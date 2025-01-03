Рейтинг@Mail.ru
Генсек ШОС рассказал о работе по созданию собственной валюты - РИА Новости, 03.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:00 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/shos-1992371538.html
Генсек ШОС рассказал о работе по созданию собственной валюты
Генсек ШОС рассказал о работе по созданию собственной валюты - РИА Новости, 03.01.2025
Генсек ШОС рассказал о работе по созданию собственной валюты
Работа по созданию собственной валюты или некой расчетной единицы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пока находится на стадии обсуждения, заявил РИА... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T07:00:00+03:00
2025-01-03T07:00:00+03:00
индия
иран
казахстан
нурлан ермекбаев
шос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/02/1992327663_0:238:2973:1910_1920x0_80_0_0_71940e1b963dcf875625001152218dab.jpg
ПЕКИН, 3 янв - РИА Новости. Работа по созданию собственной валюты или некой расчетной единицы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пока находится на стадии обсуждения, заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев. "Сейчас наши платежные системы сильно интегрированы в мировую платежную систему, связаны с определенными валютами. В целом понимание о необходимости увеличивать долю национальных валют есть, экспертами высказывались предложения и по созданию собственной валюты или некой расчетной единицы ШОС, но эта работа пока находится на стадии обсуждения", - сказал Ермекбаев. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20241229/shos-1991964011.html
индия
иран
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/02/1992327663_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_d4125a5e13feb633065019a908089ece.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, иран, казахстан, нурлан ермекбаев, шос, в мире
Индия, Иран, Казахстан, Нурлан Ермекбаев, ШОС, В мире
Генсек ШОС рассказал о работе по созданию собственной валюты

Генсек ШОС Ермекбаев: работа по созданию собственной валюты пока обсуждается

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 3 янв - РИА Новости. Работа по созданию собственной валюты или некой расчетной единицы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пока находится на стадии обсуждения, заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев.
"Сейчас наши платежные системы сильно интегрированы в мировую платежную систему, связаны с определенными валютами. В целом понимание о необходимости увеличивать долю национальных валют есть, экспертами высказывались предложения и по созданию собственной валюты или некой расчетной единицы ШОС, но эта работа пока находится на стадии обсуждения", - сказал Ермекбаев.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
ШОС обнуляет геополитику Запада, заявил замглавы "России сегодня"
29 декабря 2024, 08:40
 
ИндияИранКазахстанНурлан ЕрмекбаевШОСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала