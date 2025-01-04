https://ria.ru/20250104/shos-1992463895.html

Генсек ШОС рассказал о совместных военных учениях

Генсек ШОС рассказал о совместных военных учениях - РИА Новости, 04.01.2025

Генсек ШОС рассказал о совместных военных учениях

Шанхайская организация сотрудничества проводит совместные военные учения, но они имеют исключительно антитеррористический характер, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T07:40:00+03:00

2025-01-04T07:40:00+03:00

2025-01-04T07:40:00+03:00

в мире

индия

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нурлан ермекбаев

шос

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ПЕКИН, 4 янв - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества проводит совместные военные учения, но они имеют исключительно антитеррористический характер, заявил РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. "Действительно, в ШОС проводятся совместные пограничные операции, антитеррористические учения. Проводятся и военные учения, но они имеют исключительно антитеррористический характер", - сказал Ермекбаев. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250104/shos-1992463005.html

индия

иран

казахстан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, иран, казахстан, нурлан ермекбаев, шос