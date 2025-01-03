Генсек ШОС рассказал о планах организации на 2025 год
Генсек Ермекбаев: работа ШОС в 2025 году будет направлена на содействие миру
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 янв - РИА Новости. Работа Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2025 году будет направлена на то, чтобы содействовать миру, безопасности и развитию на пространстве ШОС, заявил РИА Новости генеральный секретарь Организации Нурлан Ермекбаев.
“В целом, работа ШОС в 2025 году будет направлена на то, чтобы содействовать миру, безопасности и развитию на пространстве ШОС. И лично моя задача как генерального секретаря Организации, вступившего в эту должность, заключается в том, чтобы наладить и укрепить, повысить эффективность работы секретариата ШОС как основного исполнительного органа, своего рода штаб-квартиры Организации, и содействовать государствам-членам в достижении целей и в решении задач, которые они ставят перед Организацией”, - сказал Ермекбаев.
Он добавил, что важная задача состоит в том, чтобы “работа в рамках ШОС приносила практическую, ощутимую пользу для народов наших стран”.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 4 января в 12.00 мск.