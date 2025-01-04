https://ria.ru/20250104/shos-1992464337.html

Генсек ШОС назвал 80-летие Победы важным событием

Генсек ШОС назвал 80-летие Победы важным событием - РИА Новости, 04.01.2025

Генсек ШОС назвал 80-летие Победы важным событием

Для всех стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 80-летие Великой Победы - важное событие, секретариат думает над проведением мероприятий, посвященных РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T08:02:00+03:00

2025-01-04T08:02:00+03:00

2025-01-04T08:02:00+03:00

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китай

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ПЕКИН, 4 янв - РИА Новости. Для всех стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 80-летие Великой Победы - важное событие, секретариат думает над проведением мероприятий, посвященных этой дате на своей площадке, заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев. "Конечно, 80-летие Великой Победы и окончания Второй мировой войны - это важное событие для всех 26 государств, которые входят в большую семью ШОС. Дата 9 мая остается символом мужества и героизма наших предков, народов наших стран, которые отстояли свободу и мир. Их подвиг достоин восхищения, и мы всегда будем хранить светлую память о тех, кто погиб на фронтах, трудился в тылу и возрождал наши страны в послевоенные годы", - сказал Ермекбаев. Он отметил, что практически все государства - члены ШОС выступали единым фронтом в качестве союзников во Второй мировой войне в борьбе с фашизмом. "А шесть из десяти государств сражались на полях Великой Отечественной войны в составе одного государства. И то же самое можно сказать о Дне победы в войне на Дальнем Востоке, который отмечается в Китае 3 сентября", - сказал генсек. Ермекбаев отметил, что, по его информации, в 2025 году планируются крупные военные парады в честь этой даты - в Москве, в Пекине и в других городах и столицах. "И не только в столицах, но и в других крупных городах целого ряда государств - членов ШОС. Секретариат, со своей стороны, открыт для любых предложений государств-членов по проведению каких-то мероприятий, посвященных этой дате. Мы также сейчас думаем над тем, какое мероприятие могло бы быть проведено здесь, на площадке секретариата", - сказал генсек. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Ермекбаев официально вступил в должность генсека ШОС 1 января.

https://ria.ru/20241212/pobeda-1988736033.html

https://ria.ru/20241108/peskov-1982559689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, дальний восток, москва, нурлан ермекбаев, шос