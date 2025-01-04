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Генсек ШОС рассказал о совместных военных учениях - РИА Новости, 04.01.2025
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07:40 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/shos-1992463895.html
Генсек ШОС рассказал о совместных военных учениях
Генсек ШОС рассказал о совместных военных учениях - РИА Новости, 04.01.2025
Генсек ШОС рассказал о совместных военных учениях
Шанхайская организация сотрудничества проводит совместные военные учения, но они имеют исключительно антитеррористический характер, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T07:40:00+03:00
2025-01-04T07:40:00+03:00
в мире
индия
иран
казахстан
нурлан ермекбаев
шос
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ПЕКИН, 4 янв - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества проводит совместные военные учения, но они имеют исключительно антитеррористический характер, заявил РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. "Действительно, в ШОС проводятся совместные пограничные операции, антитеррористические учения. Проводятся и военные учения, но они имеют исключительно антитеррористический характер", - сказал Ермекбаев. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250104/shos-1992463005.html
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в мире, индия, иран, казахстан, нурлан ермекбаев, шос
В мире, Индия, Иран, Казахстан, Нурлан Ермекбаев, ШОС
Генсек ШОС рассказал о совместных военных учениях

Генсек Ермекбаев: учения ШОС имеют исключительно антитеррористический характер

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащие вооруженных сил КНР во время учений ШОС "Мирная миссия"
Военнослужащие вооруженных сил КНР во время учений ШОС Мирная миссия - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Военнослужащие вооруженных сил КНР во время учений ШОС "Мирная миссия". Архивное фото
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ПЕКИН, 4 янв - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества проводит совместные военные учения, но они имеют исключительно антитеррористический характер, заявил РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
"Действительно, в ШОС проводятся совместные пограничные операции, антитеррористические учения. Проводятся и военные учения, но они имеют исключительно антитеррористический характер", - сказал Ермекбаев.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
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07:24
 
В миреИндияИранКазахстанНурлан ЕрмекбаевШОС
 
 
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