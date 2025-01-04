Генсек ШОС рассказал о расширении организации за семь лет
Генсек ШОС Ермекбаев: число государств-членов почти удвоилось за семь лет
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 янв - РИА Новости. Число государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) почти удвоилось за последние семь лет, но расширение не является самоцелью, заявил РИА Новости генеральный секретарь Организации Нурлан Ермекбаев.
“Процесс расширения ШОС идет, за последние 7 лет количество государств-членов ШОС почти удвоилось. То есть, если еще в 2017 году было 6 государств-членов, впоследствии их стало 8; в 2023 году присоединился Иран в качестве государства-члена. В 2024 году полноправным государством-членом ШОС стала Беларусь, то есть количество государств-членов увеличилось до 10. Но, опять же, это не является самоцелью нашей организации”, - сказал Ермекбаев.
По его словам, увеличилось количество партнеров по диалогу.
“В целом интерес к повышению своего статуса в Организации или к вступлению в ШОС растет”, - добавил генсек.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 4 января в 12.00 мск.