предоставление безвизовых режимов сейчас проходит на двусторонней основе", - сказал генсек.
Он отметил, что между рядом государств ШОС уже действуют, недавно вступили в силу или планируются такие соглашения о безвизовых поездках.
"Например, с 1 апреля 2025 года вступит в силу соглашение между правительствами России и Индии, в соответствии с которым туристические группы на двусторонней основе будут посещать две страны без визы. В 2024 году Иран отменил визовый режим в отношении граждан 28 стран, в том числе и ряда государств ШОС", - сказал Ермекбаев.
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Также, по его словам, имеются и действуют соглашения о безвизовых поездках между, например, Китаем и Казахстаном. Недавно вступило в силу соглашение между Казахстаном и специальным административным районом Макао, установлен безвизовый режим между Китаем и Узбекистаном, между Китаем и Белоруссией.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
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