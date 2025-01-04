Генсек ШОС назвал 80-летие Победы важным событием
Генсек Ермекбаев: для стран ШОС 80-летие Великой Победы является важным событием
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 янв - РИА Новости. Для всех стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 80-летие Великой Победы - важное событие, секретариат думает над проведением мероприятий, посвященных этой дате на своей площадке, заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев.
"Конечно, 80-летие Великой Победы и окончания Второй мировой войны - это важное событие для всех 26 государств, которые входят в большую семью ШОС. Дата 9 мая остается символом мужества и героизма наших предков, народов наших стран, которые отстояли свободу и мир. Их подвиг достоин восхищения, и мы всегда будем хранить светлую память о тех, кто погиб на фронтах, трудился в тылу и возрождал наши страны в послевоенные годы", - сказал Ермекбаев.
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Он отметил, что практически все государства - члены ШОС выступали единым фронтом в качестве союзников во Второй мировой войне в борьбе с фашизмом.
"А шесть из десяти государств сражались на полях Великой Отечественной войны в составе одного государства. И то же самое можно сказать о Дне победы в войне на Дальнем Востоке, который отмечается в Китае 3 сентября", - сказал генсек.
"И не только в столицах, но и в других крупных городах целого ряда государств - членов ШОС. Секретариат, со своей стороны, открыт для любых предложений государств-членов по проведению каких-то мероприятий, посвященных этой дате. Мы также сейчас думаем над тем, какое мероприятие могло бы быть проведено здесь, на площадке секретариата", - сказал генсек.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Ермекбаев официально вступил в должность генсека ШОС 1 января.
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