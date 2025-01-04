Генсек ШОС назвал приоритет организации
Генсек ШОС Ермекбаев: приоритетом организации является обеспечение безопасности
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 янв - РИА Новости. Обеспечение безопасности - одно из приоритетных направлений Шанхайской организации сотрудничества, но у нее комплексный подход к этом вопросу, заявил РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
"Хотя, пожалуй, одним из наиболее приоритетных направлений ШОС является обеспечение безопасности. Но и к этому вопросу ШОС подходит комплексно, исходит из того, что невозможно обеспечить безопасность, не решая в комплексе вопросы социально-экономического развития, борьбы с бедностью, повышения уровня грамотности, образования", - сказал Ермекбаев.
ШОС обнуляет геополитику Запада, заявил замглавы "России сегодня"
29 декабря 2024, 08:40
Именно поэтому, отметил он, ШОС занимается очень широким набором вопросов, а не только борьбой с терроризмом, экстремизмом.
"Как раз-таки для борьбы вот с этими "тремя злыми силами", как их называют, - экстремизм, терроризм и сепаратизм - в 2002 году была создана региональная антитеррористическая структура (РАТС) со штаб-квартирой – исполнительным комитетом в Ташкенте. Она координирует в основном деятельность специальных и правоохранительных органов", - сказал Ермекбаев.
По его словам, этот механизм противодействия современным вызовам и угрозам безопасности сейчас совершенствуется. Уже есть договоренности о создании дополнительно новых специализированных центров по противодействию различным вызовам.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.