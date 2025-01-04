https://ria.ru/20250104/shos-1992462134.html

Генсек ШОС назвал приоритет организации

Генсек ШОС назвал приоритет организации - РИА Новости, 04.01.2025

Генсек ШОС назвал приоритет организации

Обеспечение безопасности - одно из приоритетных направлений Шанхайской организации сотрудничества, но у нее комплексный подход к этом вопросу, заявил РИА... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T07:03:00+03:00

2025-01-04T07:03:00+03:00

2025-01-04T07:03:00+03:00

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ПЕКИН, 4 янв - РИА Новости. Обеспечение безопасности - одно из приоритетных направлений Шанхайской организации сотрудничества, но у нее комплексный подход к этом вопросу, заявил РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. "Хотя, пожалуй, одним из наиболее приоритетных направлений ШОС является обеспечение безопасности. Но и к этому вопросу ШОС подходит комплексно, исходит из того, что невозможно обеспечить безопасность, не решая в комплексе вопросы социально-экономического развития, борьбы с бедностью, повышения уровня грамотности, образования", - сказал Ермекбаев. Именно поэтому, отметил он, ШОС занимается очень широким набором вопросов, а не только борьбой с терроризмом, экстремизмом. "Как раз-таки для борьбы вот с этими "тремя злыми силами", как их называют, - экстремизм, терроризм и сепаратизм - в 2002 году была создана региональная антитеррористическая структура (РАТС) со штаб-квартирой – исполнительным комитетом в Ташкенте. Она координирует в основном деятельность специальных и правоохранительных органов", - сказал Ермекбаев. По его словам, этот механизм противодействия современным вызовам и угрозам безопасности сейчас совершенствуется. Уже есть договоренности о создании дополнительно новых специализированных центров по противодействию различным вызовам. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20241229/shos-1991964011.html

https://ria.ru/20250104/shos-1992461503.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ташкент, индия, иран, нурлан ермекбаев, шос, в мире