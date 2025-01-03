https://ria.ru/20250103/shos-1992371538.html

Генсек ШОС рассказал о работе по созданию собственной валюты

Генсек ШОС рассказал о работе по созданию собственной валюты - РИА Новости, 03.01.2025

Генсек ШОС рассказал о работе по созданию собственной валюты

Работа по созданию собственной валюты или некой расчетной единицы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пока находится на стадии обсуждения, заявил РИА... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T07:00:00+03:00

2025-01-03T07:00:00+03:00

2025-01-03T07:00:00+03:00

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ПЕКИН, 3 янв - РИА Новости. Работа по созданию собственной валюты или некой расчетной единицы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пока находится на стадии обсуждения, заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев. "Сейчас наши платежные системы сильно интегрированы в мировую платежную систему, связаны с определенными валютами. В целом понимание о необходимости увеличивать долю национальных валют есть, экспертами высказывались предложения и по созданию собственной валюты или некой расчетной единицы ШОС, но эта работа пока находится на стадии обсуждения", - сказал Ермекбаев. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20241229/shos-1991964011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индия, иран, казахстан, нурлан ермекбаев, шос, в мире