https://ria.ru/20250104/shos-1992461503.html

Генсек ШОС заявил, что сравнивать организацию с НАТО неправильно

Генсек ШОС заявил, что сравнивать организацию с НАТО неправильно - РИА Новости, 04.01.2025

Генсек ШОС заявил, что сравнивать организацию с НАТО неправильно

Сравнивать НАТО и Шанхайскую организацию сотрудничества неправильно, они сильно отличаются по своим целям и задачам, заявил РИА Новости генеральный секретарь... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T06:35:00+03:00

2025-01-04T06:35:00+03:00

2025-01-04T06:36:00+03:00

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ПЕКИН, 4 янв - РИА Новости. Сравнивать НАТО и Шанхайскую организацию сотрудничества неправильно, они сильно отличаются по своим целям и задачам, заявил РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. "Во-первых, сложно и, наверное, неправильно сравнивать НАТО и ШОС, поскольку они сильно отличаются как по своим целям и задачам, так и по характеру деятельности", - сказал Ермекбаев. Он отметил, что НАТО была создана как элемент противостояния между послевоенным Западом с одной стороны и Советским Союзом с его союзниками – с другой. "Это – военно-политическая организация, и ее своего рода аналогом со стороны, будем говорить, социалистического блока, была Организация Варшавского договора. А Шанхайская организация сотрудничества не является никаким продуктом холодной войны, она не создавалась в условиях или в целях противостояния с кем-либо. Наоборот, в 2001 году, когда создавалась ШОС как организация, она создавалась именно с созидательными, с мирными целями", - сказал генсек. Кроме того, отметил Ермекбаев, НАТО - это военно-политическая организация, а ШОС - это мирная межгосударственная организация. "Основополагающим принципом НАТО является принцип коллективной безопасности. То есть агрессия против одного государства-члена рассматривается как агрессия против всех и против каждого государства-члена. В ШОС такого принципа коллективной безопасности не существует", - сказал он. Кроме этого, по словам генсека, чисто географически, НАТО - это трансконтинентальная организация, а ШОС на данный момент объединяет евразийские государства, государства одного континента Евразия. "То есть она является по сути своей евразийской организацией", - сказал он. Государства ШОС тесно связаны друг с другом историческими, культурными, где-то даже ментальными связями, у них много общего, добавил Ермекбаев. "Поэтому организации эти – разные", - подчеркнул он. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20241229/shos-1991964011.html

https://ria.ru/20241023/putin-1979609457.html

https://ria.ru/20241016/mishustin-1978283707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евразия, индия, иран, нурлан ермекбаев, шос, нато, в мире