Генсек ШОС рассказал о работе по созданию собственной валюты
Генсек ШОС Ермекбаев: работа по созданию собственной валюты пока обсуждается
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 янв - РИА Новости. Работа по созданию собственной валюты или некой расчетной единицы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пока находится на стадии обсуждения, заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев.
"Сейчас наши платежные системы сильно интегрированы в мировую платежную систему, связаны с определенными валютами. В целом понимание о необходимости увеличивать долю национальных валют есть, экспертами высказывались предложения и по созданию собственной валюты или некой расчетной единицы ШОС, но эта работа пока находится на стадии обсуждения", - сказал Ермекбаев.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
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