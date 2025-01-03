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ШОС рассматривает шесть заявок на статус наблюдателя - РИА Новости, 03.01.2025
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06:04 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/shos-1992369088.html
ШОС рассматривает шесть заявок на статус наблюдателя
ШОС рассматривает шесть заявок на статус наблюдателя - РИА Новости, 03.01.2025
ШОС рассматривает шесть заявок на статус наблюдателя
Сейчас на рассмотрении находятся шесть заявок на приобретение статуса наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и восемь заявок на... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T06:04:00+03:00
2025-01-03T06:04:00+03:00
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ПЕКИН, 3 янв - РИА Новости. Сейчас на рассмотрении находятся шесть заявок на приобретение статуса наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и восемь заявок на предоставление статуса партнера по диалогу, заявил РИА Новости генеральный секретарь Организации Нурлан Ермекбаев. "На глобальном уровне государства-члены ШОС всегда демонстрируют солидарность, следование нормам международного права, и поэтому расширение как членского состава организации, так и круга и ее партнеров осуществляется в соответствии с определенными критериями и условиями, на основе консенсуса", - сказал Ермекбаев. "Например, сейчас на рассмотрении находятся 6 заявок на приобретение статуса наблюдателя в ШОС и 8 заявок на предоставление статуса партнера по диалогу. Какие-то из этих заявок активно прорабатываются по настоянию самих государств-заявителей, какие-то пока рассматриваются", - рассказал он. Кроме того, отвечая на вопрос о возможности принятия Турции полноправным членом организации, генсек указал, что Турция является одним из партнеров ШОС по диалогу. "Еще с 2013 года, когда был подписан соответствующий меморандум, турецкие представители активно участвуют в мероприятиях, проводимых ШОС. Действительно, ранее устно высказывались такие пожелания о присоединении к ШОС в качестве государства-члена, но официальной заявки пока не поступало. В случае ее поступления государства-члены будут рассматривать", - рассказал он. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 4 января 12.00 мск.
https://ria.ru/20240831/turtsija-1969704192.html
https://ria.ru/20241229/shos-1991964011.html
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в мире, турция, индия, иран, нурлан ермекбаев, шос
В мире, Турция, Индия, Иран, Нурлан Ермекбаев, ШОС
ШОС рассматривает шесть заявок на статус наблюдателя

Генсек Ермекбаев: ШОС рассматривает шесть заявок на статус наблюдателя

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 янв - РИА Новости. Сейчас на рассмотрении находятся шесть заявок на приобретение статуса наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и восемь заявок на предоставление статуса партнера по диалогу, заявил РИА Новости генеральный секретарь Организации Нурлан Ермекбаев.
"На глобальном уровне государства-члены ШОС всегда демонстрируют солидарность, следование нормам международного права, и поэтому расширение как членского состава организации, так и круга и ее партнеров осуществляется в соответствии с определенными критериями и условиями, на основе консенсуса", - сказал Ермекбаев.
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"Например, сейчас на рассмотрении находятся 6 заявок на приобретение статуса наблюдателя в ШОС и 8 заявок на предоставление статуса партнера по диалогу. Какие-то из этих заявок активно прорабатываются по настоянию самих государств-заявителей, какие-то пока рассматриваются", - рассказал он.
Кроме того, отвечая на вопрос о возможности принятия Турции полноправным членом организации, генсек указал, что Турция является одним из партнеров ШОС по диалогу.
"Еще с 2013 года, когда был подписан соответствующий меморандум, турецкие представители активно участвуют в мероприятиях, проводимых ШОС. Действительно, ранее устно высказывались такие пожелания о присоединении к ШОС в качестве государства-члена, но официальной заявки пока не поступало. В случае ее поступления государства-члены будут рассматривать", - рассказал он.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 4 января 12.00 мск.
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