Генсек ШОС заявил, что сравнивать организацию с НАТО неправильно
Генсек Ермекбаев: ШОС и НАТО сильно отличаются по своим целям и задачам
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 янв - РИА Новости. Сравнивать НАТО и Шанхайскую организацию сотрудничества неправильно, они сильно отличаются по своим целям и задачам, заявил РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
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Он отметил, что НАТО была создана как элемент противостояния между послевоенным Западом с одной стороны и Советским Союзом с его союзниками – с другой.
"Это – военно-политическая организация, и ее своего рода аналогом со стороны, будем говорить, социалистического блока, была Организация Варшавского договора. А Шанхайская организация сотрудничества не является никаким продуктом холодной войны, она не создавалась в условиях или в целях противостояния с кем-либо. Наоборот, в 2001 году, когда создавалась ШОС как организация, она создавалась именно с созидательными, с мирными целями", - сказал генсек.
Кроме того, отметил Ермекбаев, НАТО - это военно-политическая организация, а ШОС - это мирная межгосударственная организация.
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"Основополагающим принципом НАТО является принцип коллективной безопасности. То есть агрессия против одного государства-члена рассматривается как агрессия против всех и против каждого государства-члена. В ШОС такого принципа коллективной безопасности не существует", - сказал он.
Кроме этого, по словам генсека, чисто географически, НАТО - это трансконтинентальная организация, а ШОС на данный момент объединяет евразийские государства, государства одного континента Евразия. "То есть она является по сути своей евразийской организацией", - сказал он.
Государства ШОС тесно связаны друг с другом историческими, культурными, где-то даже ментальными связями, у них много общего, добавил Ермекбаев.
"Поэтому организации эти – разные", - подчеркнул он.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
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