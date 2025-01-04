https://ria.ru/20250104/shos-1992463895.html
Генсек ШОС рассказал о совместных военных учениях
Генсек ШОС рассказал о совместных военных учениях - РИА Новости, 04.01.2025
Генсек ШОС рассказал о совместных военных учениях
Шанхайская организация сотрудничества проводит совместные военные учения, но они имеют исключительно антитеррористический характер, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T07:40:00+03:00
2025-01-04T07:40:00+03:00
2025-01-04T07:40:00+03:00
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ПЕКИН, 4 янв - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества проводит совместные военные учения, но они имеют исключительно антитеррористический характер, заявил РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. "Действительно, в ШОС проводятся совместные пограничные операции, антитеррористические учения. Проводятся и военные учения, но они имеют исключительно антитеррористический характер", - сказал Ермекбаев. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250104/shos-1992463005.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, иран, казахстан, нурлан ермекбаев, шос
В мире, Индия, Иран, Казахстан, Нурлан Ермекбаев, ШОС
Генсек ШОС рассказал о совместных военных учениях
Генсек Ермекбаев: учения ШОС имеют исключительно антитеррористический характер